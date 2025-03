Contrapunto Eguiluz – López

“Estamos convencidos que la Coalición tiene a los dos mejores candidatos a Intendente para dar esta batalla a tres personas del FA que son más de lo mismo” Cecilia Eguiluz, Lista 7000 y 7001 de Cabildo Abierto en la CORE

Otro punto de vista al gobernante Frente Amplio (FA) viene desde la debutante Coalición Republicana (CORE), donde un conglomerado de partidos políticos se han unido para tratar de alcanzar el gobierno departamental. Uno de esos partidos que lo integra es Cabildo Abierto (CA), desde donde las Listas 7000 y 7001 respaldan a los dos candidatos a Intendente, Marcelo Malaquina y Carlos Albisu, pudiendo votarlos respectivamente desde esas listas. Así lo comentó a EL PUEBLO quien las encabeza, Cecilia Eguiluz.

CONTINUIDAD O CAMBIO

“En esta elección de mayo está en juego la continuidad de este gobierno de Lima encabezando al FA o el cambio. Creo imprescindible que en Salto se vote a favor del cambio porque entiendo que estos 10 años de gobierno de Lima y del FA en Salto han sido tremendamente negativo, no solo en los aspectos más visibles, como por ejemplo, el ABC de la Intendencia, que tiene que ver con las calles, el alumbrado y la recolección de residuos, sino en temas muchísimos más profundos. Para decir algunos, la cultura, el medioambiente, la desatención a la descentralización, la negativa a generar otro mapa de Alcaldías, con lo que hoy sería necesario una Alcaldía en Daymán, en el Chircal, en la zona de Arenitas Blancas o en localidades como Itapebí, Cerros de Vera y otras más”.

“Creemos realmente que es necesario un cambio porque se agotó el gobierno de los Lima y del FA. Cuando digo de los Lima, me refiero a ellos especialmente porque son la mayoría adentro del FA y que el resto de los candidatos acumularán votos para la candidatura de Álvaro Lima, que como ya ha manifestado, seguirá los pasos de su hermano Andrés Lima”.

LISTAS 7000 Y 7001

“A esta elección departamental iremos con dos listas, la 7000 y la 7001, que está bajo el distintivo de Cabildantes Unidos, porque ha sido armada dentro del órgano departamental de CA con la mayoría de las agrupaciones, salvo una, todas las demás estamos juntas. Las encabezo yo junto con Andrés Tironi, que es un joven abogado y escribano de nuestra ciudad que está haciendo sus primeras armas con muchísimo entusiasmo”.

“Estamos proponiendo una Junta Departamental que tiene esta mezcla, gente de experiencia y renovación, la que está en los primeros lugares porque queremos que los jóvenes como Tironi y como Agustina Ocampo, que es una estudiante avanzada de Enfermería que comenzó a militar con nosotros hace tiempo y que queremos que llegue a la Junta, para que puedan tener no solo la posibilidad de estar allí sino de alguna forma, estar acompañados con gente de experiencia, como es en mi caso y el de otros compañeros, para que podamos ir pasando la posta del conocimiento político y dar así más prestigio a la Junta Departamental, que siento que hoy le falta muchísimo para estar a la altura de los problemas que tiene el departamento de Salto, sin generalizar, porque hay Ediles que trabajan muy bien, pero en un concepto general, entiendo que todos los salteños creemos que la Junta puede y debe rendir mucho más”.

“En mi caso, quiero volver a la Junta. El inicio de mi carrera política fue ahí hace muchísimo tiempo, siempre he dicho que es el mejor lugar para trabajar en política junto con la gente, y queremos llevar a ahí a Ediles de vocación. En mi caso, que soy vocacional, por supuesto que quiero volver a la Junta Departamental, y en el caso de otros compañeros que han trabajado todo este tiempo con ese objetivo, llegar a la Junta Departamental a través de la CORE en esta instancia, y a través de las listas 7000 y 7001”.

“Vamos con ambas listas porque apoyamos a los dos candidatos de la coalición, con la lista 7000 apoyamos al candidato Marcelo Malaquina, y con la 7001 apoyamos al candidato Carlos Albisu y a toda su fórmula”.

DECIDIR POR SALTO

“Estamos convencidos que la CORE tiene a los dos mejores candidatos a Intendente para dar batalla a tres personas del FA, que tienen experiencia, pero que en definitiva son más de lo mismo, por eso hablaba al inicio de la continuidad”.

“Salto necesita del esfuerzo de muchísima gente involucrada en la actividad política, por eso es importante esta elección de mayo. No es lo mismo cuando uno vota en una elección nacional, que todo es más lejano, que votar en una elección departamental donde todo es más de cercanía. Por eso le pido a los salteños que se involucren, porque si no lo hacemos, si no militamos, si no nos ponemos en las listas y decimos que está todo mal y que nos da lo mismo y no participamos, otros van a decidir por nosotros. Así que es momento de decidir por Salto, porque no está bien, tiene una crisis con más de 11 mil personas que están por debajo de la línea de pobreza que reciben tarjetas MIDES, que tienen bonos de UTE de hasta el 80% de rebaja porque no pueden pagar la luz porque también forman parte de ese gran porcentaje de salteños que no tienen empleo”.

“Para salir de ese pozo que entre otras cosas nos han puesto los Lima, tenemos que decidirnos a salir de la comodidad de nuestra casa y ponernos a militar para que gane la CORE, que tiene muchísima gente con conocimiento del gobierno departamental y mucha gente que no tiene ese conocimiento pero que tiene muchas ganas y cuenta con un espectro espectacular, con gente que viene del PN, del PC, de CA, del PI, por gente que nunca ha militado en política, que también tiene a muchos frenteamplistas que están de acuerdo con que estos 10 años de Lima mataron a la cultura en Salto, que no están de acuerdo con que no funcionen más las comisiones vecinales, que no saben por qué el gobierno del FA no ha promovido las organizaciones sociales, y por el contrario, les ha dado la espalda por lo que algunas han tenido que cerrar sus puertas”.

“Muchos frenteamplistas que no están de acuerdo con el clientelismo político que se sabe existe en Salto a través de la entrega de un trabajo precario, volviendo nuevamente a los contratos chatarra y de la entrega de terrenos a cooperativas, como ya todos conocemos porque ha sido denunciado públicamente”.

“De todas esas personas que vienen de tantos orígenes es que se nutre la CORE, y es por eso que es un cambio genuino. Por eso apostamos a trabajar para que el 11 de mayo la CORE recupere al departamento de Salto”.

“Es necesario la continuación del gobierno frenteamplista en el departamento, no por capricho sino por la necesidad de seguir mejorando y avanzando”. Regino López, Lista 1001 Frente Amplio

Se acerca el momento en que los salteños deberemos elegir qué Salto pretendemos para nosotros y nuestras familias. Para eso, EL PUEBLO sigue apostando al cruce de ideas y de propuestas, centrándonos en lo más profundo y esencial, para que podamos tomar una decisión con información. Las propuestas electorales están y se expresan a través de nuestras páginas.

En esta oportunidad hemos consultado a Regino López, docente que ha tenido responsabilidades en el actual gobierno departamental y que hoy se presenta como candidato a la Junta Departamental por la Lista 1001 del Frente Amplio (FA).

MOMENTO CLAVE

“Estamos en un momento que para nosotros es clave –comenzó diciendo López-, las elecciones nacionales pasaron, donde nos jugábamos un proyecto de país, pero ahora nos jugamos un proyecto de departamento. Es decir, hay que pensar en el departamento que tenemos y en el departamento que queremos”.

“Hay que pensar también en la realidad que estamos viviendo en el país, que se está empezando a transformar de la mano de Yamandú y Carolina junto a la aplicación del programa político del FA. En ese sentido, pensamos en la necesidad de la continuación del gobierno frenteamplista en el departamento, no por capricho sino por una necesidad que implica tener posibilidades reales de seguir mejorando y avanzando”.

“Venimos de transitar dos períodos de gobierno donde logramos generar una transformación del departamento de Salto y donde logramos equilibrar las cuentas que tenía la Intendencia. No hay que olvidarse cómo se agarró la Intendencia en 2015, de la crisis económica que teníamos como departamento, producto del gobierno de coalición de aquel momento y que hoy se vuelve a presentar a la población. Hay que tener memoria, hay que recordar cómo la coalición dejó al departamento de Salto y ahora cómo se presenta, olvidados de todo eso y planteando poco más que soluciones mágicas a una realidad que todos sabemos que ha sido dura, difícil, que venimos de transitar un gobierno de derecha que en estos 5 años que pasaron lo menos que hizo fue mirar por los que menos tienen y sí mirar por la protección de aquellos que el expresidente llamó en su momento los malla oro”.

OTRA VISIÓN

“Ahora hay otra visión, y entendemos como necesario aplicar el programa de gobierno nacional que tiene un aterrizaje departamental y que a su vez tiene una relación con el programa departamental que terminamos de aprobar el pasado 26 de marzo”.

“Diría que la clave primordial para el desarrollo de la campaña política del FA es el programa, pensar en todo lo que hemos podido aplicar del programa en este período y todo lo que nos quedó sin posibilidades de aplicar por diferentes razones, hacer la autocrítica de aquello que quizás pudimos hacer y no lo hicimos por poner énfasis en otros aspectos”.

“Hoy vamos con la opción del compañero Gustavo Chiriff a la Intendencia, propuesta que no surgió del día a la noche, que no surgió por capricho ni por el deseo de alguno de nosotros, sino que surgió desde la construcción popular, desde el vecino y de los compañeros frenteamplistas, militantes de diferentes espacios de nuestro FA, que fueron visualizando en el compañero, las herramientas y la formación como para dar la batalla y mantener el gobierno departamental del FA”.

“En ese camino que fuimos recorriendo se fueron dando las condiciones, y luego, producto de la negociación, se pudo llegar a tener a 3 compañeros como candidatos a la Intendencia, Gustavo Chiriff, Álvaro Lima y Ramón Fonticiella. Cada uno de ellos con su impronta, con su formación y su visión política pero con un programa que une, que nos da fuerza y que nos marca el camino a recorrer. No me quiero salir de la senda programática porque en este momento es imperioso que los frenteamplistas demos las señales a los vecinos que lo que vamos a hacer es aplicar el programa, y que aquel que no nos votó tenga la certeza que estamos orientados por un programa de gobierno”.

“Decíamos que la propuesta de Gustavo no nace de un día para el otro, sino que se va construyendo ante la necesidad de tener una expresión política que pueda ser capaz de sintetizar la manera de pensar de unos cuantos frenteamplistas que veíamos que si bien se habían logrado transformaciones, es necesario profundizar o poner mayor énfasis en algunos aspectos, como por ejemplo, en turismo o en políticas sociales. En el período anterior, lo que se hizo fue producto de la propia gestión de la Intendencia y no de un relacionamiento con el gobierno nacional, porque lo vino de allí fue muy poco”.

“Ahora hay que pensar cómo logramos profundizar esas políticas sociales que principalmente miren por la participación y protección de los vecinos de la mano del desarrollo del gobierno nacional del FA expresado a través de los distintos organismos que hay en el departamento pero también expresado a través del desarrollo político de la propia fuerza política departamental”.

“Ese es el camino de la propuesta de Gustavo Chiriff, que se basa en la generación de ideas que permitan desarrollar al departamento. Vemos como clave la descentralización, en el sentido de la posibilidad real de que los vecinos estén decidiendo qué es lo que quieren para su barrio. Ahí decimos puntualmente que son necesarios dos aspectos. Primero, trabajar muchísimo más el presupuesto participativo, que abra las puertas para que los vecinos que quizás no estén organizados puedan participar igual. Por otro lado, también la descentralización en el interior del departamento a través de los Municipios. Vemos que tenemos todas las posibilidades de fomentar esos espacios de participación y de decisión, que termina redundando en más democracia, en más oportunidades y construcción de ciudadanía, que es necesario en este momento”.