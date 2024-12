Contrapunto: Bruno / Urróz

La declaración de Topolansky “socaba de plano la legitimidad de los procesamientos y condena, esto es un tema gravísimo” Carlos Bruno, Coronel retirado y dirigente de Cabildo Abierto

Lucía Topolansky, exvicepresidenta de la República, dirigente del Movimiento de Participación Popular y del MLN-Tupamaros, expresó en una entrevista para el libro “Los Indomables” del periodista Pablo Cohen, que “dentro de la izquierda hay gente que miente en las declaraciones” sobre crímenes de lesa humanidad vinculados a la última dictadura cívico-militar. Esto provocó reacciones a todo nivel, desde quienes han sostenido la injusticia de la condena a militares por delitos que dicen no haber cometido, a considerar que las declaraciones de Topolansky, que luego fueron confirmadas por el expresidente de la República José Mujica, forman parte de una estrategia política de cumplimiento de un pacto sellado por el MLN y los militares durante la dictadura, que habría sido reclamado por el Senador Guido Manini Ríos en reciente visita a la chacra del matrimonio Mujica Topolansky. Esto se desprende de las entrevistas realizadas esta semana por EL PUEBLO para este Contrapunto, comenzando con el excandidato a Diputado por Patria Grande de Cabildo Abierto, el Coronel ® Carlos Bruno.

– ¿Lo tomaron por sorpresa las recientes declaraciones de Lucia Topolansky respecto a que algunos testimonios brindados a la Justicia sobre el tema violación de los derechos humanos durante la dictadura eran falsos?

– Por sorpresa ese hecho no porque ya lo sabíamos, y lo afirmamos antes. Obviamente estamos muy convencidos, cuando se decía esto no era una defensa sin fundamentos, al contrario. Lo que sorprende es el momento, después de las elecciones, sorprende también la actitud de otras personas que dicen que haga la denuncia. A ver, esto socaba de plano la legitimidad de los procesamientos y condena, esto es un tema gravísimo. Si bien Madres y Familiares llaman a silencio o a retractarse, nosotros queremos que lo que sabíamos de este tema sea reconsiderado. No decimos que todo el mundo mintió pero sabíamos que la gran mayoría tenía una estrategia de mentir para meter a prisión al máximo posible de militares. Yo realmente estoy muy indignado con esto, lo digo en forma personal y como referente de una agrupación política, esto es una barbaridad que pone en duda a la Justicia, realmente esto es muy grave.

– En este caso, ¿cómo piensa que debería actuar la Justicia? ¿Convocar a Topolansky para que declare cuáles serían los casos viciados de nulidad o se tendrían que revisar todos los casos de condena contra militares en el tema derechos humanos?

– En todos los casos ya se ha dicho que faltaban elementos probatorios. Topolansky ya lo afirmó, no sé cuál va a ser su actitud, pero si lo dijo no tengo ninguna duda no porque lo haya dicho Topolansky sino porque nosotros ya sabíamos que lo que ella afirmó estaba ocurriendo, algo que nos dolía muchísimo. Obviamente que puede haber algún caso que sí, pero gran parte de los presos están en esa situación de manera injusta. Siempre tuvimos una Justicia garantista pero ahora con esto, te pone los pelos de punta. Esta es mi posición, no he hablado con nadie, no he hablado con Manini, me tomaste por sorpresa con la pregunta pero sobre este tema tengo una posición muy formada.

– Hay investigaciones periodísticas que han sostenido que durante la dictadura hubo un pacto entre el MLN y los militares. Las declaraciones de Topolansky, ¿pueden ir en ese sentido?

– No tengo elementos para hablar del pacto, pero sí tengo elementos para hablar de las afirmaciones de Lucía cuando dice que no es ninguna buchona. Por más que llamen a Lucía Topolansky a declarar, esto no va a progresar por ese lado, tiene que ser por otro lado, pero no sé si podrá actuar de oficio quien tenga que actuar, pero por el lado de llamar como me preguntabas recién, no creo que progrese. Es una situación que es necesario que se aclare ante el país, pero no solo por la gente que injustamente está presa, sino que se aclare para que la Justicia no se desprestigie, porque la Justicia como poder independiente que siempre fue, y que consideramos que debe ser así, hoy con esto su prestigio está por el piso.

– Luego de hacerse públicas las declaraciones de Topolansky, apareció Mujica aclarando que no había que generalizar en todos los casos sino que se trataba de algunos hechos puntuales, reconociendo que él también estaría al tanto de algunas declaraciones donde supuestamente se mintió ante la Justicia.

– La posición de Mujica con respecto a las declaraciones de Lucía Topolansky no sorprenden. Ellos han sido dentro del MPP figuras claves. Por lo tanto, no tengo dudas sobre que lo que dijo Lucía Topolansky, así que por ese lado estoy muy convencido. Sinceramente, no sé cuál debe ser el camino que debe tomarse de salido a esto, no lo tengo muy claro, lo estoy analizando. Eso sí, no pienso mirar para el costado, aun así sea un solo caso.

– La última palabra es suya.

– Confío que se van a tomar las medidas adecuadas, confío en que realmente el poder cívico en nuestro país y que la Justicia actúe como corresponde. Se tendrá que rever las cosas y tratar de solucionar o minimizar el daño, aunque el daño ya está hecho.

“Estoy promoviendo el envío al Tribunal de Conducta Política a estas dos personas, a ella y a Pepe, y la expulsión del Frente Amplio” Ingrid Urróz, Intendente suplente de Salto e integrante de Crysol

Tras conversar con el Coronel ® Carlos Bruno de Cabildo Abierto, EL PUEBLO buscó la palabra de Ingrid Urróz, Intendente suplente de Salto y militante de Crysol (asociación de ex presas y presos políticos durante la dictadura) sobre las declaraciones de Lucía Topolanskyen una entrevista para el libro “Los Indomables” del periodista Pablo Cohen, donde sostuvo que “dentro de la izquierda hay gente que miente en las declaraciones” sobre crímenes de lesa humanidad vinculados a la última dictadura cívico-militar.

– ¿La tomaron por sorpresa las recientes declaraciones de Lucia Topolansky respecto a que algunos testimonios brindados a la Justicia sobre el tema violación de los derechos humanos durante la dictadura eran falsos?

– La primera reacción fue de sorpresa, la segunda reacción fue de pensar, “¿estoy escuchando lo que estoy escuchando?”, la tercera reacción fue de indignación, la cuarta fue de dolor y tristeza, todos sentimientos mezclados, pero sí, me tomaron por sorpresa y me parecen inadmisibles estas declaraciones. Yo estoy promoviendo el envío al Tribunal de Conducta Política a estas dos personas, a ella y a Pepe (José Mujica) y la expulsión del Frente Amplio. Son las dos cosas que pienso porque me hacen preguntar dónde estoy parada, para quién estoy luchando, para quién estoy trabajando convenciendo a gente, porque este no es el Frente Amplio que yo quiero.

– Estas declaraciones ponen sobre la mesa algunas investigaciones periodísticas que determinaron un supuesto pacto entre el MLN y los militares durante la dictadura, ¿piensa que esto va en consonancia con la veracidad de la existencia de ese pacto de silencio?

– Si, por supuesto, esto es parte de una estrategia, y no creo estar hablando solo a título personal. Hemos recibido todas las declaraciones, las del PIT CNT, la de FUCVAM, de Madres y Familiares, de la Mesa Política que ha sido muy tibia. Pienso que esto es una manera de cumplir con algo que acordaron con Manini en su reciente visita a la chacra para que suelten a los que ellos llaman “los viejitos”. Algo que ya lograron, porque hay un pedido del abogado del Centro Militar o como se llame, pidiendo la nulidad de los juicios. Han sentado un precedente que a mi criterio será muy difícil de rebatir. Han cuestionado a la Justicia, el daño que han hecho es inconmensurable.

– Hablando con gente del Ejército y de Cabildo Abierto me han dicho que esas declaraciones ponen en tela de juicio el trabajo de la Justicia en nuestro país, y que de ser cierto lo manifestado, habría militares inocentes en prisión, lo que amerita una revisión de todos los casos.

– Por supuesto. Y el Poder Judicial que no tiene recursos, que va a llevar tiempo, y esos “viejitos” están ya con más de 65 años, algunos con enfermedades. ¿A qué va a llevar esto? Ellos dieron argumentos para que los abogados trabajen de una manera tal, con una estrategia que permita la duda razonable. Entonces, al decir que hubo gente que mintió, en dónde buscás, de quién hablás, quién fue que mintió. Aparte de que ya hay mucha gente muerta, hay que reconstruir causas, entonces, ¿qué es lo que van a decir? Que por motivos humanitarios van a tener que soltar a los condenados por delitos de lesa humanidad, que por otra parte, están todos condenados con causas ciertas, con testimonios varios y válidos. Aparte que en la inmensa cantidad de gente que conozco que ha estado detenida, torturada o no, está ese sentimiento de que nadie mintió, nunca escuché que alguien haya mentido. Capaz que le pasó a ellos, pero es algo que realmente duele e indigna mucho porque deja una herida abierta que no se va a cerrar. Tampoco adhiero a la teoría que dicen de que están haciendo esto para que el FA se parta, para crearnos conflictos antes de la asunción presidencial. Creo que ellos lo hacen plenamente conscientes como una operación política para poder cumplir con los pactos anteriores que evidentemente fueron recordados cuando Manini los fue a ver.

– ¿Por qué se da justo en este momento y no antes o después?

– Y porque en este momento el partido político que dirige Mujica es el que tiene la correlación de fuerzas más grande (en referencia al MPP). Antes no se iba a dar porque, ¿con qué fuerza política ellos podían implementar esto? Ahora ya tienen la fuerza política y la correlación de fuerzas a su favor. Pienso que esto viene ya planificado desde hace mucho tiempo y vieron que este era el momento donde podían cumplir con su pacto.

– ¿Estas declaraciones inhabilitan a la Senadora Sandra Lazo para que asuma el Ministerio de Defensa Nacional, cuando mencionó como primer compromiso continuar con las investigaciones sobre el tema desaparecidos?

– Sandra Lazo no es la compañera que todos conocemos, muy buena parlamentaria.Ella es del MPP, y esta es una línea que baja para el MPP, por más que el MLN haya sacado una declaración adhiriendo la tibia declaración de la Mesa Política, que también fue muy discutida porque muchos de nosotros opinamos que tenía que ir con nombre y apellido. Así que esa será una línea que van a tener, lo que te hace perder la confianza de lo que pueda suceder con la búsqueda y aparición de nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos.

– La última palabra es suya.

– Es muy triste este momento, muy duro, muy difícil de digerir, pero no tengo ninguna duda de que esto tiene que ser sancionado y que debemos ser contundentes porque ellos no están con nosotros.