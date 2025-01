Contrapunto Lasiú – Sancristobal

“El carnaval lo hacemos entre todos” Ernesto Lasiú, referente del carnaval salteño

De a poco nuestra principal avenida comienza a cambiar sus colores festivos navideños y de año nuevo por los carnavaleros. Anoche mismo fue elegida la Figura del Carnaval 2025 en Plaza de los Treinta y Tres. De noche se escucha en los barrios los clásicos tamboriles de nuestro candombe o las baterías de las escuelas de samba ensayando preparándose para los desfiles que comenzarán en algunos días. Ya comienza a respirarse carnaval en Salto.

EL PUEBLO consultó a Ernesto Lasiú, expresidente de ASAC durante muchos años y hoy formando parte de la comisión a cargo de la organización del carnaval salteño.

– Se viene el carnaval 2025, ¿cómo lo está viviendo?

– Se viene viendo reflejado el trabajo que hace meses venimos haciendo a través de la comisión de carnaval, planificando lo que va a ser un buen carnaval de este 2025, por eso se vienen viendo los frutos de muchas reuniones que hemos mantenido durante este período.

– Habiendo sido durante años presidente de ASAC, ¿cómo ve el presente murguero de hoy en Salto?

– Es una situación como para hacerse una autocrítica y ver entre todos algo que veníamos viendo hace tiempo. El año pasado tuvimos un lindo número y este año coincidió que muchas agrupaciones no salieron. Lo que veo, y siempre dentro de lo negativo hay que sacar cosas positivas, es que hay dieciocho compañeros que no están dejando morir el género, y para mí tienen todo mi apoyo.

– ¿Vamos a tener de manera inédita desfiles de carnaval en Costanera Norte?

– Sí, después de muchas idas y vueltas, porque nosotros siempre trabajamos teniendo una muy buena comunicación con las escuelas de samba viendo el lugar. Ellos nos presentaban un lugar, entonces junto con la comisión del carnaval veíamos los pro y los contra, y hará unos dos meses le encontramos la vuelta al lugar, lo que será un gran desafío para la comisión del carnaval y para las escuelas de samba.

– ¿Por qué se propuso a la Costanera Norte para hacer los desfiles?

– Principalmente el problema que teníamos es la altura que ellos quieren por los carros, que son muy altos y estaban los cables que atravesaban de lado a lado las calles, que es el mismo problema que teníamos en los distintos lugares. Pero en la Costanera no pasa ningún cable entre las veredas, por lo que vimos que era muy conveniente, la iluminación, además de un montón de factores que vimos para que directamente nos jugáramos por ese lugar con las escuelas de samba.

– ¿Nos referimos a la parte remodelada de la Costanera?

– Sí, efectivamente, ese es el lugar. Hemos estado hablando con el jefe de los inspectores, con la gente de ómnibus, con todo el personal de la Intendencia buscando la comodidad de la gente, porque no es solo el lugar sino que hay que buscar la comodidad de estacionar los autos, motos, el pasaje del ómnibus. En definitiva, se trata de un trabajo bastante arduo pero ya se viene haciendo desde hace tiempo.

– Al ser un lugar tan abierto, ¿puede traer algún inconveniente en materia de seguridad?

– Sí, pero para eso también hemos tenido reunión con el Jefe de Policía, ahora la semana que viene veremos con cuántos funcionarios de policía y cuántos de seguridad podremos contar. Queremos brindar toda la comodidad a la gente para hacer de ahí un futuro lugar de desfiles o de alguna otra actividad al aire libre.

– ¿Se convocará a cooperativas e instituciones para la parte gastronómica como se ha hecho siempre?

– Sí, como siempre, es un trabajo social. Muy probablemente la semana que viene o en estos días se hará el sorteo de las ubicaciones, porque ya hubo un primer proceso de inscripción, que fueron más de cuarenta entre clubes deportivos y cooperativas. Ya este sábado (anoche) trabajarán algunas, el 26 trabajarán algunas otras, lo que entrará todo en el sorteo sobre las distintas actividades que tenemos programado dentro del carnaval 2025.

– Los desfiles serán el 7 y 8 de febrero, ¿cuándo se pondrán a la venta las entradas?

– Las entradas ya se mandaron a hacer, no sé exactamente el día, cuando estén prontas se informará sobre ese tema, pero por lo general son unos diez días antes. La idea es explicar bien con planos y mucha comunicación para que la gente vaya sabiendo por dónde entrar, dónde ubicarse, porque es un lugar nuevo para todos.

– Serán seis las escuelas de samba locales las que estarán desfilando, ¿se piensa invitar a alguna escuela de samba de otro lado como ha ocurrido en otras ocasiones?

– Los días de concurso no hay ninguna escuela o comparsa invitada, pero sí va a haber sorpresa el 7 de marzo en el último desfile.

– La última palabra es suya.

– Simplemente para confirmar que el carnaval lo hacemos entre todos, los que participan, el público, nosotros de la comisión, para que Salto tenga un buen carnaval tratando de superarnos cada año. Creo que esa es la meta de los que hacen y participan directamente del carnaval, para brindarle al pueblo de Salto un carnaval que se merece. Por eso mismo es que trabajamos con las distintas agrupaciones, tanto con murgas, comparsas lubolas y las escuelas de samba, manteniendo una muy buena comunicación.

“Si queremos hacer un carnaval como la gente, tenemos que pensar en grande” Mario Sancristobal, referente del carnaval salteño

Encontramos a Mario Sancristobal probando la lancha en medio del río Uruguay, una importante inversión que busca mantener una tradición familiar. Mario además es un referente del carnaval salteño, como exmurguero y también trabajando durante años en su organización.

– El carnaval salteño, ¿tiene su propia identidad o es igual en todas partes?

– El carnaval salteño es un caso bastante especial, medio único en Uruguay porque tiene instaurado muy fuerte en su ser los tres géneros básicos del carnaval, o sea, la murga, el candombe y el samba. No todos los carnavales del interior tienen todo eso enquistado. Montevideo obviamente que sí, y capaz que si nos vamos por Melo que está muy enquistado el tema del samba y el candombe. Entonces, eso es lo que lo hace muy especial al carnaval salteño, y por ser muy especial es que a veces se torna muy complicado.

– ¿Estamos cuidando a nuestro carnaval como acervo cultural?

– Creo que no. Hay algunas categorías que están trabajando muy bien que han venido en un crecimiento sostenido e importante como es el caso de los lubolos, con un grupo de gente y directores que está trabajando a conciencia y cultivando las raíces. Y el samba, que en los últimos dos o tres años ha tenido una explosión que venía en decadencia, que cuando nos tocó trabajar en la organización en 2023, se sembraron las bases para el crecimiento que tiene ahora. Quizás porque no se han comprometido los conjuntos oporque la parte organizativa municipal no ha acompasado su crecimiento, quizás eso sea el debe que tenemos.

En cuanto a la categoría murga, ASAC como agremiación y los murgueros referentes, que son unos cuantos, deberían plantear hacer no sé si un mea culpa, pero sí decir qué pasó que nosotros hace escasos diez años metíamos cuatro mil personas en una final de murga con seis o siete agrupaciones. Y no sé por qué, si no hubo apoyo o logística o cabeza para pensar que el carnaval no se trata de un concurso, capaz lo que tendría que hacerse es fomentar lo que para mí es la base que es la murga joven, tratando que eso sea una semilla que todos los años se renueve y florezca. Para mí ese es el gran tema. Ves cosas que no podés entender, por qué se destina un rubro a un concurso de murga regional cuando hay una sola murga. Quizás debería haberse destinado ese rubro en los meses de julio a octubre para hacer un buen concurso de murga joven en época liceal y tratar que las murgas jóvenes vayan creciendo para poder potenciar a las murgas de mayores. Pero bueno, son opciones.

– ¿Cómo ve lo que será el desfile de carnaval en la Costanera Norte?

– Me parece un desafío para la organización, porque cuando trasladas un mega evento a un lugar donde no se hizo nunca, hay un montón de detalles que tienen que cuidarse, como el acceso al lugar, la seguridad perimetral, el estacionamiento de la gente que concurre, por dónde van a entrar y salir las escuelas, por dónde va a entrar y salir la gente, los servicios sanitarios, la gastronomía, son muchas cosas. Supongo que si la organización ya decidió hacerlo en ese lugar es porque ya deben tener todo definido, porque cuando se hace un mega evento, la idea es que tengas una logística previa donde tengas todas las posibles complicaciones resueltas. Si se hace un desfile de carnaval en Costanera donde supuestamente irán entre ocho y diez mil personas, o si vayan cinco mil, es lo mismo, hay que tener una batería de baños químicos que pueda cubrir esa capacidad. También la accesibilidad de gente que no tenga vehículo, si habrá líneas de ómnibus para llevar y traer, dónde se van a ubicar, si hay que llevar sillas o no, si habrá estacionamiento con seguridad e iluminación. Me parece que son detalles que para el que concurra es muy importante.

– En las últimas horas reapareció una palabra, corsódromo. ¿Es posible?

– Primero que nada, me parece inconcebible que Salto todavía no tenga un corsódromo, sobre todo para la categoría de escuelas de samba que siempre fue fuerte en Salto. El tema es que eso depende de una decisión política, empresarial y de las fuerzas vivas de la ciudad. si comparamos a Salto con Gualeguaychú o con Concordia, no son ciudades mucho más grandes que Salto. Sin embargo, fui a Gualeguaychú en 2024 a ver el desfile de cierre, y a mi derecha había cuatro personas de Tierra del Fuego y a mi izquierda cuatro que eran de Misiones y yo fui con tres personas más que éramos de Salto. O sea, en esa primera línea de gente había gente de puntos tan distintos que habían coincidido en Gualeguaychú quedándonos dos días pagando hotelería y comida. Entonces, me parece que eso es lo que hay que hacer, apostar a que el carnaval tenga como efecto atraer turismo, que ya tendría que operar el primer o segundo sábado de enero haciendo así desfiles durante dos meses. Concentrar tu actividad en dos días sé que ahora es imposible porque no hay rubros o no hay capacidad o gente o logística, pero si queremos hacer un carnaval como la gente tenemos que pensar en grande. Tengo claro que no es barato, además que hay que encontrar una ubicación que contemple todas las variables que recién te dije. Es como el Parque Harriague, se hizo hace 50 años y sigue estando vigente, obviamente que hay que aggionarlo, pero la estructura fundamental está.

– La última palabra es suya.

– El carnaval salteño tiene un gran potencial, como la ciudad, el tema es que a veces cambian los gobiernos, cambian las políticas y las visiones, y no hay un rumbo definido sobre dónde queremos estar, y ese rumbo lo tienen que fijar los carnavaleros haciendo un proyecto a largo plazo y decir qué carnaval queremos, porque es increíble que ensayen durante tantos meses para tan pocos desfiles. No pretendo hacer un carnaval como el de Rio de Janeiro que ensayan como locos, desfilan una sola noche en el concurso y si tienen suerte desfilan de nuevo porque entraron dentro de las seis mejores. Eso no puedo pretenderlo porque el carnaval de Rio es inigualable, pero sí me parece que se puede lograr un producto que desde enero a marzo logre generar que Salto sea un polo atractivo para venir a hacer turismo termal, religioso, de olivares y vino, pero también de carnaval. Así que se puede armar un combo de atracciones que hagan que sea apetecible venir a Salto.