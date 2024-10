Comienza a jugarse la 4ta. fecha del Salteño 2024/25.

Esta noche comenzará a disputarse la 4ta. fecha del Campeonato Salteño con dos encuentros, completándose la fecha el próximo Lunes. Hoy estarán jugando los equipos de Salto Uruguay frente al equipo de Círculo Sportivo y Ferro Carril frente a Juventus. El primero mencionado va a estar lindo para mirar, ambos equipos muy jóvenes aunque el Decano cuenta con Martinez, Parodi y Bauti Chiesa que cuentan con mas experiencia, aunque es váido decirlo que en la última fecha del preparación Círculo dió la sorpresa y le ganó de visita, Salto Uruguay aún no cuenta con su ficha extranjera que volverá seguramente la próxima semana. En el otro encuentro sin dudas y no vamos a descubrir nada, el equipo de Ferro Carril tiene el plantel mas completo de Salto, mucha altura, velocidad y buen goleo, muy dificil para La Juve que debe hacer un partido casi perfecto y sin descuidos, tambien no descubrimos nada si les decimos que frente a Juventus siempre el resultado es incierto, aunque esten jugando mal, de pronto se enchufan, empiezan a meter y las ganas que le ponen son dignas de resaltar, tapan sus errores con garra… lindos partidos para ir a mirar, muy diferentes pero es básquetbol, siempre hay emoción…

Detalles:

Gimnasio de Salto Uruguay

21:15 hs.: Salto Uruguay – CírculoSportivo.

Preliminares: 18.15 Escuelita, 19.30 Mini.

Gimnasio de Ferro Carril

21:15 hs.: Ferro Carril – Juventus.

Preliminar: 19:15 Primera División Femenino.