Sigue la polémica en torno al nuevo convenio colectivo entre la Intendencia de Salto y ADEOMS

“Es una perla más de una administración que siempre ha enfocado sus acciones desde lo político electoral” Facundo Marziotte, Edil Partido Nacional

Facundo Marziotte

Este jueves 26 de diciembre se realizó una conferencia de prensa para informar que 302 funcionarios de la comuna departamental que habían ingresado por designación directa obtenían su estabilidad laboral a través de un contrato permanente de acuerdo a un nuevo convenio colectivo firmado entre el sindicato de ADEOMS y la Intendencia de Salto. Esto provocó la polémica con representantes de la oposición quienes claramente se mostraron en contra de lo ocurrido. EL PUEBLO dialogó en primera instancia con el Edil nacionalista Facundo Marziotte para conocer sus impresiones sobre esta situación.

– ¿Cómo tomó la noticia de este nuevo convenio colectivo entre la Intendencia de Salto y ADEOMS que otorga estabilidad laboral a un número importante de funcionarios?

– Mal. Nos preocupan varias cosas, es como una acumulación de cuestiones en lo referente a este convenio colectivo que firma ADEOMS con la Intendencia. Se cae el discurso, se dice una cosa en la tribuna y después se termina actuando de otra manera. El criterio no está para nada claro porque se nos dice que hay tribunales que están evaluando a esos funcionarios y tienen mayor porcentaje de buen trabajo, eso no lo discuto, pero después hay otros criterios que hay que tener para dejar la permanencia de algunos trabajadores. Miro la lista, no solo que no es verdad lo que dice el gremio de que no hay punteros políticos, si los hay, solo hay que mirar los nombres. Pero más allá de eso, veamos los criterios. Hay gente que entró hace 6 meses y otros que entraron hace 7 años, entonces, ¿cuál es el criterio para ponerlos en una misma bolsa? ¿El criterio es dejar a compañeros adentro? Bueno, salgan y díganlo, capaz que si lo dicen estaré en desacuerdo pero por lo menos dijeron la verdad. De funcionarios que entraron en julio de 2024 a algunos que entraron en 2017, ¿cuál es el criterio? Esas son las cosas que no entendemos. Nos parece un mamarracho, que además no se hace por casualidad entre navidad y año nuevo, estoy convencido, aprovechan que los salteños estamos mirando al costado porque estamos en onda fiestas esperando para descansar un poco, los que puedan, enfocándose más en las actividades familiares que en estas cuestiones. Tenemos la responsabilidad de decir que estas cosas están pasando, y para nosotros es vergonzoso, no era ni el tiempo ni la forma y con un criterio que claramente no existe porque en cuanto a la fecha de ingreso hay una diferencia abismal.

– Según nos han dicho, no se trata de una presupuestación de estos funcionarios sino de una contratación permanente en la intención de otorgar una mayor estabilidad laboral.

– Sí, pero cuando los criterios de los contratos permanentes y de los ingresos que el propio ADEOMS establece con la Intendencia, ahora de memoria no lo recuerdo exactamente pero que tienen plazos de tiempo para que se dé la contratación permanente, con este tipo de convenio colectivo, se lo pasa por arriba, porque acá hay gente que tiene 6 meses de ingreso a la Intendencia, que además son todas designaciones directas. Entonces, ¿cuál es el criterio? Reitero lo que ya dije, y lo digo porque no me queda otra que pensar lo que tengo que pensar, ¿el criterio es dejar a los compañeros adentro? ¿Es poner el problema sobre la mesa y que se arregle el que viene? O que se arreglen los salteños porque en definitiva el problema es para todos. A mí me deja todo esto más dudas que respuestas. Está claro que no es una presupuestación, pero es una contratación permanente que otros tienen que cumplir otras características, ahora con un convenio colectivo agarra a uno de 6 meses y para adentro. Con ese criterio, mañana hago un convenio colectivo con alguien que entró hace un mes y porque le dio bien porque el tribunal dijo que era un crack trabajando, ¿lo dejo para siempre? La verdad que a esta altura poca cosa me sorprende, pero esta administración no tiene desperdicio. Si hay algo que no hemos podido hacer es aburrirnos.

– Este nuevo convenio colectivo, a su criterio, ¿compromete de alguna manera al próximo gobierno departamental?

– Y sí, porque después esto hay que renegociarlo porque además, el criterio o el mecanismo que se utiliza es bajar los grados, porque le dicen que si quiere quedarse con contrato permanente tenés que fumarte estar unos meses en el Grado 3 o 5, pero después, esto se va a renegociar. ¿O alguien cree que esta gente va a seguir en esos grados? Que además el propio gremio dice que el Grado 3 no debería existir más. Obviamente que el problema va a estar arriba de la mesa y la próxima administración, sea de quien sea, va a tener la complicación y va a tener que tratar de encontrarle la vuelta. Porque están dejando un problema, donde además hay alguna cuestión que tiene que ver directamente con lo político partidario, no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede libre de cuerpo decir que acá son todos trabajadores y que no hay punteros políticos. Los invito a que miren los nombres. Acá somos bien poquitos y nos conocemos todos, es solo repasar los nombres y los apellidos, y 2 más 2 es 4.

– Teniendo en cuenta que en este momento la Junta Departamental está en receso, ¿igualmente piensan hacer algún tipo de planteo a nivel institucional?

– No. Y no porque esté en receso la Junta, porque en definitiva se puede llegar a pedir. Los mecanismos que tenemos de la Junta son limitados y en un sentido de algo que no es ilegal, es algo que puede hacer un gremio y la Intendencia, un convenio colectivo. Pero igualmente tengo la responsabilidad, y me hago cargo de la misma, de tener que salir a abrir los ojos a la gente, y sobre todo salir a decir que esto para nosotros está mal, que es vergonzoso, que no era el momento y que además, no existe criterio. Tengo que decirlo, ¿después que puedo hacer? ¿Un llamado a sala para que vaya el Intendente otra vez a la Junta a mentirnos o a decirnos lo que se le ocurra? No tenemos muchas más formas de cuestionar esto más que haciéndolo público, que es lo que entendemos necesario porque, reitero, no es casual que se haga entre navidad y año nuevo. Estos que han hecho una administración pésima y que han dejado a Salto como está, además de todo, nos hacen esto sobre el final.

– La última palabra es suya.

– Claramente existe una desesperación brutal que la manifiesta públicamente, y lo digo con mucha pena, pero lo tengo que decir, el gremio en esta ocasión particularmente ha sido cómplice de una decisión muy mala para el propio gremio, pero allá ellos en la decisión que se ha tomado. En definitiva, termina siendo una perla más de una administración que siempre ha enfocado sus acciones desde lo político electoral, en pos de una candidatura del propio Intendente o de alguno que el Intendente decida, y el resultado de todo esto es la realidad de Salto con los tachos de basura desbordados, con las calles desechas, con el pasto que ni siquiera cortan y con el embellecimiento que no existe, con las inversiones que no llegan, con las termas que están todas rotas, con un hotel municipal que sigue siendo una tapera en Termas del Arapey. En fin, ese es el resultado de alguien que gobierna en pos de lo electoral y no de lo que tiene que hacer que es gobernar y hacerse cargo de un departamento para que los salteños estén un poco mejor.

“Priorizamos el derecho al trabajo por sobre todas las cosas” Juan Carlos Gómez, Presidente de ADEOMS

Juan Carlos Gómez

EL PUEBLO consultó a Juan Carlos Gómez, Presidente del sindicato de trabajadores de la Intendencia de Salto (ADEOMS) sobre los alcances de este nuevo convenio colectivo comunicado a la opinión pública el pasado jueves y sobre la postura de la oposición.

– La oposición cuestiona los criterios utilizados para realizar el convenio, y ponen como ejemplo que hay personas que ingresaron hace 7 años y otros que lo hicieron apenas hace 6 meses. En ese sentido, ¿cuáles fueron los criterios que tuvieron en cuenta a la hora de firmar este nuevo convenio colectivo con la Intendencia de Salto?

– Los criterios de estabilidad laboral se acordaron en el marco de la ley de negociación colectiva respetando la resolución de nuestra asamblea general. No fue algo ocurridizo de la dirección sindical de ADEOMS sino que fue algo que lo discutimos hacia la interna de nuestro sindicato, y así lo resolvió una asamblea general. Es decir, la antigüedad que se le exigía a los funcionarios para poder tener la posibilidad de quedar efectivos en la Intendencia. Segundo, la estabilidad laboral de los trabajadores también depende de todo un proceso de evaluación que se traduce en una calificación, la cual fue realizada por los encargados, jefes o capataces de los sectores en primera instancia, y luego fue ratificada a través de un tribunal, donde había representantes del sindicato, delegados del sector, representación de la dirección donde correspondía el funcionario y también estaba su jefe o supervisores inmediatos, que son funcionarios de carrera de la Intendencia que no son cargos políticos.

Lo que priorizamos es el derecho al trabajo por sobre todas las cosas, el mismo derecho al trabajo que hicimos valer en el primer período de Andrés Lima que cuando asumió pretendió sacar a todas las designaciones directas que había ingresado en el período Coutinho, amparándose en la interpretación de un artículo que fue aprobado por unanimidad de la Junta Departamental, inclusive por el Partido Nacional, el mismo que a través de sus Ediles hoy se muestra indignado y sorprendido de cómo se le va a estar dando estabilidad laboral a funcionarios que ingresaron por designación directa. No es que dejemos de escuchar a aquellos que opinan en contra del trabajo de nuestra organización sindical o de lo que nosotros resolvemos o acordamos en el marco de una ley de negociación colectiva con el gobierno. Pero bueno, estamos en veredas diferentes, nosotros hacemos respetar el derecho al trabajo.

En su momento, luchamos por la estabilidad laboral de funcionarios que habían ingresado en un gobierno totalmente contrario, por ejemplo, a la ideología de muchos de nosotros que estamos en la dirección sindical de ADEOMS, porque yo nunca escondí mi ideología, soy de izquierda. Sin embargo, cuando tuvimos que luchar por la estabilidad laboral de doscientos y pico de funcionarios que ingresaron en un gobierno colorado, así lo hicimos, y no solo luchamos por la estabilidad laboral de esos compañeros, sino que después luchamos por la categorización y luego por la presupuestación de esos compañeros. Entonces, está claro que nuestro sindicato lo que antepone por sobre todas las cosas es el derecho al trabajo, a la categorización y a la carrera funcional, independientemente del color o vinculación política que tengan los funcionarios, que primero que nada son trabajadores.

Pero claro, ver a Facundo Marziotte o a Enzo Molina y a otros integrantes del Partido Nacional que están en la Junta Departamental que se indignan frente a esta clase de cosas, pregunto entonces, por qué en su momento cuando ADEOMS envió a la Junta Departamental en acuerdo con el gobierno departamental un proyecto de normativa presupuestal que justamente lo que hacía era limitar los ingresos por designación directa a la Intendencia de Salto, ¿por qué votaron en contra? Es decir, la Junta Departamental en el período 2015-2020 votó en contra de una norma presupuestal que limitaba los ingresos por designación directa a la Intendencia de Salto, y hoy se muestran indignados porque prioricemos el derecho al trabajo independientemente de la vía de ingreso. Se muestran indignados cuando son parte del Partido Nacional que es el partido que más Intendencias tiene, donde prácticamente han erradicado la vía de ingreso a la función pública por concurso o sorteo, ¿y se indignan por lo que pasa en la Intendencia de Salto? Son parte del mismo partido que se opuso a aprobar un proyecto de ley en el parlamento hace meses que lo que buscaba era eliminar el ingreso por la vía de la designación directa en todas las Intendencias del país, y lo votaron en contra. Entonces, hay enormes contradicciones.

Uno entiende que todo esto forma parte de un período electoral de cara a mayo y que tienen que marcar diferentes posturas, nosotros la respetamos, pero estamos en veredas diferentes, e independientemente de lo que ellos piensen, nosotros vamos a seguir defendiendo el derecho al trabajo, y el derecho a la ley de negociación colectiva, que no es solo una ley sino que es un derecho que para nosotros es incuestionable.

– ¿De qué forma se llega a la estabilidad laboral que establece este convenio?

– En la Intendencia de Salto tenés básicamente tres condiciones de funcionarios, el que es contratado a término, el contratado de forma efectiva que es el que no renueva contrato y luego tenés el funcionario presupuestado. Estos funcionarios son contratados efectivos que adquieren estabilidad laboral. Llegado el momento, adquirirán la presupuestación al existir una norma presupuestal, que también fue lucha de nuestro sindicato, que establece que todo trabajador luego de 4 años como contratado efectivo, adquieren derecho a la presupuestación. Entonces, estos compañeros en este momento lo que están haciendo es pasar la primera etapa que está establecida dentro del proceso de negociaciones que los acerca a la estabilidad laboral. Todos aquellos compañeros que han pasado esta primera etapa, que han sobrepasado los 70 puntos de calificación, adquirieron el derecho a la estabilidad laboral. Ahora tienen que pasar un segundo semestre de evaluación, en donde teniendo una evaluación positiva ahí automáticamente van a quedar efectivos adentro de la Intendencia.

– Mientras tanto, ¿tienen derecho a una carrera administrativa de poder concursar por mejores cargos o remuneración?

– Mientras tanto no, hasta que no tengan la efectividad adentro de la Intendencia y no lleguen a revestir la calidad de presupuestado, no tienen carrera funcional dentro de la Intendencia, y eso lo hemos hecho respetar. Es más, han sido normas aprobadas por unanimidad por la propia Junta Departamental.

– Viendo la lista se puede apreciar que todos tienen los grados mínimos según su escalafón.

– Claro, porque uno de los criterios que acordó la asamblea y que nosotros acordamos con el gobierno, es que primero que nada, todo funcionario debe quedar efectivo en el grado mínimo del escalafón. Esto obedece a que desde que comenzó este período de gobierno, hubo un acuerdo entre ADEOMS y la Intendencia que los funcionarios por designación directa debían ingresar en el grado mínimo del escalafón. Por eso tenemos a los compañeros de Obreros y Oficios en el grado 3, algún compañero administrativo con el grado 5 porque esas son las bases del escalafón, y los técnicos profesionales tienen como base del escalafón el grado 10. Entonces, todos los funcionarios que queden efectivos en el marco de este convenio, lo harán en el grado mínimo de su escalafón.