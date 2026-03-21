Cooperativas advierten menor cosecha, reclaman crédito ágil y refuerzan apoyo a productores

En el marco de la Expoactiva Nacional, el presidente de Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), Pablo Perdomo, subrayó la importancia de la participación institucional en la principal muestra agroindustrial del país, donde la gremial aprovechó para mantener una intensa agenda de reuniones políticas, comerciales y financieras.

Perdomo señaló que la presencia en la exposición forma parte de una estrategia iniciada tras la pandemia para descentralizar el trabajo del Consejo Directivo y fortalecer el vínculo con el interior productivo. En esta edición participan además dos cooperativas socias con stand propio: Calmer y Cadol.

“Es un ámbito clave para el intercambio gremial, el contacto con autoridades y también para observar innovaciones tecnológicas y oportunidades comerciales”, indicó.

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Preocupación por la cosecha y el impacto en la cadena

El titular de CAF advirtió sobre la compleja situación agrícola derivada del déficit hídrico, alertando que habrá una importante merma de granos que afectará a toda la cadena productiva.

“Ese grano que no se cosecha es actividad que se pierde para transportistas, estaciones de servicio, mecánicos, balanzas, rutas, puertos y plantas de secado. Es un tema realmente preocupante”, remarcó.

Asimismo, confirmó que la gremial viene siguiendo de cerca la situación sanitaria tras observaciones de China a embarques uruguayos y que se trabaja coordinadamente con las autoridades para encontrar soluciones.

Perdomo valoró los anuncios realizados por el Poder Ejecutivo y el sistema bancario para atender la emergencia agropecuaria, especialmente las herramientas canalizadas a través del BROU.

Destacó la importancia del Sistema Nacional de Garantías (SiGa) Agropecuario y propuso ajustes normativos para que las cooperativas puedan utilizar fondos disponibles como respaldo crediticio.

“Muchas veces somos el paraguas de productores chicos que no califican ante los bancos. Por eso es clave simplificar trámites y facilitar el acceso real al financiamiento”, sostuvo.

En esa línea, señaló que uno de los principales planteos realizados a las autoridades pasa por reducir la burocracia y mejorar el conocimiento territorial del sistema financiero.

El presidente de CAF explicó que el impacto climático ha sido desigual: mientras el norte del Río Negro muestra buenos indicadores ganaderos, el sur enfrenta mayores dificultades tanto en agricultura como en producción ganadera.

A pesar de ello, indicó que la mayoría de las cooperativas mantienen balances positivos, gracias al rol que cumplen en la reducción de costos de insumos, provisión de servicios y asistencia técnica.

Perdomo puso especial énfasis en la necesidad de fortalecer la cría vacuna como base del desarrollo ganadero nacional.

“El indicador clave no es sólo la cantidad de terneros, sino la cantidad de vientres disponibles. La cría es una inversión de largo plazo que da estabilidad a toda la cadena”, afirmó.

También señaló que los resultados de los próximos diagnósticos de gestación serán determinantes para proyectar la reposición de stock.

Consultado sobre el escenario global, Perdomo reconoció que los conflictos bélicos y la volatilidad del petróleo generan incertidumbre en los costos de producción.

“Las cooperativas deben manejarse con cautela. No es momento de decisiones apresuradas; cada productor deberá evaluar su sistema y su capacidad de inversión”, explicó.

Agenda institucional cargada

CAF mantiene una intensa agenda de trabajo que incluye reuniones con ministerios, autoridades económicas y organismos internacionales. Entre los temas prioritarios figuran el financiamiento para cooperativas; la educación cooperativa junto a ANEP; fortalecimiento del rol de la mujer rural; así como el seguimiento del acuerdo Unión Europea–Mercosur con prioridad en la defensa de rubros sensibles como lácteos, miel, vitivinicultura y quesos.

“Son tiempos de mucha gestión y diálogo. Las cooperativas cumplen un rol social y productivo clave para sostener a los pequeños y medianos productores”, concluyó.

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