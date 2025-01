Con rumbo a la asamblea ordinaria y el tiempo de la categoría Reservas.

La Divisional «C» no puede iniciar antes del 31 de julio

La asamblea anual ordinaria de la Liga Salteña de Fútbol, pactada para el miércoles de la semana que viene, incluirá aspectos no menores y de trascendencia declarada. Uno de ellos, atañe a la Divisional «C», desde el momento que NO podrá iniciar su campeonato oficial antes del 31 de julio. Se trata en buen romance de ir racionalizando el calendario de cada temporada y evitar la superposición de campeonatos oficiales.

Hay que tener en cuenta que la Divisional «B» despuntará a su certamen a mediados de marzo, consumando cinco fechas antes de la Semana de Turismo. Días atrás, la chance era una: que la «C» comenzara a jugar casi en paralelo con la «B», pero esa posibilidad pasa a descartarse como consecuencia de la nueva implantación reglamentaria. Naturalmente que habrá que aguardar la postura de los delegados a la hora de avalar o rechazar la propuesta aludida.

El Tiempo de las Reservas

Más allá de un segundo período a nivel de pases, otro punto no es menos relevante y que será sometido a los asambleístas. Se trata en este caso del Artículo 26, el que señala que los Consejo de las Divisionales Primera “A”, “B” y “C” podrán organizar campeonatos en categoría reserva, que no tendrá límite de edad, Sub 23 o Sub 21.

En este caso, el factor deportivo aparece como cuestión esencial, contemplando a quienes superaron la categoría en cuanto a edades y que suelen no tener cabida a nivel del plantel superior. ¿Qué pasa con esos jugadores?: abandonan la misión a nivel clubista o se produce una fuga hacia otras Ligas. El artículo subrayado, actúa como bálsamo para la permanencia de un número de jugadores que no pasa a ser menos que significativo.

Período de pases en febrero y en agosto

Período de pases Período de Transferencias Complementarias Tendrá lugar durante 10 días hábiles de febrero Solo al día hábil siguiente de vencido el período El último de los 10 días no incluirá pases a menores de 18 años Se podrán realizar hasta 2 pases por club El costo por transferencia será equivalente a 4 unidades reajustables

La asamblea del miércoles próximo validará la chance que desde los clubes se reclamaba, porque hay que tener en cuenta que el Campeonato de la Divisional «A» se iniciará el 10 de agosto. El período de pases despunta en la primera semana de febrero, por lo que es dable admitir la distancia con el comienzo del año deportivo para quienes solo juegan el Campeonato Salteño. Es por esa razón, que la asamblea es seguro que avalará un segundo período de transferencias en la Liga Salteña de Fútbol.

Chaná se juntó por primera vez: «Que esta sea la base para ganar uno de los ascensos»

La prolongación en el mando técnico de Facundo Mendoza. La suma de algunos jugadores referentes que fueron parte del 2024, como en los casos de Marcelo «Portugués» Soria y Agustín Carrara. Los directivos de Chaná y el Cuerpo Técnico, aliados al mismo objetivo y en buen romance, ahora los jugadores del plantel «Indio» también lo saben: «que esta sea la base para ganar uno de los dos ascensos.»

El DT que la sigue apuntó a los aspectos más dominantes de la planificación. Hay que tener en cuenta que a mediados de marzo, despunta el Torneo de la Divisional «B». Hablar de unos 45 días potenciales antes de librar la acción. Chaná tiene el obsesivo fin de alcanzar uno de los dos ascensos de esta temporada, para jugar el año que viene en la «A». Ocurre que el 26 de marzo del 2026, Chaná llega a los 100 años de vida social y deportiva.

Con un aditamento: puede sumarse al Campeonato de OFI, a partir del centenario de existencia. Es una tradición de OFI: invitar a que juegue en calidad de invitado el club que llegó a los 100 años. La Comisión Directiva de Chaná no reniega de esa posibilidad. Ni mucho menos. Chaná nunca un Torneo Oficial que impulse la Organización del Fútbol del Interior.