¿Cómo hace Universitario para volver a Universitario?

Jugó lejos de Universitario y cerca, demasiado cerca, de la imprecisión general. Costó reconocer a Universitario porque no fue el Universitario-esencia, la del protagonismo casi natural y dejando en claro el poder que suele potenciarlo. El sábado a la tarde en cancha de Litoral, no solo fue derrota frente a Huracán, sino lo más preocupante: la distorsión del Campeón del Interior, pasando de lo conceptual a lo táctico.

Es cierto que padeció la prematura salida de Javier Vargas por lesión, y es cierto también que la expulsión de Alexander Píriz sumó como factor contrario, pero el hecho es que Universitario tampoco defendió bien y tampoco ejerció control de pelota y de situaciones. Lo superó la dinámica de Huracán. Lo superó un equipo que mordió, anticipó, peleó cada pelota dividida como si fuese la última. Universitario fue el reverso de la moneda: la indiferencia para ejercitar más de una tesitura de la que este equipo es obviamente capaz.

Universitario tiene mando y tiene intérpretes en la cancha, que en una mayoría de casos no les falta o no le debería faltar, estricto sentido de la autocrítica. En una serie de tres donde clasifica uno y perder es riesgo potencial, Universitario ya perdió. Ahora tiene que correr de atrás. La urgente necesidad del recambio en la actitud, en la dimensión de la búsqueda, volviendo a ser Universitario y no la expresión del sábado que pasó: la expresión de un fútbol que fue cayendo en la propia trampa de su limitante.

…Y ESO DE TAN SOLO UNA SITUACIÓN DE GOL

Cuando se moría el partido, Universitario lanzó la estocada. Casi la reacción de un amor herido, para reclamarle al escaso tiempo un poco de oxígeno, en ese marco de la angustiante pretensión del equilibrio. Nicolás Giles, el arquero de Huracán, sacó esa pelota contra el palo derecho. Fue acaso la única opción neta de gol en 90′ de juego. Cuando se va Vargas primero y cuando se va Alexander después, el equipo debió multiplicar mecanismos de llegada a partir del desdoble en la función individual, para que la mecánica evitara la impericia. Pero a partir de un Universitario desactivado y con roles sin evolución en el trámite, la inevitable consecuencia fue no poder.

Huracán no ganó porque fue mejor en el plano futbolístico, ganó porque quiso más, a partir de la actitud. Los equipos de Juan Ramón Silvera le sacan jugo a lo que fuese, para que la gravitación no falte y el resultado llegue. Por eso el 1 a 0.

Universitario debe plantearse el cómo hacer para recuperar la versión del campeón. Universitario no puede mentirse ni repartir culpas externas. Su verdad de reacción debe plantearse hacia adentro. Si ello no ocurre, el riesgo en el horizonte está planteado. Ya perdió 3 puntos de 12. Los conceptos a veces suavizan un infortunio. Pero los números en el fútbol son los que no tienen piedad de naturaleza alguna. Ahí están, y a veces terminan mandando. Como tantas veces. Como tantas.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-