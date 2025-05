Contrapunto.

Siguiendo con las consultas que EL PUEBLO realiza a los candidatos a Intendente de Salto, en esta última entrega hemos decidido encarar los aspectos relacionados a la infraestructura urbana de nuestra ciudad capital en particular y del departamento en general, en aspectos que tienen que ver con el estado de las calles y de las veredas, el alumbrado público, el cuidado del ambiente a través de la recolección de residuos domiciliarios y el vertedero municipal, así como también con la dinámica expansiva de la ciudad y la ausencia de servicios básicos (saneamiento, agua potable, calles, electricidad, alumbrado público, recolección de residuos, etcétera). Con esta consulta, tratamos de conocer el pensamiento de cada uno de los candidatos para ver cómo espera resolver estos temas en caso de acceder al cargo de Intendente de Salto.

“No es que las ciudades del país cayeron, todas avanzaron, solo nosotros retrocedimos, pero igual siento que hay esperanza” Carlos Albisu, candidato a Intendente de Salto por la Coalición Republicana

Carlos Albisu es uno de los dos candidatos a Intendente por la Coalición Republicana, quien en un alto de su ardua agenda de campaña, recibió a EL PUEBLO.

– ¿Cómo ve a Salto hoy?

– Cualquiera de los salteños que andamos en la calle, que recorremos la ciudad, podrá ver como nosotros que Salto está viviendo una pandemia, pandemia de pozos en la infraestructura, pandemia de basura, pandemia de oscuridad, pandemia de falta de inversiones, una caída en el turismo. Realmente hoy estamos con una Intendencia que viene complicada y que tiene que afrontar en el futuro inconvenientes, y a su vez, tenemos que reconstruir una ciudad. Y cuando muchos te preguntan si estamos seguros que queremos agarrar ese fierro caliente, porque te lo dicen en cada recorrida en los barrios, y sí, no estamos agarrando un departamento ordenado, que tenga bien sus calles, que esté bien iluminado, que tenga solucionado el tema de la basura, que tenga inversiones. No, estamos agarrando un departamento que viene realmente golpeado.

Salgo a caminar solo, y voy casa por casa sin saber qué votaron en octubre ni de qué partido vienen, porque el tema es charlar. Y cuando le preguntás cómo está Salto y qué es lo que está viendo, es unánime la visión de cómo está el departamento. Entonces, hoy sabemos que vamos a afrontar un departamento en el que vamos a tener que arremangarnos y salir a laburar para levantarlo entre todos, porque Salto es uno solo, los pozos no tienen partido político, se lo comen los blancos, los colorados, los frenteamplistas, el cabildante, el independiente, el ciudadanos que no tiene partido. La basura la vivimos todos.

– ¿Se compromete realmente a intervenir el 100% de las calles en el quinquenio?

– Hay gente trabajando en esto, detrás de nuestro programa hay técnicos. Francisco Blardoni viene trabajando el tema calles con técnicos e ingenieros civiles. Hablamos efectivamente del 100%, que quede claro. Algunos me dicen que Lima dijo lo mismo. No, Lima dijo que en 100 días arreglaba todos los pozos de la ciudad, acá estamos hablando de 5 años para una intervención del 100%, que incluye los pozos, que va en el polvo, porque no hablamos de bituminizar todo, pero sí queremos poder dar una solución a las principales arterias de los barrios. Luego hay un tema que muchos no hablan, pero hay muchos salteños viviéndolo, y no son menos de nueve barrios que lo sufren, que refiere al tema de la lluvia, de las enchorradas, y no es que lluevan 500 milímetros y se mete el agua, hoy llueven 30 milímetros y ya está entrando. Y en las últimas lluvias de marzo, recuerdo a Blardoni en el barrio La Humedad y yo en barrio Artigas con los vecinos en sus casas viendo cómo le entraba el agua.

Esas son cosas urgentes, por eso hablamos de una emergencia vial, por los pozos, que no solo te destrozan los autos y las motos, sino que también provocan accidentes, y muchos de ellos fatales. El tema del polvo, hay que recorrer los barrios y ver cómo la gente te dice que tiene que lavar la ropa de noche porque de día no se puede, que tienen gurises con problemas respiratorios y tenemos que ponerle el cuarto en tal lugar, son cosas a las que tenemos que buscarle una solución. ¿Se puede? Bueno, empezá a ver a Paysandú abajo, Artigas arriba, trabajo en Young desde hace 20 años y lo veo, voy a Fray Bentos también por trabajo y lo veo, y lo que pasa en Salto no está pasando en el resto del país. Ellos están bien de infraestructura, no ves pozos, ves buena iluminación, ves lindas plazas, ves buenas entradas, ves que hay inversiones. Entonces, realmente hemos quedado relegados, porque no es que las ciudades de Uruguay cayeron, no, todas avanzaron y nosotros retrocedimos. De todas maneras, siento que hay esperanza de poder organizarnos y ordenarnos, que como dice siempre Blardoni, tener una agenda de 5 años en cuanto a las intervenciones. Vamos a tener que estar bien organizados, manejar las ansiedades naturales de todos y no cobrar al grito para poder ir trabajando en las zonas desde las urgencias en adelante.

– Agrego tema recolección de residuos y vertedero municipal.

– Veamos el tema del vertedero. Viene del año 97, está sobre el Hipódromo, me crie con mis tíos en esa zona, que era de chacras donde la siguiente casa estaba a 200 o 300 metros. Hoy hay zonas que se vienen urbanizando y viene comiendo parte de lo que es todo ese sector productivo donde hay mucha gente viviendo alrededor. El vertedero ha crecido por un mal tratamiento de la basura, estamos con un vertedero a cielo abierto que tenemos que terminar. Tenemos que cambiarlo de lugar, pensando en el Salto a 30 o 50 años para adelante, sabiendo que la ciudad ha crecido y estudiar otros modelos que hemos traído. En 2021 comenzamos a hablar con la Intendencia, en ese momento nosotros dirigiendo Salto Grande, para ir con un modelo para terminar con lo que tenemos hoy, porque habíamos visto en Florida que llevaba 13 años con buenos resultados, Paysandú ya había optado por esa opción y estaban para arrancar con eso, y así otros departamentos. Así que modelos para llevar hay, pero tenemos que terminar con ese vertedero a cielo abierto y pensar en un sitio distinto para que la gente no viva en medio de la basura.

– ¿Tema saneamiento?

– Tenemos que ir por la zona de la Chinita en la parte de termas, en nuestro programa eso está. Sabemos que la Ministra de Transporte y Obras Públicas como salteña vio el proyecto de la doble vía más el saneamiento con buenos ojos, aunque venga del gobierno anterior por ser parte de una solución. Sabemos que hay muchos barrios que tienen que ir hacia el saneamiento, vamos a hacer la tarea para que allí lleguen.

“Desarrollo urbano y caminos rurales para Salto de manera urgente” Marcelo Malaquina, candidato a Intendente de Salto por la Coalición Republicana

Marcelo Malaquina ha hecho una carrera política meteórica, pasando a liderar la histórica Lista 1 del Partido Colorado luego del referéndum de la LUC. En las pasadas elecciones internas del mes de junio de 2024 ganó por amplio margen su postulación a la Intendencia y unos meses después, su grupo también ganó la Diputación. Hoy lidera el que es considerado el sector mayoritario dentro del Partido Colorado, y la Convención Departamental de la Coalición Republicana lo proclamó como uno de los dos candidatos a Intendente que enfrentarán al oficialista Frente Amplio. En un alto de su campaña, fue consultado por EL PUEBLO.

URGENTE PLAN DE OBRAS

“La ciudad y el interior del departamento necesitan un Plan Urgente de Obras para hacer posible la adecuada circulación de las personas y la salida de la producción”, comenzó explicando Malaquina. “Mientras se elabora el Plan Quinquenal a incluir en el Presupuesto, es urgente generar soluciones a la realidad de abandono y desidia calles de la ciudad y pueblos y caminos rurales”.

“Es necesaria la declaratoria de Emergencia Vial dada la situación de deterioro de las calles de la ciudad, elaborando un plan de reparación de calles para proceder inmediatamente en consecuencia. Del mismo modo respecto de las calles de los pueblos del interior y los caminos rurales del departamento. Se deben reconstruir las Avenidas Manuel Oribe y Pascual Harriague, los accesos a la ciudad desde la zonas este y sur para mejorar la transitabilidad de dichas vías troncales de la ciudad. Es necesario retomar la posibilidad de ensanche de la Avenida Barbieri a la que le queda un tramo corto para conseguir el objetivo final”.

“Debe existir además un Plan de Mantenimiento Permanente que abarque bacheo, limpiezas de cordón cuneta y bocas de tormenta. También respecto de las veredas se promoverán condiciones favorables para su reparación por parte de los contribuyentes”.

“El Parque Harriague es un espacio que amerita su mejor aprovechamiento llamando a ideas para su jerarquización”.

“Se promoverá la construcción de más tramos de ciclovías y un Plan de Accesibilidad Urbana para poder iniciar un proceso con el objetivo de hacer posible a Salto Ciudad Inclusiva. Se analizará el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad para adaptarlo a las nuevas realidades de Salto, facilitando su crecimiento en forma racional y respetuosa del medio ambiente. Los barrios privados son opciones de desarrollo que se deben impulsar, respetando la normativa del ordenamiento de la ciudad y en equilibrio con el cuidado del medio ambiente”.

“Se creará una Oficina de Proyectos que recibirá propuestas de obras de los operadores privados, generando un ámbito de intercambio técnico respecto de las ideas recibidas”.

SOBRE EL VERTEDERO MUNICIPAL

“Salto hacia una gestión de residuos sostenible. Para eso, proponemos el cierre del Vertedero actual y apertura de nuevo sitio de disposición final. Uno de los grandes desafíos ambientales y de infraestructura que enfrenta el departamento de Salto desde hace varios años, es el estado del vertedero municipal, cuya saturación y manejo inadecuado han generado preocupación a la ciudadanía. Frente a esta realidad, el plan de gobierno propone una transformación en la disposición de los residuos sólidos, con una visión ambientalmente responsable, socialmente inclusiva y técnicamente sostenible”.

“El proyecto incluye el cierre definitivo del vertedero actual, acompañado de un plan de transición y recuperación ambiental del sitio, que contempla medidas para mitigar su impacto en el entorno y asegurar su correcta clausura. Durante este proceso, también se promoverá una estrategia de inclusión social para los clasificadores, reconociendo su rol y buscando alternativas que les permitan integrarse a la nueva etapa del sistema”.

“La propuesta central es la implementación de un nuevo sistema de disposición final de residuos sólidos gestionado por una empresa privada especializada, que será contratada mediante un proceso transparente y supervisado en todo momento por la Intendencia. Esta tercerización permitirá aplicar las mejores prácticas ambientales, con estrictos controles sobre lixiviados, gases y monitoreo permanente, asegurando la protección de los suelos y las aguas subterráneas”.

“Para llevar adelante este cambio, se trabajará en la identificación del lugar más adecuado para la nueva planta de disposición, gestionando las autorizaciones necesarias del Ministerio de Ambiente, con quien se mantendrá un diálogo constante, y se evaluarán distintas propuestas técnicas y económicas de empresas del sector. A su vez, se buscará financiamiento nacional e internacional, y se promoverán alianzas público-privadas que garanticen la viabilidad del proyecto sin comprometer los recursos departamentales”.

“Serán consideradas también, las experiencias de modelos exitosos de otros departamentos que puedan adaptarse a la realidad de Salto. Se diseñará un plan de transición entre el sistema actual y el nuevo, que asegure la continuidad del servicio sin afectar a la población y minimice cualquier impacto negativo durante el proceso. Este cambio representa un paso fundamental para el desarrollo sostenible de Salto y una mejora sustancial en la calidad de vida de todos sus habitantes”, subrayó finalmente Malaquina.

“El plan director ha perdido su vigencia por el desarrollo explosivo de la ciudad y por la falta de capacidad de quienes planifican la ciudad” Ramón Fonticiella, candidato a Intendente de Salto por el Frente Amplio

Ramón Fonticiella ha sido Edil en dos períodos, electo y reelecto Diputado (en 1999 y en 2004), electo Intendente de Salto en 2005. En 2009 fue electo Senador de la República, cargo al que renuncia al poco tiempo para dirigir Radio Tabaré. De una dilatada trayectoria política en el Frente Amplio, en la última Convención Departamental de su fuerza política, fue proclamado como uno de los tres candidatos a Intendente, en este caso por el Grupo Raíces, crítico a la gestión municipal que ha llevado adelante el ex Intendente Andrés Lima.

– Si hablamos de la infraestructura de la ciudad, ¿debemos hablar del plan director, el ordenamiento territorial y de su aplicabilidad?

– Creo que el plan director ha perdido su vigencia por el desarrollo explosivo de la ciudad, ha perdido vigencia por la falta de capacidad de quienes planifican la ciudad. En definitiva, creo que nadie la ha planificado últimamente, me parece, porque la ciudad no puede transformarse en un lugar donde se amontone gente de un tipo en una punta, y en la otra punta, se procure que no se amontone y estén flácidamente ubicados quienes viven de una manera más desahogada. Seguramente es una forma de discriminación no positiva que hay que atender. Nosotros tenemos felizmente adentro de nuestra candidatura, un grupo de gente que está absolutamente compenetrada con la defensa del ambiente, el que se defiende, primero, previniendo, porque no podés empezar a multar, por decir una tontería, porque la gente escave donde no debe o porque se construya donde no se pueda. Hay que planear, acá falta planificación. Hace muchos años que hay poca planificación. Entonces, voy a hacer una desviación profesional. Si no planificás en la escuela, los gurises te pasan por arriba, y en la vida es mucho más importante que una clase escolar.

– Y en ese caso, la planificación nos impone la necesidad de pensar en el servicio de recolección de la basura, si hay que comprar nuevos camiones recolectores, qué hacemos con el vertedero municipal.

– Vertedero que fue proyectado o directamente hecho en una época en que había una menor aprensión por el medio, había menos conocimiento. Lo de Río al año 2000 y otro de los proyectos grandes que el mundo tiene, no estaban en aquella época, no se tenía en consideración tanto la influencia que en el ambiente pueden tener los lixiviados, cómo pueden jorobar de manera destructiva las napas acuíferas, y cada vez que hablas con la gente del vertedero, con la gente que vive por ahí, te entra una tremenda tristeza. Pero con tristeza no hacemos nada. Hay que ponerse, primero, a frenar el deterioro del vertedero. Estaba mirando hace un ratito un video de alguien que estaba en el vertedero de Artigas, daba ganas de llorar, y pensé, que no venga para acá porque realmente nosotros tenemos bastante culpa, y digo tenemos porque me incluyo dentro de la sociedad salteña. Es verdad que cuando estuvimos en la Intendencia tratamos de hacer cosas, es verdad también que los que vinieron después les importó un comino si había una planta para clasificar residuos, no hicieron nada y allá está como lugar donde la gente se refugia para después salir a juntar basura.

– El crecimiento de la ciudad ha llevado a que personas necesitada de afincarse en algún lugar haya ido a donde no hay servicios, como el saneamiento, que mientras no haya, tampoco se puede bituminizar la calle.

– El bitumen de la calle es un elemento, que es la más barata de las soluciones de pavimentación, después vendrá la carpeta asfáltica y luego viene el hormigón. Hay lugares, francamente, que no va a haber otra solución que poner hormigón. Ya ésta Intendencia lo hizo, en realidad, todas las Intendencias lo hemos hecho por necesidad, pero no como método de conseguir una ciudad que esté suficientemente aplanada y pavimentada.

Respecto al saneamiento, Salto era la ciudad que tenía mayor desarrollo, llegó un momento en que el déficit era de un 3 o 4%. Después de eso, la ciudad creció y ese porcentaje subió muchísimo. Lamentablemente el otro día, conversando con el Presidente de OSE sobre cosas para Salto, me dio vergüenza, el pobre hombre tiene que levantar un muerto increíble por lo que se debe en OSE, los problemas que tiene son grandísimos, por lo que dejamos la conversación para después de las elecciones. O sea, no te voy a molestar ahora que soy un aspirante, si después me toca, bueno, ahí sí vamos a tratar de profundizar.

Por ejemplo, Termas del Daymán no tiene saneamiento, la gente lo necesita, pero lo necesita tanto como cualquier barrio, pero diría que hasta con una extra, que ahí se generan empleos, ahí va gente que si Termas del Daymán ofrece una calidad de alojamiento con saneamiento incluido, va a tener más visitantes, lo que derivará en que haya más gente trabajando en Termas del Daymán. O sea, hay un motivo de prioridad. Termas del Daymán estuvo dentro de la lista de prioridades de este gobierno que se fue, entre no sé cuántos barrios para hacer saneamiento, pero después fue retirado para que esa inversión en saneamiento que venía para las termas fuera para unos barrios que se estaban desarrollando, creo que el Volcán o alguno de esos.

Salto hacia el futuro: Un plan integral para el desarrollo de la infraestructura, conectividad y bienestar social Álvaro Lima, candidato a Intendente de Salto por el Frente Amplio

Álvaro Lima es Diputado que se encuentra en uso de una licencia para encarar la recta final de la contienda electoral y que su fuerza política, el Frente Amplio, postuló como uno de los tres candidatos que enfrentarán la semana que viene a la Coalición Republicana.

OPORTUNIDADES Y BIENESTAR

“El departamento de Salto se encuentra en un momento importante”, comenzó reflexionando Lima, “donde el impulso al desarrollo de la infraestructura se presenta como un pilar fundamental para construir un futuro positivo y beneficioso para todos”.

“Nuestro Plan de Gobierno Departamental 2025-2030, propone una serie de claves programáticas que buscan transformar la realidad del departamento, generando oportunidades y fortaleciendo el bienestar de los salteños”.

MODERNIZACIÓN RED VIAL

“Uno de los ejes centrales de nuestro plan es la modernización de la red vial, reconociendo su papel fundamental para la conectividad y el transporte. Se plantea mejorar las carreteras y caminos rurales, los accesos a la ciudad, el mantenimiento en calles y la bituminización en distintas zonas, para potenciar el desarrollo local y regional. Es así que realizaremos durante el quinquenio mil cuadras de bituminización, la recuperación de cuatro avenidas en etapas: la avenida Concordia desde la Avda. Manuel Oribe a Ruta 3, Avda. Concordia desde Avda. Oribe a Apolón, Avda. Pascual Harriague desde la intersección de Avda. Solari y Pascual Harriague al oeste, tres kilómetros, Avda. Rodó a nuevo, dos kilómetros, desde el Obelisco a Rodó hasta Apolón y recuperación total de la avda. Manuel Oribe desde el Obelisco a Rodó a la rotonda de intersección de rutas 3 y 31”.

SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

“Además, se buscará ampliar y modernizar los servicios básicos, promoviendo el acceso universal al agua potable, saneamiento y energía eléctrica, trabajando en conjunto con los organismos nacionales correspondientes”.

“La infraestructura social es otro aspecto clave abordado en nuestro plan. Proponemos la construcción y equipamiento de espacios públicos que promuevan la convivencia y el desarrollo social y comunitario, así como de edificaciones educacionales y sanitarias.

Se busca así construir una sociedad más integrada y cohesionada, donde todos los salteños tengan la oportunidad de acceder a espacios de calidad”.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

“La infraestructura tecnológica también ocupa un lugar destacado en nuestro plan.

Planteamos la expansión a todo el departamento de la conectividad a internet de alta velocidad y continuar desarrollando la digitalización de los servicios de la Intendencia de Salto, así como el fomento del uso de tecnologías limpias, incluyendo la iluminación LED para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad. Es por ello que implementaremos la red de iluminación Led para la avenida Pascual Harriague entre la rotonda de “La Gaviota” y rotonda de intersección de rutas 3 y 31”.

“Asimismo, diseñaremos infraestructura que considere las necesidades de movilidad y seguridad de mujeres y minorías, especialmente en áreas rurales y periféricas, y se construirán espacios públicos con una visión inclusiva”.

“La implementación de estas estrategias transformará a Salto en un territorio con una infraestructura sólida y moderna. Se espera una mejora en la conectividad y el transporte, el acceso universal a servicios básicos de calidad, el fortalecimiento de la convivencia ciudadana y la mejora de la vida de los salteños, la modernización y competitividad del departamento, la reducción de desigualdades territoriales y el incremento del turismo”.

“Para lograrlo, nos apoyaremos en la planificación integral, la cooperación público-privada, la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana”.

“Es así como nuestro Plan de Gobierno Departamental 2025-2030 propone una visión completa del desarrollo de la infraestructura, que busca generar un impacto significativo en la calidad de vida de los salteños y construir un Salto más próspero, conectado e inclusivo”, concluyó Lima.

Sobre Vertedero Municipal: “Tenemos que disponer de otra forma los residuos a través de piletas de relleno sanitario, el Ministerio de Ambiente está en la misma línea” Gustavo Chiriff, candidato a Intendente de Salto por el Frente Amplio

Gustavo Chiriff es actualmente Secretario General de la Intendencia de Salto usufructuando una licencia para encarar el tramo final de esta campaña electoral como uno de los tres candidatos a la Intendencia del Frente Amplio. En un alto de su agenda recibió a EL PUEBLO.

– Dentro del gran tema infraestructura de la ciudad y del departamento, tenemos algunos ítems entre los que se incluyen, por ejemplo, calles, recolección de residuos, donde podríamos incluir el tema vertedero municipal, el desarrollo urbano en materia de expansión de la ciudad, ¿cómo ve estos temas?

– Empecemos por el tema alumbrado público. Desde el año 2018 viene teniendo un proceso de tecnificación muy importante, donde hoy el 95% de las luminarias que tiene todo el departamento tiene tecnología Led. Vamos a continuar ampliando ese tipo de iluminación, pero acá hay una gran inversión que hay que hacer que trata en reponer todo el cableado del alumbrado público, que tiene ese problema cada vez que hay una tormenta, una lluvia o lo que sea, hay grandes zonas de la ciudad que quedan a oscuras, y no es por la luminaria, es justamente por el deterioro que tienen los cables.

Respecto a la infraestructura vial, hemos detectado un gran problema que tiene Salto que son los pluviales. Hay barrios a los que hemos ido donde estaba orientada la calle, tienen una iluminación correcta, pasa la recolección de residuos, pero sin embargo, llueve copiosamente y hay casas que se inundan. Hay que hacer obras de ingeniería civil hidráulicas para resolver ese problema. No pasa en toda la ciudad, sino en algunos de los barrios que tienen esa problemática. Esa es otra de las intervenciones urbanas que vamos a hacer.

Otro aspecto que proponemos en nuestro plan de gobierno, es el reacondicionamiento de calle Uruguay. Hay un proyecto arquitectónico urbanístico que tenemos para remodelar calle Uruguay, que fue pensada allá en la década del 90 para un tipo de ciudad y de parque automotriz que había, pero eso cambió, entonces tenemos que modernizar calle Uruguay.

Respecto al tema de recolección, continuaremos con lo que es la ampliación de los contenedores en la ciudad, incorporaremos nuevos camiones recolectores y comenzaremos la etapa que va pegada junto al cierre del vertedero a cielo abierto con implementar determinadas zonas de preclasificación de residuos domiciliarios para empezar de a poco transitar por ese camino.

– ¿Se piensa en trasladar al vertedero de sitio o se trabajará donde ya está?

– Tenemos un estudio hecho por una consultora en 2018 que plantea que el lugar es el correcto, lo que hay que hacer es disponer de otra forma los residuos, a través de piletas de relleno sanitario, que son grandes fosas donde se pone una malla geotextil impermeable que permite que los lixiviados fluyan hacia una laguna de oxidación para quedar inocuos. Eso es lo que nos indica esa consultora, pero además, el Ministerio de Ambiente también va por ese camino, trabajar en lo que tiene que ver con relleno sanitario. Vamos a analizar la propuesta que venga del Ministerio de Ambiente, veremos las posibilidades. Este proyecto de relleno sanitario en 2018 tenía un costo de 5.700.000 dólares, tendremos que ver las fuentes de financiación, si es propia de la Intendencia o a través de un Fondo de Desarrollo del Interior o si viene algún recurso del Ministerio de Ambiente para poder llevarlo a cabo.

– Otro tema referido a la infraestructura urbana es el del arreglo de las veredas, ¿usted tiene una propuesta en su plan de gobierno al respecto?

– Si, el Plan Vereda, que tenemos armado desde hace algún tiempo. Son de las cosas que teníamos como proyecto personal, porque es algo que armé junto a los técnicos de la Intendencia. Tiene que ver con que en realidad las veredas son competencia de los propietarios, que son quienes tienen que hacer el mantenimiento y arreglarla, pero hay veces que no es posible. Entonces, lo que estamos proponiendo es subsidiar al propietario el arreglo de la vereda y que la Intendencia, parte de lo que no está subsidiado lo cargue a la contribución para poder pagarlo en cómodas cuotas y que el trabajo lo hagan cooperativas sociales de trabajo, que lo hagan empresas cuentapropistas vinculadas a la construcción. Con eso, resolvemos un problema que tiene el centro de la ciudad de Salto, sobre todo el gran casco céntrico, que es el tema de las veredas, y segundo, estamos generando mano de obra o empleo a una población que lo necesita.

– Con respecto a la expansión que viene desarrollando la ciudad, está el problema de la ausencia de los servicios, ¿cómo se trabajaría en torno a esa problemática?

– Ahí hay que planificar todo lo que tiene que ver esas intervenciones que son privadas, hay que re planificarlas. En ese sentido, vamos a reforzar la Oficina de Ordenamiento Territorial, está dentro de nuestro plan de gobierno lo que tiene que ver con jerarquizar la Ley de Ordenamiento Territorial, y eso pasa por cumplir con las pautas, pero también tener más técnicos que nos permitan llevar en forma mucho más ágil y más dinámica todo lo que tiene que ver con estos proyectos vinculados a los servicios, porque viene creciendo la ciudad pero no venimos acompasando a la Intendencia en la planificación para introducir los servicios de ómnibus, recolección, calles, alumbrado. En fin, todo lo que conlleva a que esos barrios que se crean tengan los servicios.