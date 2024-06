Con la entrega de más viviendas y subsidio de alquileres, se pretende llevar a cero la necesidad de vivienda de los pasivos de Salto en el correr del año

Días pasados, autoridades del BPS y MIDES entregaron 30 unidades habitacionales para pasivos. Las mismas están ubicadas en Chile 255, entre Chiazzaro y República Argentina, lugar que se vio colmado de público que celebró la inauguración, que resulta ser de gran satisfacción para los jubilados de escasos recursos que esperaban desde hace tiempo contar con su vivienda.

Los beneficiarios solamente pagan una cuota simbólica mensualmente al BPS, ya que el pago de las viviendas es subsidiado por los organismos del estado que trabajan en forma conjunta. El Presidente del BPS, Alfredo Cabrera, afirmó que con la entrega se reduce notoriamente la lista de interesados en espera en Salto y se continúa con la readjudicación de viviendas.

“Con esta inauguración estamos reduciendo a la mitad la lista de espera que tenemos en el departamento. A esto va a seguir la readjudicación de viviendas, las que ya existen, que quedan libres y que son reparadas y pintadas para volver a colocar. Y se le suma además el subsidio de alquiler, que es la pata nueva que estamos aplicando.”

El jerarca señaló que con esta política se pretende llevar a cero la necesidad de vivienda de los pasivos de Salto en el correr del año. “La verdad es que hoy es un día de mucha alegría para nosotros acá en Salto. Las viviendas son de una calidad excelente, con muy buenas terminaciones. Y le cambia la vida a las personas, sin duda. Para ingresar al programa de soluciones habitacionales, usted tiene que ser un pasivo que gane la jubilación mínima, que no tenga ingresos de otro tipo, que no tenga bienes propios, que no tenga vivienda”, apuntó Cabrera, dando detalles de las condiciones para acceder a las mismas.

“Hay una serie de condiciones y después pasar por un estudio social que hacen los asistentes sociales del banco de estas personas. Estamos hablando de personas de los niveles de las jubilaciones más bajas, como es lógico.”

Los números

“Empezamos el año con 2.200 personas en condiciones registradas para recibir la vivienda. En lo que va del año, en estos meses, ese número, con estas 30 de ahora, estamos llegando a reducir unas 400 viviendas. Ya nos estarían quedando unas 1.800 personas que estarían en condiciones de acceder a la vivienda hoy si lo hicieran. En lo que va del periodo, vamos a haber entregado unas 380 viviendas de estas y vamos a terminar el año entregando 150 viviendas más.”

Sostuvo además que van a quedar en construcción para el 2025 unas 270 viviendas en todo el país. “Estos son los números del programa.”

“En números es esto que les cuento. Estamos bajando el número, lo cual nos alegra mucho. Si mantuviéramos este nivel de entrega, que es más o menos un 15% en el cuatrimestre, razonablemente si lo proyectáramos diríamos que estamos con un 45, casi un 50% en el año, lo cual nos estaría llevando a reducir a la mitad la demanda insatisfecha.”

Cabrera aclaró que esa demanda insatisfecha es una demanda que se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. “Nosotros no llegábamos con el sistema solamente de viviendas a ganarle a la demanda. Ahora, con el subsidio de alquiler, empezamos a recuperar camino y mejorar en este tema.”

Subsidio de alquiler

Por otra parte, destacó el nuevo sistema de subsidios de alquiler sobre el que señaló que viene muy bien. “Hoy estamos entregando un edificio de 30 unidades y estamos entregando aproximadamente 40, 50 subsidios de alquiler por mes. O sea que, en definitiva, estamos entregando más que un edificio todos los meses. Y es un complemento ideal para esta pata de la construcción, porque es más rápido, mucho más rápido.”

Recordó que “si la vivienda cumple el mínimo que nosotros estimamos, después no nos importa si tiene gallinero, si tiene parra, si tiene parrillero. Lo único que nos fijamos es que sea adecuada para un beneficiario nuestro y que el precio sea el que estamos dispuestos a pagar, que es la media del alquiler del departamento. Y nos permite llegar a lugares que no sean la capital departamental porque fíjense que no vamos a construir un edificio en un lugar donde tenga un beneficiario o dos, pero lo podemos solucionar con el alquiler.”

Informó que el jubilado propone para alquilar la casa que quiera, pero también un propietario puede proponer su casa para alquilar y en ese caso se le ofrece la casa al jubilado. “El sistema de alquiler es muy rápido, estamos demorando entre 45 y 60 días, lo cual sí, es muy rápido desde que nos llega la casa. Hay una etapa que es que la persona salga a buscar esa casa, a ver dónde se encuentra la que le gusta, la que le sirve, la que está disponible.”