Control del vertedero, reflotar el turismo, mejorar calles y caminos, reducir cargos : Las prioridades inmediatas de gobierno de Ramón Fonticiella

El comando de campaña del ex intendente de Salto y actual candidato a la Intendencia para las elecciones del próximo 11 de mayo, Maestro Ramón Fonticiella, presentó públicamente las prioridades de su plan de gobierno. Estas prioridades se dividen en dos grandes líneas de acción: medidas inmediatas y acciones programadas .y acciones programadas .

Medidas inmediatas

Responden a demandas urgentes planteadas por vecinos y organizaciones sociales. Fonticiella enumeró los siguientes puntos, aclarando que el orden puede modificarse según la situación al momento de asumir:

Control seguro del vertedero de residuos.

Participación activa en la ubicación de la planta de compostaje.

Inventario y arreglo de calles en mal estado.

Reparación y mejoramiento de veredas urbanas.

Relevamiento y priorización de la caminería rural deteriorada.

Intervención profunda en Termas del Arapey, incluyendo pozos termales.

Rehabilitación de la mini terminal de Daymán.

Operación de Termas del Daymán durante toda la semana.

Estudio y legalización de donaciones de terrenos.

Revisión y reducción de cargos de confianza en el organigrama municipal.

Participación activa en la instalación de la Central Hortícola, coordinando con operadores privados.

Sinceramiento de las finanzas de la Intendencia.

Análisis y apoyo financiero a los municipios.

Inicio de la elaboración de un presupuesto departamental transparente.

Estas acciones se consideran inaplazables , aunque no están previstas presupuestalmente. Su ejecución podría implicar cambios legales en el organigrama departamental, como la supresión de direcciones, su transformación o la eliminación de cargos de confianza política, para dar paso a una gestión técnica eficiente.

Acciones programadas

A desarrollarse con participación ciudadana: comisiones vecinales, gremios, cámaras empresariales, instituciones académicas, clubes, organismos públicos, entre otros.

Fonticiella subrayó que algunas acciones requieren estudios previos, acuerdos con el gobierno nacional y participación activa de la sociedad civil, especialmente aquellas relacionadas con la producción y el empleo. Asimismo, será fundamental contar con recursos genuinos y la aprobación de proyectos por parte de la OPP u organismos internacionales.

Una de estas acciones clave es reflotar el turismo , relanzando ambos enclaves termales con el apoyo del Ministerio de Turismo y las fuerzas vivas del departamento.

Las acciones programadas se dividen en seis grandes áreas: Empleo, Ambiente, Vivienda, Obras, Cultura y Equidad .

Por el Empleo

Formar un equipo multidisciplinario para proyectar la producción tradicional y tecnológica, con el fin de aumentar el PBI departamental.

Convocar al Gobierno Nacional, Universidades, Cámaras Empresariales, Sindicatos y gobiernos vecinos para integrar dicho equipo.

Promover la capacitación del personal de la Intendencia para el desempeño eficiente de sus funciones.

Contratación de personal exclusivamente por concursos y sorteos.

Reflotar el turismo mediante la creación de un Departamento de Turismo con presupuesto propio.

con presupuesto propio. Relanzar las Termas de Salto en coordinación con MINTUR, empresarios y actores sociales.

Implementar incentivos que fortalezcan la calidad y cantidad del empleo en el sector turístico.

Acuerdos con instituciones académicas para capacitar a actuales y futuros trabajadores del turismo.

Propuesta al gobierno nacional de renuncias fiscales que favorezcan la instalación de empresas productivas, condicionadas a la creación de empleo.

Por el Ambiente

Incluir en el presupuesto la readecuación de la gestión de residuos.

Planificar y ejecutar la intervención definitiva del futuro vertedero departamental.

Participar en la gestión adecuada de agroquímicos y sus envases.

Actualizar el Plan Territorial de Salto desde una perspectiva técnica.

Controlar profesionalmente las excepciones a las normas edilicias.

Evaluar el destino de las aguas termales ya utilizadas.

Promotor convenios ministeriales para el control de calidad del agua de los ríos Uruguay, Daymán y Arapey.

Apoyar el saneamiento de Termas del Daymán y sus barrios.

Presupuestar y diseñar un vertedero técnico para Termas del Arapey.

Por la Vivienda

Constituir la Cartera de Tierras de la Intendencia .de la Intendencia.

de la Intendencia .de la Intendencia. Proponer legislación para su uso transparente, orientada a la construcción popular ordenada.

Legalizar las donaciones de padrones departamentales, priorizando necesidades colectivas reales.

Proponer leyes para el uso de inmuebles abandonados.

Favorecer el aprovechamiento legal de terrenos o viviendas con deudas, en desuso o sin regularización.

Por las Obras

Presuponer la intervención total de la caminería rural durante el quinquenio, con mano de obra propia cuando sea posible.

Prever participación privada para mejorar la eficiencia de las obras.

Fortalecer el plantel técnico profesional, con apoyo ministerial si corresponde.

Estudiar la viabilidad técnica del segundo pozo en Arapey y presuponer una nueva perforación si se justifica.

Por la Cultura

Crear un Departamento de Cultura con perfil profesional , enfoque social y presupuesto propio .con perfil profesional, enfoque social y presupuesto propio.

con perfil profesional , enfoque social y presupuesto propio .con perfil profesional, enfoque social y presupuesto propio. Concebir la cultura como herramienta de desarrollo intelectual y social.

Promover la cultura popular como medio de integración y prevención social.

Presuponer la rehabilitación y mantenimiento de museos y monumentos del departamento.

Por la Equidad

Proyectar la construcción de piscinas en localidades del interior, en convenio con la sociedad civil y ministerios.

Como ejemplo, construya una piscina en Villa Constitución con personal capacitado.

Crear al menos una casa de breve estadía para mujeres víctimas de violencia doméstica .para mujeres víctimas de violencia doméstica.

para mujeres víctimas de violencia doméstica .para mujeres víctimas de violencia doméstica. Capacitar personal especializado para la atención a víctimas en la Intendencia y municipios.

Presupuestar apoyo a instituciones que atienden a niños y jóvenes con discapacidades.

Construir el complejo termal del Cerro , planificado en el primer gobierno del Frente Amplio.

Capacidad y experiencia

La presentación de Fonticiella dejó en claro su intención de conformar un equipo de gobierno basado en la idoneidad y la experiencia , no en el reparto político. Aseguró que las direcciones, subdirecciones y otros cargos serán ocupados por personas capacitadas, sin importar sus antecedentes electorales. En sus palabras, “los votos no generarán cargos”.El comando de campaña del ex intendente de Salto y actual candidato a la Intendencia para las elecciones del próximo 11 de mayo, Maestro Ramón Fonticiella, presentó públicamente las prioridades de su plan de gobierno. Estas prioridades se dividen en dos grandes líneas de acción: medidas inmediatas y acciones programadas .y acciones programadas .

