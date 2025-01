Contrapunto Fonticiella – Malaquina

“Es necesario instalar otro modelo de gestión departamental, porque el que viene existiendo en los últimos años ha sido ineficiente” Ramón Fonticiella, candidato a Intendente por Salto por el Frente Amplio

Una vez alguien dijo que “hay tantos puntos de vista como puntos”. En ese sentido, así como los uruguayos nos preguntamos en los meses de octubre y noviembre cuántos modelos de país había en pugna, hoy nos preguntamos cuántos modelos de Salto estarán en juego en las próximas elecciones departamentales.

Este año se enfrentarán fundamentalmente dos lemas mayoritarios, de acuerdo a lo que hasta ahora han registrado las urnas, nos referimos al lema Frente Amplio y al nuevo lema Coalición Republicana que en principio, cada lema llevará a tres candidatos a Intendente de Salto. Más allá de potenciales programas únicos que cada lema llevará a la contienda electoral del 11 de mayo, hay perfiles, puntos de vista distintos en la manera de encarar la gestión municipal incluso dentro del mismo lema.

Buscando conocer cada visión que se tiene de lo que debe ser o seguir siendo nuestro departamento, es que iniciamos esta semana este Contrapunto. Comenzando por el exintendente de Salto por el Frente Amplio y nuevamente candidato por su fuerza política, Ramón Fonticiella, quien fue convocado por EL PUEBLO a reflexionar sobre este tópico.

POR LO MENOS DOS MODELOS

“En la frase ‘se precisa un Salto diferente, por mejor’,puedo sintetizar mis expectativas de que las elecciones departamentales del 11 de mayo, presenten por lo menos dos modelos distintos de gestión del territorio como un todo”, comenzó expresando Fonticiella.

“Sería muy fácil asegurar que es esperable el cotejo entre más de un tipo de acción departamental, pero sin disponer información actualizada de la realidad administrativa de Salto y las propuestas de mantenimiento o reestructura, no me parece correcto afirmarlo por anticipado”.

“Por mi parte, en tanto candidato del Frente Amplio que participará de la elección, aseguro que el modelo que propondré es diferente al que se ha puesto en acción en los últimos quince años”.

“Salto es mucho más que sus ciento veinte mil habitantes y sus catorce mil quilómetros cuadrados, más que sus servicios instalados, sus calles, residuos y caminos. Es eso y una incontable lista de elementos que, en amalgama dinámica generan “el departamento”.

“Por ejemplo, si no hay empleo legítimo en cantidad y calidad, depende de realidades geopolíticas, decisiones sin éxito y quizás de análisis imperfectos. Traducido al lenguaje diario, de poco vale anunciar ‘inversiones’, sacar fotos, obtener beneplácitos del gobierno de turno, si no hay cimiento sólido. Otro ejemplo, referentes políticos que hoy mismo se ofrecen para gobernar el departamento, difundieron con estridencia hace poco tiempo la construcción de puertos de barcazas, depósitos aduaneros, fletes fluviales al sur del Brasil por el río Uruguay casi imposible de navegar, y nada ocurrió. Quizás porque se plantearon imposibles”.

“Ese es el modelo de Salto que hay que cambiar. Debe estructurarse y consolidarse una visión política y empresarial diferente. Una intendencia seria, comprometida con los habitantes, debe actuar en positivo para todos. No hay magos por estos lados, debe haber trabajadores políticos serios, que no generen humo para distraer a la gente mientras se pide el voto. El ser humano que vive en esta franja desde el río Uruguay al Brasil, entre el Daymán y el río Arapey chico, no debe ser menos que quienes habitan otros territorios. Hoy, es menos, más pobre (aunque hayan muchas familias de poderío económico), con mayores dificultades para vivir de su empleo, con menores posibilidades de que los gobiernos nacionales, fomenten desarrollo, porque las conducciones departamentales han vivido muy prendadas de sus intereses personales, más allá del partido al que pertenecieran”.

“Es necesario instalar otro modelo de gestión departamental, porque el que viene existiendo en los últimos años ha sido ineficiente para los habitantes de todas las realidades”.

“No será fácil. No alcanzará con mover grandes grupos humanos al son de música pegadiza para sólo dar imagen de fuerza. Tampoco será suficiente criticar intentos hegemónicos, desde partidos donde se ha cultivado el mismo perfil de dependencia, que ahora se rechaza. Será necesario pensar y llamar a quienes pueden hacerlo, sin importar a quien voten, para diseñar de forma urgente ese modelo distinto. Será imprescindible asegurar un gobierno honesto y transparente, donde cada persona valga por lo que es, sin tener en cuenta su color político”.

“Coordinación en el territorio con todos, permanente contacto con el gobierno nacional, interacción de la Intendencia con los privados, en beneficio del pueblo, no sólo del capital, convocar a trabajar a todos según sus capacidades, humildad y trabajo de los gobernantes, son elementos que pueden ayudar a construir el modelo que puede sacar a Salto de su estancamiento”.

“Es cierto, se enfrentarán varios modelos. El que tendrá mi esfuerzo es el que he descripto”, cerró su reflexión el exintendente Fonticiella.

“Más de lo mismo o la renovación real” Marcelo Malaquina, candidato a Intendente de Salto por Partido Colorado

Este año se presentará por primera vez en Salto un lema nuevo llamado Coalición Republicana (CR), donde coordinarán sus fuerzas los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto y el Constitucional Ambientalista. Pese a que algunos integrantes de la CR incluyen en declaraciones públicas al Partido Independiente, hasta el momento el principal referente de dicho partido en Salto ha dicho que no participará del mismo.

EL PUEBLO consultó para este Contrapunto a quien hasta el momento es el único candidato a Intendente proclamado por su convención departamental para representar al Partido Colorado en dicha CR, nos referimos a Marcelo Malaquina, quien reflexiona sobre la visión que tiene del Salto que debe ser…

CON ESENCIA BATLLISTA Y SALTEÑA

