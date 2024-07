Comando de Jefatura y vecinos del barrio Villa España analizaron medidas de prevención de delitos

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

Autoridades del Comando de Policía de Salto y vecinos del barrio Villa España se reunieron ayer para abordar el tema seguridad.

La instancia se dio a solicitud de los integrantes de la cooperativa COVISALTO que se han sido víctimas de varios robos los últimos tiempos, no solamente los habitantes de las viviendas, sino la misma cooperativa sufrió el robo de una computadora y monitores de sus oficinas.

Desde el equipo de Jefatura se insistió en que se que es necesario hacer la denuncia ante cualquier tipo de delito, aunque se trate de un robo menor.

Si bien el barrio cuenta con cámaras, a veces no son suficientes como para poder detener al o los delincuentes, dijo a EL PUEBLO el integrante de la cooperativa Carlos Martínez.

“Somos de la cooperativa COVISALTO, pertenecemos al barrio Villa España, acá tenemos un problema de inseguridad, un problema de rapiña, de robo, una ola de esas situaciones que aumentó ahora con el tiempo, en estos últimos tiempos. La idea de hoy es reunirnos aquí en la cooperativa, hicimos un llamado a todo el barrio”

A instancia de la policía comunitaria, hicimos una reunión previa, conversamos con ellos y hoy el Comando de Jefatura se reúne acá con nosotros y en la medida de nuestra posibilidad pensamos plantearles nuestras necesidades que tienen que ver no sólo con la seguridad, sino con elementos, logística, para evitar ese tipo de cosas.”

Uno de los aspectos a plantear fue la iluminación en la zona de Parque Solari por calle Gutiérrez Ruiz.

“Por ejemplo, en el Parque Solari hay una zona muy oscura, gente va temprano a trabajar, personas que salen a las 6 de la mañana y es peligroso. Necesitamos luces, necesitamos más recorrida en la noche.

La idea de la instancia fue que los vecinos participaran y plantearan sus problemas y consultas.

“Nosotros vamos a plantear lo nuestro como cooperativa y bueno, escuchar un poco cuál es la solución”

Las cámaras y su resultado

“El tema de las cámaras es un tema medio complejo, porque para que sea efectiva la cámara vos tenés gente que la esté monitoreando toda la noche, en el caso de nosotros que los robos se producen de noche. Entonces eso es muy costoso, es muy costoso tenerlo. Lo único que podemos hacer con las cámaras, nosotros al otro día es ir y denunciar, revisar las cámaras y denunciar del robo. Ahora con la LUC, nos decía la policía comunitaria se modifica el tema de arrestar a esa gente que provoca esos robos porque es únicamente ha hecho consumado, es decir, la policía puede arrestar a alguien si lo agarra infraganti. Al otro día vos presentás la prueba, es un elemento más que ellos tienen pero no es motivo para detener al sospechoso. Entonces se forma una calesita de entrar, lo llevan en todo caso, la jueza o juez lo larga, toda esa instancia queremos conversar con esta gente para ver cómo podemos un poco para intentar que los robos sean lo menos frecuentes posibles.”

Buscando otros métodos

Los vecinos de COVISALTO buscan otros mecanismos de seguridad y están planteando cerrar el ingreso por calle Córdoba y piden que se denuncien los delitos.

“Estamos tratando ahora de cerrar Calle Córdoba que es lo último que nos queda, con rejas, es una tirada bastante larga que sale bastante plata, tenemos sereno, tenemos cámaras, pero esta ola de robo no para, acá hay ciertos elementos que son de toda la vida, gente que nos ha estado robando, incluso amenazando, porque amenazan, vienen y te piden plata y si vos no tenés, te dicen, bueno, así no querés que te roben, y bueno, ahí estamos, en el tema de inseguridad.”

“Nosotros no estamos como zona roja, pero esa situación se genera con las denuncias, así que instamos a los vecinos a denunciar, instamos a los vecinos a que así sea una garrafa, así sea un celular, denunciar, porque la acumulación de denuncias hace a eso que yo te digo, del color, de modificar esto porque de esa forma se logra más patrullaje”

Los integrantes del comando insistieron en la importancia de la denuncia a la vez que explicaron el proceso de las mismas, y los procedimientos, que dependen de la orden de la justicia.