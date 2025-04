Contrapunto

A dos semanas de las elecciones donde estaremos eligiendo al gobierno departamental que tendrá la responsabilidad de conducir al departamento de Salto por los siguientes cinco años, EL PUEBLO tomó la iniciativa de consultar a los cinco candidatos a Intendente sobre la visión que tienen respecto a dos grandes temas que en definitiva están relacionados con la calidad de vida de todos los salteños.

El primero de ellos, que es el que tratamos en la edición de este domingo, refiere al tema empleo, búsqueda de inversiones y desarrollo productivo de Salto. En este informe nuestros lectores podrán comparar visiones y sacar luego sus propias conclusiones. Se trata de votar responsablemente el 11 de mayo con la mayor información posible, hacia ahí apunta nuestro trabajo.

“Hemos traído incluso al Intendente Lima diferentes inversores que quisieron apostar por el departamento, pero entraban por una puerta y salían por otra” Carlos Albisu, candidato a Intendente por el Partido Nacional en la CORE

Carlos Albisu representa al Partido Nacional como candidato a Intendente por el nuevo lema Coalición Republicana, en una experiencia inédita en Salto. En el año 2011 fundó la Lista 50 adhiriendo casi inmediatamente al nuevo sector nacionalista “Aire Fresco”, encabezado por el hoy ex Presidente de la República Luis Lacalle Pou. Albisu lidera desde entonces el sector que en las elecciones de 2014 pasó a ser mayoría en la interna blanca salteña. En abril de 2015 fue designado por el Presidente Tabaré Vázquez como uno de los tres Delegados Uruguayos ante la CTM de Salto Grande, asumiendo en abril de 2020 el cargo de Presidente de dicha Delegación, nombrado por el ex Presidente Lacalle Pou, cargo al que renunció en setiembre de 2023 previo a una doble interpelación que la Cámara de Representantes realizó a quienes eran Ministros de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores ante denuncias de la oposición de malos manejos administrativos, que terminó con una declaración votada por todos los partidos políticos en contra de su gestión. Fue electo Diputado en octubre de 2024, cargo que asumió el pasado 15 de febrero y al que renunció el 11 de abril para concentrarse en su candidatura a Intendente de Salto.

Albisu también fue consultado por EL PUEBLO sobre el tema empleo, inversiones para Salto y el desarrollo productivo del departamento.

INTENDENCIA COMO FACILITADOR

“Esto será a través de inversiones privadas, va a venir por ahí”, comenzó diciendo Albisu. “A lo largo de estos años hemos traído incluso al Intendente Lima diferentes inversores que quisieron apostar por el departamento, pero entraban por una puerta y salían por otra. Acá la Intendencia tiene que ser un facilitador”.

“Salto está en un lugar estratégico. Hoy es una ventaja estar al lado de Argentina, es una ventaja estar a cien kilómetros de Brasil, por más diferencias cambiarias y por los volátiles que son esos países, que hoy ves a la Argentina de una manera y mañana se va a pique. Pero estamos en un lugar de la geografía bien interesante, con producción de todo tipo y color, con una entrada y pasaje de paraguayos que entran por el puente de Salto Grande, por eso me parece que acá tenemos todo”.

BARRIOS RESIDENCIALES

“Tenemos tres inversiones que quedaron varadas en estos últimos años como el de los barrios residenciales. El otro día me reuní en Montevideo con uno de los empresarios de la Tahona, que es de Montevideo, que tuvo el intento de instalarse acá y no ha podido. Fui a preguntarle si seguían con las mismas ganas, ‘estamos obsesionados con Salto porque lo pudimos hacer en Paysandú, en Tacuarembó, en Canelones’, que ya están prácticamente en 500 hectáreas de barrios residenciales. El Presidente Orsi, primero como Secretario General y después como Intendente, trabajó mucho con ellos, y dio pie a que pudiesen desarrollarse como lo hicieron. ¿Qué tenemos ahí? Trabajo desde lo que es la parte de obras, trabajo en espacios verdes, trabajo en servicios, trabajo en seguridad”.

“Y así como ellos, nos hemos reunido con gente que ve el problema del frigorífico municipal y te dicen que están estudiando el tema porque les gustaría recalar en Salto en este tipo de cosas. Entonces, tenemos que estar golpeando puertas, nosotros ya lo estamos haciendo, porque no estamos esperando el 11 de mayo. Y si no nos toca, entregárselo al que le toque, porque esto es Salto, algo que de alguna manera siempre pusimos por delate de cualquier interés partidario político o de lo que sea, primero es el departamento, que es por lo que tenemos que ir. Tenemos que ser facilitadores”.

“Nos decía (Nicolás) Olivera, el Intendente de Paysandú, ‘los rechazan en Salto y los esperamos acá con Fermín’, que era el Secretario General y que ahora es el Diputado, ‘les lustramos los zapatos, le damos de comer en la boca y los abanicamos’, y eso que parece un chiste, es lo que vos tenés que hacer, ¿por qué? porque esa gente le va a dar laburo a nuestra gente”.

“Pero también tenemos que estar al lado de muchos empresarios salteños, desde el más chico al más grande, que apuestan a nuestro departamento y tienen que sentirse acompañados, y no tener en la Intendencia a un enemigo, porque en realidad tenemos que ser facilitadores para que le vaya bien a la gente”.

– Ese ejemplo que ha dado, así como hay otros proyectos referidos a barrios residenciales o privados, son para determinado nivel adquisitivo. Mientras tanto, ¿qué se hace con la gente que vive en los asentamientos que también necesitan una solución habitacional?

– Ahí hay dos cosas distintas. Una, que estos barrios van a dar laburo, que mucha gente no tiene y que está esperando, laburo de calidad y permanente.

– ¿Se hablaba de trece mil puestos de trabajo?

– No voy a hablar de cantidades porque el que decía eso en aquel momento era Lima, que después le cerró la puerta a esta gente que quería entrar a laburar y hacer lo que hizo en el resto del país. Pero es verdad que mucha gente que hoy no tiene laburo, ellos le iban a dar laburo. Ahora, el tema asentamiento y vivienda, es un tema que también hay que laburarlo bien y en serio. Francisco Blardoni viene trabajando en dos temas, infraestructura y todo el tema calles, pero también el tema vivienda, que lo viene preparando desde hace cinco años con equipos técnicos con el Plan Juntos, con el Plan Avanzar si continúa con el Ministerio de Vivienda a través del Congreso de Intendentes porque Salto hoy te duele por la cantidad de asentamientos y de personas que no están con lo básico. Estamos viendo el tema de los terrenos que se están dando sin servicios, sin papeles, algo que es una tomada de pelo y que se está jugando con la necesidad de la gente.

– Otros candidatos hablan de propuestas que de pronto no están contempladas en su plan de gobierno, como por ejemplo, instalar un free shop. Si gana, ¿sumaría esas otras ideas?

– Lo hemos intentado durante estos cinco años, fuimos de los primeros en hablarlo. Hoy que en Salto hay un servicio de lancha lo puede tener, porque hoy se justifica con la nueva Ley de Puertos, podrían tener un free shop en el puerto sabiendo que es una zona inundable pero buscando una mejor forma. Salto es la única frontera del país que no tiene free shop, y eso puede remover porque es también parte de atraer turismo. Todos vemos lo que pasa en Bella Unión, o la gente va a Bella Unión porque es linda. La gran mayoría va o porque tienen familiares o por el free shop. Entonces, es un atractivo más y vivimos en un departamento donde le está faltando de esta cosa para poder ser más atractivo y atraer turistas, que es lo que necesitamos.

Marcelo Malaquina, candidato a Intendente por el Partido Colorado en la CORE

Malaquina apuesta al esfuerzo de la actividad privada como verdadero generador de riqueza

Se puede decir que Marcelo Malaquina ha hecho una carrera política meteórica, pasando a liderar la histórica Lista 1 del Partido Colorado luego del referéndum de la LUC, donde se lo vio movilizar a los más jóvenes y motivar a los viejos dirigentes colorados. Se propuso ganar la interna al sector del ex Intendente y entonces Senador de la República, Germán Coutinho, que hacía más de 15 años era el mayoritario entre los colorados, y en las pasadas elecciones internas del mes de junio de 2024 ganó por amplio margen su postulación a la Intendencia y unos meses después, su grupo también ganó la Diputación que pasó a ejercer desde el 15 de febrero Horacio de Brum. Hoy lidera el que es considerado el sector mayoritario dentro del Partido Colorado, y la Convención Departamental de la Coalición Republicana lo proclamó como uno de los dos candidatos a Intendente que enfrentarán al oficialista Frente Amplio.

CARÁCTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS

Para responder a EL PUEBLO, Malaquina recurrió a un repaso de su programa de gobierno, donde destaca una “fuerte impronta hacia el desarrollo económico de Salto, entendiendo como tal el proceso mediante el cual se busca la mejora del bienestar de los salteños a través del crecimiento de la producción de bienes y servicios, con la consecuente generación de puestos de trabajo para la gente. La falta de trabajo es la principal preocupación de los salteños y de este modo pretendemos satisfacer esta necesidad de las personas”.

“Buscamos la diversificación de la matriz productiva del departamento para que no dependa solo de la producción de materias primas provenientes del sector agropecuario con bajo valor agregado (carne, lana, arroz, citrus) y de la zafralidad de algunas actividades productivas, complementándola con la generación de actividades agroindustriales, logísticas, científicas y tecnológicas”.

“Impulsaremos la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, capitalizando la capacidad de los recursos humanos de Salto y generando puestos de trabajo calificados y bien remunerados”.

“Apostamos al esfuerzo genuino de la actividad privada como verdadero generador de riqueza que demanda fuerza de trabajo de los salteños. La Intendencia lidera, promueve, genera las condiciones e impulsa el desarrollo económico que se hace a través de los agentes privados de la economía en los distintos sectores productivos de bienes y servicios de Salto”.

“Buscaremos generar espacios de colaboración pública-privada, como modelo de gestión conjunta donde cada operador cumple su rol en forma complementaria con los demás en la búsqueda de los objetivos comunes definidos”.

– ¿Cuáles serían sus propuestas concretas que busquen el desarrollo económico del departamento?

– Trataremos de concretar el Parque Agroindustrial Científico y Tecnológico, que comprende actividades industriales, logísticas, científicas y tecnológicas, al amparo de la Ley 19.784 de Parques Agroindustriales. Con un Master Plan definido junto a un organismo multilateral de crédito se concederán en principio 30 hectáreas del predio propiedad de la Intendencia de Salto en la confluencia de las rutas 3 y 31. Luego se realizará un llamado a expresión de interés internacional para seleccionar un desarrollador privado en el régimen de concesión a 50 años. Además de los beneficios fiscales por descentralización previstos en la nueva Ley, están las características de Salto como ciudad binacional unida por el puente de Salto Grande a la provincia de Entre Ríos, su perfil de ciudad universitaria que provee recursos humanos calificados, su localización en la hidrovía del río Uruguay, la posición en zona de generación de energías renovables y con conexión aeroportuaria de primer nivel, hacen de Salto un lugar más que atractivo y capaz de captar la atención de los potenciales inversores.

Apoyaremos al sector productivo con diversas medidas, como la implementación de un Plan Urgente de reparación de los caminos rurales en el marco de un Plan Quinquenal de obras permanentes y sostenibles de calidad y mantenimiento de dicha caminería. Coordinaremos con los distintos organismos del Estado para asegurar el cumplimiento de sus competencias en seguridad, saneamiento, rutas, cobertura de Internet y electrificación. Restableceremos descuentos por pago contado y buen pagador por concepto de Contribución Inmobiliaria Rural y compensación de tributos por arreglos de caminos y otras obras por parte de los contribuyentes.

Trabajaremos en el desarrollo de barrios privados, revisando el Plan de Ordenamiento Territorial de Salto para promover y facilitar el impulso de la industria de la construcción, en equilibrio del cuidado del medio ambiente y diseño de la ciudad.

El fomento de la Actividad Emprendedora favorece la creación de micros, pequeñas y medianas empresas buscará que sean oportunidades de trabajo para los emprendedores. Desde el Centro PyMEs se capacitará a trabajadores y emprendedores y se facilitará la gestión de las empresas a través de las incubadoras de empresas.

Analizaremos la viabilidad y oportunidad de promover la creación de un sistema de Free Shops que complemente los atractivos turísticos de Salto es una propuesta que apunta a generar mayor actividad comercial y demanda de puestos de trabajo.

Impulsaremos la actividad de las empresas del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). Para eso, fomentaremos las acciones de capacitación que apunten a la digitalización de las empresas con el objetivo de impulsar su competitividad. Buscaremos también generar opciones tecnológicas en la ciudad para transformar a Salto en una Ciudad Inteligente.

Nos comprometemos a crear el Consejo Económico Departamental buscando la participación de los representantes privados a través de empresarios, trabajadores y otros representantes de entidades relevantes del departamento para asesorar y contribuir al desarrollo económico de Salto.

Crearemos la Agencia de Desarrollo Departamental para generar oportunidades de inversión y potenciar así la expansión de los emprendimientos en marcha. Además, buscará proyectos de inversión privados, recibirá propuestas que se presenten sobre infraestructura, energías renovables, iniciativas turísticas y culturales. Habrá un Portal de Negocios que informará y facilitará la interacción con los inversores que quieran instalarse en Salto.

Se creará la Organización de Gestión de Destino (OGD) como ámbito de gobernanza público-privada para la promoción y desarrollo del turismo, coordinando esfuerzos entre todos los sectores para asegurar el cumplimiento de los objetivos definidos conjuntamente.

Estudiaremos la viabilidad de tener un Centro de Convenciones como atracción de eventos, convenciones y ferias que sirva para que impacten en la ocupación hotelera, servicios gastronómicos y demás servicios vinculados a los congresos. Se generará así empleos en la gestión del Centro y en los servicios mencionados.

Deberemos organizar actividades permanentes de tipo artístico, cultural y deportivo para que genere el desarrollo de servicios y puestos de trabajo para los salteños. En esta propuesta, se incluye definir tener una fiesta anual del departamento, el retorno a la Bienal de Salto y coordinar con los operadores privados de eventos en el marco de las políticas de desarrollo del destino turístico.

“Tenemos que fomentar las instalaciones ya establecidas, después traer otras, pero primero cuidemos que no se nos vayan las que tenemos” Ramón Fonticiella, candidato a Intendente por el Frente Amplio

Ramón Fonticiella ha sido Edil en dos períodos, electo y reelecto Diputado (en 1999 y en 2004), electo Intendente de Salto en 2005. En 2009 fue electo Senador de la República, cargo al que renuncia al poco tiempo para dirigir Radio Tabaré de Salto. De una dilatada trayectoria política en el Frente Amplio, en la última Convención Departamental de su fuerza política, fue proclamado como uno de los tres candidatos a Intendente, en este caso por el Grupo Raíces, crítico a la gestión municipal que ha llevado adelante el ex Intendente Andrés Lima.

Como a cada uno de los candidatos a Intendente, EL PUEBLO lo consultó por el tema empleo, búsqueda de inversiones y el desarrollo productivo de Salto.

ZURCIDOR Y PALANCA

“Le cuento lo que le dijo hoy al Director de la UDELAR sede Salto, Juan Romero –comenzó diciendo Fonticiella-, a Fernando Alonso, uno de sus asistentes y a los demás colegas candidatos a la Intendencia que nos reunimos allí, menos al doctor Albisu que no estaba. Creo que es absolutamente imprescindible, no es la primera vez que lo digo, que la Intendencia sea un zurcidor y una palanca para llevar adelante el aumento de producción, porque la Intendencia no se va a poner a sembrar, pero tiene la inviolable obligación de tener caminos que se desarrollen”.

“Estuve el otro día en Colonia Charrúa, allí hay una planta de transformación de leche cruda en quesos, va a haber dulce de leche en breve, está dando empleo a unas ochenta personas, pero yo no quisiera ser el que maneja el camión que trae la leche, porque es destructivo el estado de los caminos. Y si queremos mantener fuentes de empleo, tenemos que fomentar las instalaciones ya establecidas, después traer otras, por supuesto que sí, pero primero cuidemos que no se nos vayan las que tenemos”.

CONSOLIDAR LO QUE SE TIENE

“Tenemos dos fuentes de empleo, chicas, sí, pero que te comen cuatrocientas personas, casi nada en un lugar donde faltan ocho mil puestos de trabajo, que es lo que le falta a Salto. Que son, esa planta rodeada de caminos muy malos, y el frigorífico que es propiedad del pueblo de Salto. Tenemos que hacer algo con eso, no podemos dejar que ese frigorífico se termine y se transforme en otro elefante blanco, como le dicen a algún edificio cuando es tan grande y no tiene solución. No puede ser un elefante blanco, tiene que volver a ser una fuente de empleo para la gente. Tenemos que buscar una salida. Me dirán que estoy del lado del patrón, ni siquiera he podido hablar con él en este último tiempo, pero si tenés una fuente de transformación de materia prima en producto, por favor, seguí alimentando que eso se siga dando”.

“Consolidá lo que tenés. Si tenés un turismo que hay que desarrollarlo más, que tenés que nutrir de buenos alojamientos en las Termas del Arapey, lo tenemos que hacer. Primero, porque hay una fuente de turismo social que puede desarrollarse, y ese turismo social necesita mano de obra. No digo que la Intendencia sea la que gestione, no se confundan, creo que la Intendencia tiene que hacer todo lo necesario para preparar la escenografía para que los privados puedan desarrollarse, y entonces ahí venga el empleo”.

– Entonces, ¿usted no se cierra a la posibilidad de la tercerización del Hotel Municipal de Termas del Arapey?

– No.

– ¿Solo se cierra a esta propuesta que hizo el ex intendente Lima?

– Es verdad. Lo expliqué este martes a la Subsecretaria de Turismo en una reunión que tuvo con los candidatos a Intendente. No estoy en contra de que se tercerice ni que las gestiones sean desarrolladas profesionalmente. No es una gestión profesional que la haga una Intendencia. Lo que no estoy de acuerdo, es que al primero que venga, y no estoy dudando de las empresas que están ahí detrás, que sé que son serias. No estoy personalizando ni en Cujó ni en Oderlux ni en la otra gente que está en Oderlux, sino que el proyecto presentado no es bueno, no ha sido estudiado a fondo, tiene que ser más profundo. Un millón ochocientos mil dólares de inversión para quedarse con el hotel por veinticinco años no es una buena inversión. Tenemos que sentarnos a conversar, no digo que haya que correr a nadie, de ninguna manera. Pero si llamás a una licitación a la que no se presenta nadie, y porque no se presentó a nadie, concedés a otra empresa, esta empresa tiene que cumplir con estos parámetros de la licitación, si no era facilísimo. Te bajo elementos que te comprometan a poner plata y no te los pido, y al primero que venga se lo entrego. No estoy de acuerdo.

– ¿Tampoco está de acuerdo que el gobierno saliente ate de manos a los próximos gobiernos por veinticinco años?

– Por supuesto, ya lo hizo Lacalle con el proyecto Neptuno.

“Nuestro plan impulsa la producción sostenible, adoptando tecnologías y prácticas innovadoras en todos los sectores productivos locales” Álvaro Lima, candidato a Intendente por el Frente Amplio

Álvaro Lima es actualmente Diputado por el Frente Amplio que ya ocupó una primera Legislatura (2020-2025) y que en el pasado mes de octubre fue reelecto en su cargo en el parlamento, hoy se encuentra de licencia para poder encarar el último tramo de la campaña electoral, su banca es ocupada por Eduardo Varela Minutti. Unos meses después de haber sido reelecto, su fuerza política lo proclamó como uno de los tres candidatos a Intendente que el 11 de mayo medirá fuerzas en las urnas en su propia interna partidaria y con los candidatos que propone la desafiante Coalición Republicana.

EL PUEBLO consultó a Lima sobre su visión respecto al tema del empleo, la búsqueda de inversiones y el desarrollo productivo del departamento de Salto.

Para el Diputado Lima “el departamento de Salto se encuentra en un momento importante, donde el impulso al desarrollo productivo se presenta como un pilar fundamental para construir un futuro positivo y beneficioso para todos sus habitantes”.

“Nuestro Plan de Gobierno Departamental 2025-2030, propone una serie de claves programáticas que buscan transformar la realidad económica del departamento, generando oportunidades y fortaleciendo el tejido empresarial local”.

FOMENTO A LAS MIPYMES

“Uno de los ejes centrales de nuestro plan es el fomento a las MIPYMES, reconociendo su papel fundamental en la economía local. Se plantea la creación de programas de capacitación y financiamiento, alineados con las estrategias nacionales de desarrollo empresarial para potenciar su crecimiento y competitividad. Además, se buscará facilitar la creación de cooperativas y asociaciones de productores, promoviendo la economía social y el acceso a mercados nacionales e internacionales”.

EMPLEO Y CAPACITACIÓN

“El empleo y la capacitación son otros aspectos clave abordados en nuestro plan. Se propone la implementación de programas de formación laboral adaptados a las necesidades del mercado local, así como la promoción de la inserción laboral de grupos vulnerables mediante incentivos a empresas. Se busca así construir un mercado laboral inclusivo y dinámico, donde todos los salteños tengan la oportunidad de acceder a empleos dignos y de calidad”.

“El comercio local y regional también ocupan un lugar destacado en nuestro plan. Se plantea el fortalecimiento de las ferias y mercados locales como espacios de intercambio comercial y cultural, así como la promoción del consumo de productos locales a través de campañas de sensibilización. Asimismo, se establecerán mecanismos de cooperación con otros departamentos para impulsar el comercio interregional, ampliando las oportunidades para los productores salteños”.

INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

“La inversión en infraestructura se presenta como un factor fundamental para el desarrollo productivo. Se propone mejorar la infraestructura local para facilitar el comercio y la movilidad, así como desarrollar espacios para ferias y mercados que promuevan los productos locales”.

“Nuestro plan también impulsa la producción sostenible, adoptando tecnologías y prácticas innovadoras en todos los sectores productivos locales. Se crearán plataformas tecnológicas para promover la venta directa de productos locales al consumidor, fortaleciendo la economía local y la trazabilidad de los productos”.

“En este contexto, la innovación y la tecnología se presentan como motores del progreso. Se plantea la creación de un polo tecnológico en Salto que atraiga inversiones y genere empleos de calidad en el sector, así como el fomento de la digitalización de las empresas locales”.

VISIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO

“Es así que nuestro Plan de Gobierno Departamental 2025-2030 propone una visión completa del desarrollo productivo, que busca generar un impacto significativo en la economía local, mejorando la calidad de vida de las familias y construyendo un Salto más sostenible, a través de una economía segura con equidad de género e inclusión, eliminando las disparidades en el acceso al empleo, el financiamiento y la capacitación, fomentando medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar, apoyando especialmente a las mujeres con responsabilidades de cuidado, e impulsando la participación inclusiva en sectores económicos clave”, concluyó Lima.

“Sabiendo que no es la solución, estamos planteando la Oportunidad Laboral Local, que consiste en algo similar a lo que son los jornales solidarios” Gustavo Chiriff, candidato a Intendente por el Frente Amplio

Gustavo Chiriff acumula diez años de trabajo en el Ejecutivo departamental, como Director de Turismo y de Hacienda en el primer período de 2015-2020, sumando cinco años más hasta el día de hoy inclusive como Secretario General de la comuna salteña (2020-2025). Luego de las elecciones nacionales de 2024, el Plenario Departamental primero y luego la Convención Departamental del Frente Amplio votaron y ratificaron su proclamación como uno de los tres candidatos a Intendente con el que su fuerza política se presentará ante la ciudadanía el próximo 11 de mayo.

INVERSIONES

Respecto al tema inversiones, Chiriff expresó que “tenemos una visión mucho más amplia que solamente decir vamos a traer inversiones. Primero que nada, articular, trabajar con el gobierno nacional, porque es necesario tener una política fiscal diferenciada para el norte del río Negro. Es decir, que haya beneficios de tal forma que incentiven a las empresas para poder desarrollarse acá. Si no, es muy difícil que una empresa pueda aterrizar en Salto cuando está lejos de los centros logísticos que tiene el país. Hablamos del aeropuerto, del puerto, de una central de trenes, pero bueno, acá ni trenes tenemos. Hablamos de una zona franca. Venirse al norte para instalarse, con los costos de traslado, de flete que hay que sumarle, muchas veces hace inviable que las empresas quieran venir para acá”.

“Entonces, si no hay algún beneficio extra fiscal de una ley de inversiones que contemple a las empresas que se quieran instalar o que haya empresas salteñas que quieran invertir porque quieren desarrollarse en Salto, va a ser muy difícil”.

“Entendemos que desde la Intendencia podemos facilitar de alguna forma, pero muchas veces lo que la Intendencia puede ofrecer, como por ejemplo, decirle que se instale en el parque agroalimentario que el valor inicial del costo de la tierra no lo tendrán porque le daremos un lote en comodato modal. Hablamos de dar beneficios y subsidios a empresas locales que puedan desarrollarse, si no, va a ser muy difícil”.

TEMA EMPLEO

“Desde la Intendencia, en realidad, muy poca cosa podemos hacer si no tenemos esa ayuda desde el gobierno nacional. De todas maneras, fijate que aproximadamente son unos 7.400 desempleados según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas, ¿podrá la Intendencia generar empleo para esa cantidad de personas? Es imposible, la Intendencia tiene 1.700 funcionarios. Por eso, debe haber una señal desde el gobierno nacional que permita generar esas oportunidades para empresas fuera del departamento y para las propias empresas del departamento”.

“Tenemos una agenda que se elaboró, Salto 2030, que va en ese sentido. Hablamos de empresas salteñas que hoy producen productos que son de primerísima calidad, como tomate, frutilla, morrón. Ahora, si metemos esa producción en un cajón y los mandamos sin hacer un procesamiento de incorporarle valor agregado, es difícil poder generar empleo”.

“Lo que planteamos es eso y salir a buscar inversiones para el departamento y tratar de trabajar en esta línea que estamos hablando, y después, sabiendo que no es la solución, estamos planteando un plan, sobre todo vinculado al tema de empleo, que llamamos Oportunidad Laboral Local, que consiste en algo similar a lo que son los jornales solidarios que están a nivel nacional y que van a seguir, pero orientados a tres sectores que entendemos son demandantes mayoritariamente de empleo. Uno, jóvenes entre 18 y 30 años; el otro para madres jefas de hogar y el tercero para personas mayores de 50 años”.

– ¿En qué consiste?

– En lugar de trabajar 15 días, van a trabajar un mes. En vez de trabajar 3 meses, van a hacer 6 meses, recibiendo un salario mínimo nacional, o sea, unos $ 24 mil y algo. Pero el componente que nos parece importante es que durante esos 6 meses que estén en el programa, darle una formación, un oficio. Pero además, darle una capacitación en lo que tiene que ver el emprendedurismo, porque hoy entendemos que el mercado de empleo, sobre todo a la hora de salir a buscar trabajo, está muy difícil, aun teniendo un oficio o una profesión, salir a buscar trabajo es muy difícil. Entonces, hoy Salto tiene un alto índice de lo que son cuentapropistas, porque las pérdidas de empleo se transformaron en pequeñas, medianas y micro empresas, empresas unipersonales, monotributistas, que trabajan en la más variada índole, y creo que no vamos a escapar de seguir en esta línea. Hasta que no cambie lo que planteamos al inicio de esta charla, va a ser muy difícil cambiar la matriz de empleo en Salto.

Luego, en lo que refiere al tema de la inversión, deberá trabajarse mucho con este último tema de emprendedurismo desde la oficina de Salto Emprende potenciándola incorporando más técnicos para poder también desarrollar todo lo que es pequeña y mediana empresa de tal forma que puedan expandirse y absorber mano de obra. Creo que va a pasar por ahí, lo demás sería soñar.

– Respecto a la búsqueda de inversiones, ¿hay algún grupo o sector en particular que esté interesado en radicarse en Salto?

– Hay unos peruanos que están planteando algo con respecto a establecerse en la zona del ex zoológico, se llama Grupo Inca, donde tienen una visión sobre otras inversiones. Quieren hacer un lugar donde haya conferencias, quieren hacer un polideportivo, quieren tener una zona del ex zoológico para hacer un parque temático y de diversiones. Acabo de ir en la mañana al emprendimiento Ayelén que está cerca de Salto Grande, y realmente me sorprendió la envergadura que tiene y que apunta hacia eventos, espectáculos, actividades lúdicas, incluso está pensado hacia lo que tiene que ver con un centro cultural. Están construyendo un anfiteatro para una capacidad de 5 mil personas.

Entonces, hay iniciativas de ese tipo que genera empleo. Ahora, son iniciativas que en este caso, ésta que nombro por último, la Intendencia no tuvo mucho que ver porque se trata de un emprendimiento privado que tiene un estudio de mercado y apuntan a ese nicho que ellos establecen como objetivo, y la Intendencia no entra ahí. Hay que pensar en ese tipo de emprendimientos. Se ha caído mucha cosa en el camino, como lo del cáñamo, el arándano se viene de a poco desapareciendo, en el tema de la citricultura hay una tendencia de mono producto de naranja para exportar que hizo que se acortara la zafra y la propia producción. Por eso hay que tener mucho ingenio y capacidad para establecer propuestas, pero sobre todas las cosas, como lo queremos hacer nosotros, que es lo que venimos haciendo, es juntarnos con los empresarios, con los productores y ver la realidad desde allí.