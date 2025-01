Nox Film Fest 2025 dejó un balance muy positivo en la celebración de los 10 años

Concluyó con éxito la décima edición del Nox Film Fest en Salto, un evento cinematográfico que, a lo largo de sus diez años, ha logrado consolidarse como uno de los más importantes del país en el ámbito del cine de género.

En esta ocasión, el festival brindó una serie de novedades que sorprendieron tanto a la audiencia como a los organizadores. Salomón Reyes, productor y organizador del festival, compartió su balance sobre lo vivido en esta edición, destacando los logros y agradeciendo a quienes hicieron posible el evento.

“Nos trajo mucha felicidad, muchas cosas lindas”, comentó Reyes, refiriéndose a la edición de 2025 que, además de ser un hito por el décimo aniversario, contó con una serie de innovaciones que marcaron la diferencia. Entre las principales sorpresas estuvo la entrega del Gran Premio Fantlatam, realizado en colaboración con el Polo Tecnológico y Fundación Salto Grande. Este premio se llevó a cabo en el microcine y fue transmitido en directo a todos los festivales que integran Fantlatam, lo que permitió conocer a los premiados de distintos puntos de América Latina. Reyes destacó la importancia de esta colaboración, la cual brindó visibilidad internacional al Nox Film Fest y, a su vez, permitió fortalecer la conexión con otros festivales del continente. “La entrega del Gran Premio Fantlatam fue uno de los momentos más destacados de este año. Pudimos realizarla en colaboración con el Polo Tecnológico de Salto Grande, lo que permitió transmitirla a todos los festivales que forman parte de Fanlatan. Fue algo realmente interesante porque, por primera vez, pudimos hacer llegar los premios a toda la región de una forma tan directa y simultánea, lo cual elevó mucho la propuesta de nuestro festival”, explicó Reyes.

Música y torta aniversario

Una de las experiencias más destacadas para los asistentes fue la transmisión en vivo de la banda chilena Mr. Moriarty. Gracias a la colaboración tecnológica con equipos de Chile y Uruguay, fue posible realizar un streaming directo de la actuación, algo que, como explicó Reyes, no fue sencillo pero que finalmente se logró con éxito. “Fue una experiencia muy linda. La transmisión en directo de la banda chilena Mr. Moriarty fue posible gracias a la colaboración tecnológica entre los equipos de Chile y nosotros. Esto no era algo sencillo, ya que no contábamos con la infraestructura de streaming a gran escala, pero con la tecnología que pudimos sumar y la ayuda de los equipos chilenos, lo logramos. Fue algo realmente especial para todos, ya que permitió a nuestra audiencia disfrutar de música en vivo de una forma innovadora. Esta es una de esas experiencias que marcan la diferencia en un festival como el nuestro”, afirmó el productor.

La celebración de los 10 años del festival también incluyó un emotivo momento «la partida del pastel», que, en lugar de cortarse, fue «acuchillado», lo que generó un momento de camaradería y risas entre los presentes. “Hicimos un pastel para 150 personas. Al final hasta sobró torta, y eso también estuvo muy bien”, expresó Reyes con una sonrisa.

Otro de los aspectos que sorprendió en esta edición fue el sistema inédito de votación implementado para premiar a las mejores películas. A diferencia de ediciones anteriores, donde los premios eran decididos por un grupo de jurados, en esta ocasión los asistentes tuvieron la oportunidad de votar directamente por sus filmes favoritos. Cada espectador podía calificar las películas mediante una boleta individual, con la posibilidad de dejar comentarios personales .»Esto nos permitió tener una idea mucho más precisa de lo que el público pensaba en el momento. Era una forma directa de saber qué era lo que estaba sucediendo con las películas que les propusimos. Además, de alguna manera, hacía que el público se sintiera parte del proceso de selección y premiación. Esto le dio un toque muy personal y cercano al evento”, explicó Reyes.

Premios muy disputados

Los premios de este año fueron muy disputados, pero algunos títulos lograron destacarse por su calidad y originalidad. El premio a Mejor Película de Terror fue para 1978, un filme argentino que ha estado arrasando en varios festivales internacionales. “Era muy difícil competir con ella, es un tanque que viene ganando premios en distintos festivales”, señaló Reyes, quien también destacó la calidad de otras producciones como el mediometraje «Lola contra los Zombis»(Argentina), una película “muy redondita, muy completa”, que narra un ataque zombie en medio de una relación sentimental.

En cuanto al Mejor Cortometraje Internacional, el galardón fue para «Lo que Sangra», una película colombiana con una atmósfera inquietante que dejó una fuerte impresión en el público. El premio a la Mejor Animación fue para «La Valla», una producción española que se destacó por su propuesta visual y narrativa. Y en la categoría de Cortos Hechos por Mujeres, el premio fue para «Soy Vertical», un corto chileno que impresionó por su excelente dirección y actuación. “Cada uno de los premios reflejó lo que más valoramos en el festival: la innovación, la originalidad y la capacidad de emocionar al espectador.

La conmemoración de los 10 años también incluyó la publicación de un fascículo especial, que se convirtió en un éxito de ventas y de coleccionismo. “Mucha gente lo ha querido, lo quiere conservar. Creo que fue un golazo el hecho de haberlo planificado y llevado a cabo”, destacó Reyes sobre la publicación que resumió los momentos más importantes de la historia del festival y celebró su crecimiento a lo largo de la década.

El balance general de la edición 2025 fue claramente positivo para Reyes, quien agradeció a todas las instituciones y personas que hicieron posible el evento. “Muchísimas gracias a todas las instituciones que apoyaron al Nox este año, como la Intendencia de Salto, la Mesa Audiovisual, el MEC, la Dirección de Cultura, y todos los amigos y empresas que colaboraron”, expresó con gratitud.