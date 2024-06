Con el Dr. Carlos Albisu en Constitución

Días pasados estuvimos con el Dr. Carlos Albisu, candidato por la Intendencia del Partido Nacional.

Ante la pregunta de cuándo se realizará la inauguración del nuevo centro CAIF (Pequeños Brillantes) en Constitución, Albisu respondió: “Estamos ansiosos. Realmente, el presidente pregunta cada dos meses por el tema. Incluso cuando estábamos en el primer proceso, con el tema de la donación del terreno, el llamado a licitación por la obra, etc., desde ahí la ansiedad estaba. Seguramente, en el transcurso de dos meses vamos a tener al presidente en Constitución para la inauguración de algo que conoció en 2013 y desde ahí se enamoró del Centro, de sus niños. Me decía: ‘Tienes que conocer a Pequeños Brillantes’. No fue gobierno en esa época, pero siempre le quedó instalada la idea, nunca se olvidó. Es un lugar muy importante para la familia”.

Sobre cómo va la campaña política después de salir a la luz los puestos de trabajo que usted ubicó sin realizar llamados, Albisu manifestó: “En esta campaña estamos bien, estamos fuertes. Terminamos el año el 20 de diciembre en Salto con un acto de más de 1600 personas. El 8 de enero comenzamos a recorrer los barrios en Salto superficialmente. Vinimos a Constitución más de tres veces en lo que va del año. Tuvimos plenario con la lista 400, con la 434 y la lista 50. Se está trabajando muy bien en Constitución como en Salto. Entramos en todos lados muy cómodamente, ya que desde 2010 estamos haciendo política y nunca paramos”.

Ante la pregunta de si el tema de Salto Grande le frenó la campaña política, Albisu dijo: “Fue un golpe muy grande que nosotros sentimos. Veníamos trabajando muy fuerte, haciendo muchas cosas para el departamento. Trabajando con ministerios, con direcciones para gestionar y hacer cosas buenas y ayudar a la gente. El CAIF es un claro ejemplo, donde termina siendo un terreno de Salto Grande que se dona y se interactúa con INAU para hacer toda la parte edilicia. Así como en el fútbol, las policlínicas, el hospital, con la parte de las escuelas, con la cultura, siempre tratando de ayudar. Entonces fue un golpe muy duro. Es como un partido, cuando sales, en este caso por decisión propia ya que no nos gustaba lo que estábamos viviendo, sintiendo que teníamos muchas más cosas para hacer.

“Hay errores que nosotros asumimos. Las designaciones directas son ideas que existen y se pueden hacer, cosas que siempre hubo, pero nosotros lo tomamos como un error político. Lo asumimos y dimos un paso al costado. No sé cuántos políticos a los que hayas hecho este tipo de notas te reconocen que erraron en algo, te lo reconocen y que toman decisiones sobre el error. Nosotros en eso tenemos responsabilidad en el tema. De los errores se aprende, como dice un dicho ‘muriendo y aprendiendo’. Ilegalidades no hubo nunca. Y como de los errores se aprende, seguimos trabajando más fuertes que nunca. Aquí hubo gente que nos criticó cuando tienen entre 500 y 700 designaciones directas. Esto es parte del aprendizaje. En cuanto al tema de la Coalición, manifestó que va muy bien, vino para quedarse uniendo fuerzas”.