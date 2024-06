Comisión Interna del Hospital Regional Salto en Preconflicto

Nunca tuvimos un equipo de gestión tan grande, sin embargo, no se resuelven problemas que solo requieren voluntad.

La comisión interna del Hospital Regional Salto convocó recientemente a la prensa para oficializar la información sobre la declaración de preconflicto. La presidenta de la comisión, Denise Volpi, aseguró a EL PUEBLO que los asuntos que no se han solucionado dependen solamente de la voluntad del equipo de dirección, por eso se retoman los reclamos.

Se ha dado una fecha límite para que se solucionen los problemas replanteados y, desde ahí, se volverá a analizar la situación y futuras medidas si todo sigue igual.

“El 12 de junio de 2024 se vuelve a declarar el preconflicto para volver a reclamar todos los puntos que han ido quedando pendientes y las carencias que seguimos teniendo en el hospital. En las negociaciones con ASSE que hubo anteriormente, siempre se nos dijo que cada unidad ejecutora, o sea, cada dirección, puede tener la voluntad y la autonomía de arreglar ciertas cosas. A nosotros también nos preocupa que estamos en un período electoral porque todo el mundo te dice, ‘ah, esto es política’. Sí, un poco político es, pero no te olvides que hoy por hoy te ofrecen un voto por un cargo y no queremos tampoco que después de pelear años por cargos que no aparecen, de repente es gente a dedo que entra sin ser los merecedores de esos cargos. Entonces, estamos alerta a ese tipo también de ingresos.”

Volpi sostiene que hay temas de fácil resolución y que mes a mes se hablaban en la bipartita, que “supuestamente ya se iban a resolver y pasaron cuatro años y todavía no se resolvieron.”

Un ejemplo que da nuestra entrevistada es el reclamo por el aire acondicionado de la cocina. “Te imaginas lo que es la cocina en verano en Salto. Había un aire acondicionado para colocar, o sea, se hizo un estudio de temperatura, todo eso. El aire está ahí y no lo pusieron simplemente por no comprar unas cañerías, pero vos ibas y te decían en la dirección que sí, que estaba puesto. La caldera se cerró porque es algo que está bien, que nos parece perfecto, porque dice que trabajaba con gasoil y, bueno, no era seguro la entrada donde estaba el depósito de gasoil, que era bastante inseguro, pero no se previó. Hoy por hoy el lavadero no tiene vapor para el lavado de las sábanas manchadas con sangre para que no queden contaminadas.”

El Desastre de la Emergencia Pediátrica

Otro de los aspectos denunciados por la comisión interna del hospital de Salto, y sobre el que se espera una rápida decisión por resultar grave, es la situación de la emergencia pediátrica. “Emergencia pediátrica, que es un desastre porque no hay personal y últimamente están sacando el personal de ahí. Muchas veces te queda una sola enfermera, no hay auxiliar de servicio, no hay nurse. Entonces, estamos con lo mismo de siempre de la gran carencia de recursos humanos.”

También los reclamos vienen por las reformas edilicias, que según Volpi se siguen realizando obras, “pero hay cosas que ya no se pueden reformar más por la antigüedad de la edificación y habría que levantar todos los techos para que no haya más hongo en las paredes.”

Empresa de Limpieza y sus Trabajadores

“Otra de las grandes desencadenantes de tomar esta medida de declararnos en preconflicto fue todo lo de la empresa de limpieza tercerizada Clinet, que siempre lo hemos venido peleando y dirección te dice que la empresa cumple con la limpieza, pero la cuestión es en qué condiciones tiene a los trabajadores, que hace retención de los sueldos para pagar las cuotas de ANDA y de cooperativas y no paga. Esta empresa tiene un embargo, tuvimos la oportunidad de enviar un expediente a ASSE, en el cual está toda la denuncia a nivel del Ministerio de Trabajo, todas las resoluciones, una documentación de que esta empresa tiene varios embargos por lo cual ASSE no podría seguir trabajando con ella. La respuesta tenía que haber sido a los 30 días y ya va para dos meses, la gente sigue trabajando en las mismas condiciones y la empresa está así.”

“La falta de recursos humanos es evidente, a nivel de administrativo, laboratorio, asistenciales. Tenemos también, después de muchos meses que no teníamos el funcionario de la Oficina de Asistencia Integral, que es una oficina donde los funcionarios tenemos ciertos beneficios de lentes, dentistas. Se consiguió un funcionario y resulta que también por falta de recursos nos lo están sacando y se está atrasando totalmente los pocos beneficios que tenemos los funcionarios. Por ejemplo, los pañales para los familiares que tenemos adultos a cargo, eso viene atrasadísimo.”

Emergencia para Adultos y Traslados

Hay más reclamos que tienen que ver con el nivel de la emergencia de adultos, también la infraestructura, la planta física y los problemas de los traslados. “Seguimos con los problemas famosos de los traslados porque la gente se queja que va una enfermera sin médico, que no saben qué hacer. Bueno, eso no está instrumentado. Eso sale a la bartola por apoyar al 911. No hay un personal, un móvil específico para atender urgencias en la calle o urgencias en los domicilios. Entonces, todo esto llevó a plantear que nos declarábamos en preconflicto, y se le da un tiempo, hasta el 5 de julio, para que vayan resolviendo y, en caso de no tener resolución, hacer más inflexible la medida y pedir reunión con ASSE nuevamente.”

Como ASSE señala que la dirección tiene autonomía y potestades para resolver ciertos temas, Volpi dice que no saben cuáles son los motivos de la inoperancia ante estos reclamos. “A ver, nunca tuvimos un equipo de gestión tan grande. Tenemos cinco trabajando en el equipo de gestión y, bueno, creo que de alguna forma se podrían resolver estos problemas.”

Situación Irregular a Nivel de las Nutricionistas

“Las nutricionistas hacen trabajo administrativo pero no hacen policlínica. En realidad, tienen que hacer su trabajo en cocina, su trabajo de administración y, encima, las policlínicas. Entonces, a ver, en la cara nos están mintiendo. Nos están mintiendo de cosas que son solucionables fácilmente pero no tienen la voluntad de resolverlas. Así que en eso estamos,” dijo finalmente Denise Volpi, recordando que todos estos temas que vuelven a poner en la agenda de reclamos son también para beneficio de los usuarios.