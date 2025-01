Con Unión Don Atilio y Ceibal:Uno de los dos será campeón

Se definió en la última fecha de la liguilla de la Liga Sénior con la victoria de Unión Don Atilio (foto) sobre La Cafetera por 2 a 0, mientras que Ceibal B venció a Remeros B por 3 a 1. En este segundo partido, no faltaron las polémicas y cuestionamientos debido al clima caldeado. A raíz de estos resultados, Unión Don Atilio alcanzó la consagración en la liguilla, mientras que Ceibal B se coronó Campeón del Acumulado.

El próximo sábado se definirá al campeón de la edición 2024 cuando se enfrenten Unión Don Atilio y Ceibal B. Los detalles, como el escenario del partido final, horario y sistema de definición, se pactarán el día martes.

Es importante señalar que la Liga Sénior es la única categoría que aún tiene pendiente el cierre de la temporada.

Nacional también mira hacia abajo

Luis Desia para la Sub 15 y Ángel «Tito» Pereira para Sub 18

Aún falta determinar la fecha exacta de los torneos del Consejo Único Juvenil, aunque todo apunta a que se celebrarán en febrero. A medida que se acercan las fechas, la mayoría de los clubes ya han tomado decisiones sobre sus Direcciones Técnicas en Sub 15 y Sub 18.

En la reciente edición de EL PUEBLO, se informó sobre el acceso de Franco Junior Aliberti, José Matías Texo y Franco Santorio a Ferro Carril, mientras que Nacional, otro club de la «A», ya tiene definidos a sus entrenadores.

En Sub 18, Ángel Gabriel «Tito» Pereira continuará como director técnico, y en Sub 15, será Luis Desia quien asuma el cargo.

Además, Diego Agustín Suárez será el preparador físico de ambas categorías, y Luciano «Toro» Larrosa se encargará de entrenar a los arqueros.

Según lo indicado por la Comisión Directiva, la temporada comenzará oficialmente el 20 de enero.

Luis «Pato» Avellanal y la San Fernando que pasó

«Los 52 minutos no fueron mal tiempo»

En la previa de la nueva edición de la San Fernando, Luis Alberto Avellanal compartió sus sensaciones tras la prueba. En conversación con EL PUEBLO desde Punta del Este, destacó que, a pesar de la exigencia, logró un tiempo cercano a los 52 minutos, lo que consideró satisfactorio dentro de lo esperado.

La carrera, que convocó a cerca de 5.000 participantes, fue una verdadera fiesta del atletismo, con muchos corredores argentinos y brasileños, y algunos otros provenientes de distintos puntos de Uruguay como Carmelo, San José, Minas, San Carlos, Durazno, Villa Española, y clubes de Nacional y Peñarol.

Avellanal, quien ya cuenta con una larga trayectoria en la prueba, destacó el ambiente festivo y expresó que el objetivo de partida y llegada siempre juega a favor de la motivación de los corredores.

Valentín Soca, el «bolso» que ganó

Valentín Soca se consagró ganador de la edición número 51 de la tradicional carrera San Fernando, que se llevó a cabo en las calles de Maldonado. Esta edición volvió a tener cupos agotados, como es habitual. El corredor de Nacional, quien también obtuvo medalla de oro en los 5.000 metros del Sudamericano de Atletismo 2023 en San Pablo, completó los 10 kilómetros de la carrera en un tiempo de 29 minutos y 10 segundos, repitiendo su triunfo del año anterior.

El podio lo completaron el chileno Carlos Díaz (29:18) y el argentino Joaquín Arbe (30:07). En la rama femenina, la ganadora fue la argentina Daiana Ocampo con un tiempo de 32:35, seguida por su compatriota Mariana Borelli (34:55), mientras que la uruguaya olímpica María Pía Fernández llegó en tercer lugar con un tiempo de 35:54.

