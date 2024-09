Contrapunto: Funcionarios Hospital

Falta de médicos especialistas y recursos humanos, mejoras en planta edilicia, etc.

Se demostró a la Gerencia General de ASSE lo que venimos reclamando hace cuatro años Carmen Ballesteros y Andrea Libonatti

Quien concurra al Hospital Regional Salto se encontrará con una carpa de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) que hace presumir la existencia al menos de una movilización sindical por reclamos, por lo que EL PUEBLO consultó a Andrea Libonatti y Carmen Ballesteros, integrantes de la Comisión Interna del Hospital en representación de los trabajadores sindicalizados, para conocer detalles de esta nueva movilización.

– ¿Qué está ocurriendo en el Hospital que han puesto una carpa?

Libonatti- La carpa es informativa. Estuvimos en pre conflicto, pero el conflicto en sí cuando lo íbamos a comenzar viene la mesa negociadora de ASSE a Salto el pasado lunes 23. Es así que con la dirección del Hospital en una reunión de casi tres horas, se pudo negociar y poner en el tapete lo que venimos reclamando hace cuatro años. Es muy gracioso ver a los directores que salen a los medios como ayer (jueves), que salió el doctor Rattín, a decir que no sabía por qué teníamos la carpa si esto estaba todo resuelto. Una mentira, no está todo resuelto. Lo que se hizo fue demostrarle a la Gerencia General de ASSE lo que venimos diciendo hace cuatro años. Previo a esta reunión de este lunes, hubo una reunión en Montevideo con la misma Gerencia de ASSE donde se llevó una carpeta con todo el relevamiento del hospital con fotos, porque a veces es difícil que Montevideo sepa la realidad del interior, porque cuando no lo ven, no lo pueden saber.

Ellos vinieron, hubo esa reunión donde se avanzó en algunas cosas que se pueden resolver, porque también tenemos un presupuesto quinquenal que tampoco nos deja mucho porque ya está terminando este gobierno y comenzando el otro, por lo que la lucha vendrá en el próximo gobierno para el próximo presupuesto quinquenal en lo que refiera a recursos humanos y al déficit del hospital en sí. La tranquilidad que nos deja es que esta Gerencia vino, y al otro día, porque fueron dos días de reuniones, pudo recorrer el hospital junto a la Comisión Interna del Hospital, y cuando pasa eso nadie puede decir que es mentira lo que reclamamos desde hace cuatro años. Eso para nosotros es satisfactorio, porque podemos demostrar que no mentimos, nunca mentimos, nosotros trabajamos principalmente para el usuario y para los funcionarios también que trabajan tan mal.

Ahora empieza otra lucha, y la carpa que tanto molesta a la Dirección del Hospital, recordamos que es informativa para que el usuario se acerque y pueda ver realmente lo que está pasando, porque luego se ve en las redes que denuncian de acá y de allá, lo que no suele ser mentira, pero eso queda ahí.

– ¿Cuáles son esos temas que vienen planteando desde hace cuatro años?

Linobatti- Son varios. Nosotros para llegar a ASSE tenemos pasos a seguir. Cuando asume esta Dirección nos llama y nos pide ayuda, nosotros siempre estamos para colaborar, siempre sumamos. Ahora, cuando la Dirección es sorda y dice que no necesita al sindicato para nada, y está bien que no nos necesite, pero lamentablemente no lo demuestra luego en su gestión. Entonces, es ahí donde nosotros vamos. Hemos reclamado durante cuatro años recursos humanos, mejoras en la planta edilicia, en el funcionamiento interno del hospital, hemos reclamado por médicos especialistas, que para nosotros es fundamental, porque algunos fallecieron, otros renunciaron, y quedan esos huecos vacíos donde el que se resiente es el usuario de ASSE, que es el que no tiene número para el médico especialista o el que consigue tiene que viajar a Paysandú o a Montevideo o a Tacuarembó para que lo vea, eso es ilógico. Los primeros miércoles del mes tenemos reunión con Dirección, vamos con el planteo del problema y con una probable solución, porque trabajamos ahí y sabemos cómo puede, más o menos la Dirección, arreglar ciertas cosas.

– ¿Hay paredes del Hospital con humedades como se mostraron en fotos que se viralizaron en las redes?

Ballesteros- Las áreas cerradas y las últimas que se crearon son las más mantenidas, obviamente que están mejor. Lo que no está mejor es lo que tiene más antigüedad que si no se conserva, se lloverá, se inundará. Lo mismo pasa cuando se rompen los aparatos de rayos, aquellos que tenemos para estudios y que no se puede recuperar el funcionamiento de estos aparatos, fue demostrado por ASSE que se tomó el trabajo de mirar cuando fue la última revisación y mantenimiento de cada aparato que no estaba funcionando.

Libonatti- La Gerencia de ASSE pudo constatar que el último mantenimiento que se hizo a la única máquina de rayos que hay en el hospital fue en 2020, cuando esos aparatos tienen que revisarse cada seis meses. Lo vieron ellos, y se dieron cuenta que la nuestra no es una queja destructiva, es una queja constructiva.

– La última palabra es de ustedes

Libonatti- Aprovecho para invitar a todos los dirigentes políticos que hoy están en plena campaña electoral, como lo hicimos hace cinco años atrás, a que se acerquen, y que después nos atiendan porque el problema está en que cuando van interesadísimos, cuando llegan a la banca por el voto del salteño no te atienden más el teléfono. Eso molesta mucho.

Carlos Rattín, Equipo de Dirección del HRS

Llama un poco la atención que se hagan reclamos con este ímpetu faltando 40 días para un acto eleccionario Dr. Carlos Rattin

Ante los reclamos realizados por la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) a las autoridades de ASSE y del Hospital Regional Salto (HRS), EL PUEBLO consultó al doctor Carlos Rattín, integrante del Equipo de Dirección del nosocomio regional.

“La gestión es buena –comenzó analizando Rattín-, entramos en diciembre de 2020, encontramos cosas a favor y algunas carencias, además de tener que enfrentar parte de la pandemia. Luego fue dividir tareas entre los distintos integrantes que en un principio éramos la Directora Selva Tafernaberry, la Subdirectora Lucía Minutti, yo como adjunto y que ya hace cerca de un año también ingresó como adjunto el dotor Sergio Bruzzoni. Hemos avanzado bastante en distintos temas”, los que pasó a enumerar.

MEJORAS EN GESTIÓN

Por ejemplo, Rattín hizo referencia a la incorporación de la Unidad Paliativa de Niños que hoy tiene a 71 niños en control. Está el Grupo Paliativo de Adultos con un equipo distinto. En el Hospital de Día se introdujeron mejoras en las comodidades edilicias y de mobiliario para el paciente. Se hizo una pintura general de todo el hospital y mantenimiento general del Hogar de Ancianos. Mejoras en el equipo urológico que mejoró la atención. Se incorporó tecnología de última generación en Oftalmología. Se hizo un llamado de Jefatura en el servicio de Cirugía que estaba acéfalo, terminando con la lista de espera oncológica que había quedado como secuela de la pandemia, trabajándose ahora en sacar adelante las cirugías no urgentes que vienen demoradas como las de vesículas y hernias. Se generó una Unidad de Mama. Se trabajó en dotar recursos humanos en CTI de adultos y en el pediátrico. Se mejoró el diagnóstico endoscópico incorporando dos equipos nuevos y se trabaja en mejorar la unidad de Imagenología.

Respecto al área de salud mental, se obtuvieron cargos de alta dedicación para psiquiatras y psicólogos, reforzándose el área de internación y el de amigos, así como al grupo de maltrato y abuso infantil. Rattín recuerda también mejoras en el área del laboratorio con un equipamiento de biología molecular que quedó en forma definitiva de la pandemia. Se recuperó parte de la flota, parte con recursos propios y dos ambulancias donde CTM colaboró.

“Tenemos algunas dificultades en un par de especialidades que vamos a cubrir dentro de poco, pero algunos llamados han quedado desiertos. Esta semana que viene empieza un nuevo cirujano vascular para la parte quirúrgica, de diagnóstico”, agregando que “estamos reclamando desde el comienzo más recursos humanos porque es necesario, es un hospital muy grande, 240 camas más 70 camas en el Hogar de Ancianos, y podríamos decir que la semana pasada tuvimos una ocupación del 100%”.

Rattín reconoce que “están faltando recursos”, recordando que“estamos solucionando el problema del ausentismo laboral, que ha aumentado bastante. Hace más de un año que contamos con un médico certificador, lo que ha ordenado un poquito este tema. También tenemos algunos funcionarios con licencias gremiales, que si bien le corresponden, indudablemente merma la calidad de la cobertura. De todas maneras, hemos insistido en forma reiteradacon la faltante de recursos humanos. ASSE nos dio 50 recursos humanos pero las 6 camas del CTI nos llevó casi 47 funcionarios.Pero lentamente estamos logrando obtener más horas y más recursos para ir dando más posibilidades de asistencia”.

“Quedan cosas por hacer, siempre hay cosas por hacer. Recordemos que parte de este hospital es de 1874, creo, y la otra parte es de 1990. Quiere decir que lo más nuevo tiene cerca de 30 años, que es de mantenimiento permanente. Hay lugares donde los materiales no son lo apropiado, por lo que estamos tratando de ir adaptándolo de acuerdo a las exigencias del MSP, que vamos haciendo a medida que se pueda con los recursos que nos asigna la región, gerencia general y ASSE”.

RECLAMOS DE LA FFSP

Respecto a los reclamos que se vienen haciendo desde la FFSP, Rattín deslizó suspicazmente el recuerdo que nos encontramos en campaña electoral. “Es verdad que habían presentado por escrito una plataforma con diez medidas, a las que contestamos por escrito. Dos integrantes del equipo de gestión viajaron a Montevideo para tener una reunión con las autoridades de la salud a nivel nacional y los integrantes del gremio local no se presentaron. Regresamos y este lunes 23 se realizó una reunión con integrantes de la Federación Nacional y de la regional con los locales junto con integrantes del equipo de gestión y de ASSE, analizamos los puntos, quedaron acordados temas a solucionar, prácticamente muchos ya estaban solucionados, otros están en vías de solución, pero entendieron que quisieron seguir con la carpa informando, están en su libertad de hacerlo”.

“El martes a la mañana se recorrió el hospital viendo lo que hay para hacer, y de alguna manera, vieron algo de lo que se hizo, aunque algunos estaban más interesados en las cosas que todavía quedaban por hacer de un hospital que lo encontramos bastante deteriorado con muy poco mantenimiento cuando asumimos nuestros cargos, hoy se ha hecho muchísimo. Acá hago una mención especial al personal de mantenimiento que ha hecho un esfuerzo extraordinario, prácticamente todas las obras se ha hecho con recursos económicos y humanos genuinos sin tercerizar ningún tipo de obra para las mejoras tanto en el Hogar de Ancianos como del Hospital”.

“Entendemos que el trabajo está encaminado.Pero bueno, llama un poco la atención que estos reclamos se hagan faltando 40 días para un acto eleccionario. Tuvimos 3 años y no hubo reclamos con este ímpetu, que además, cuando nosotros llegamos, ya existía. Es más, tenemos 65 recursos humanos más que cuando tomamos nuestros cargos, y no hubo un reclamo de esta forma. Pero están en libertad de hacerlo”, concluyó Rattín.