Conferencia de prensa legisladores de la coalición

Germán Coutinho: “Este fue un buen gobierno, definitivamente merece seguir”

En la tarde de ayer en el Club Uruguay, se recibió a una delegación de legisladores que respaldan la fórmula presidencial de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll entre los que se encontraban los Senadores Carmen Asiaín y Gloria Rodríguez (Partido Nacional), Tabaré Viera y Germán Coutinho (Partido Colorado), los Diputados Omar Estévez (Partido Colorado) y Rodrigo Albernáz (Cabildo Abierto), y los Diputados electos Carlos Albisu (Partido Nacional), Horacio de Brum (Partido Colorado) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente), quienes abogaron por la continuidad del gobierno de la Coalición Republicana.

QUIEN CRECE EN ENCUESTAS ES DELGADO

“Empiezan a publicarse algunas encuestas –comenzó diciendo Viera-, eso siempre trae conjeturas, análisis, interpretaciones. Pero creo que las encuestas, como se sabe, son indicador de un momento. Generalmente se necesita más de una encuesta de una misma encuestadora para mirar en todo caso una tendencia. Lo que las encuestas muestran es una paridad que en definitiva dan tres puntos de diferencia, lo que está dentro del margen de error”.

“En un análisis que hacía Gerardo Sotelo está claro que quien ha crecido es Álvaro Delgado. Del resultado que obtuvo en la elección de octubre al resultado que hoy tiende hay un gran crecimiento, porque pasa del 27% al 41% que hoy está marcando”.

CREEMOS EN EL LIBRE MERCADO

Para la Senadora Asiaín la forma de convencer a los indecisos comienza con el programa de gobierno “que es consensuado entre los socios de la coalición. Programa que si pensamos en 2019, costó mucho más tiempo elaborarlo y ponernos de acuerdo cuando la coalición estaba gestándose, más allá que había afinidades de mucho tiempo” pero “en este caso, ya en la misma noche del 27 de octubre la coalición estaba presente en el festejo”.

“Este programa habla de libertad fundamentalmente, que creo que es el ligamen que nos une a los partidos de la coalición. La libertad por encima de todo, la democracia y la república”, agregando que este programa “no habla de nacionalizar las Afaps, o sea, expropiarlas. No habla de eliminar el lucro, y discúlpenme, en la Facultad me enseñaron que eliminar el lucro es un sinónimo de socialismo, de marxismo y de comunismo. Nosotros no, nosotros creemos en el libre mercado, creemos que la ganancia del trabajador, del empresario que invierte, el que pone su energía y su esfuerzo en favor de la comunidad, es legítima. Es un estímulo que sirve de motor para trabajar y que además es la recompensa absolutamente justa por el trabajo realizado”.

ESTE GOBIERNO MERECE 5 AÑOS MÁS

Por su parte, el Senador Coutinho abogó por la continuidad del gobierno, recordando que “el gobierno nacional ha estado procurando salidas y soluciones a los deudores, ha solucionado miles de casos de deudores de UR que durante 15 años no pudieron solucionar sus viviendas y que hoy tienen su casa”.

“Este fue un buen gobierno” agregó Coutinho en otro momento, para inmediatamente aclarar que “errores cometemos todos, pero definitivamente este gobierno se merece seguir, estoy convencido de eso. Este gobierno merece cinco años más, tiene muchas más cosas positivas que errores y cosas negativas. No creo que haya razones para cambiar el gobierno del Uruguay ni su política económica”. Más adelante, Coutinho aprovechó para felicitar el “gran trabajo” que viene realizando el comando local de la Coalición Republicana y de paso criticar el estado de algunas de las rutas del norte en comparación con el buen estado que tienen las rutas al sur.