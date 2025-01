Marcelo Waszczuk fue electo nuevo Secretario General del Partido Colorado de Salto

Colorados en unanimidad

En plena ola de calor se reunieron anoche los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo Departamental (CED) del Partido Colorado de Salto para elegir a sus nuevas autoridades, resultando electos por unanimidad como Presidente (cargo rotativo de forma alfabética) por Gabriel Cartagena, como Secretario General Marcelo Waszczuk, y Juan José de los Santos como Tesorero, dirigentes electos por la Lista 1, y Andrea Corti como Secretaria de Actas, representando a Vamos Salto, el que solicitó que en la siguiente reunión del CED se nombre a un protesorero perteneciente a su sector, así como la presentación de un estado de cuenta de Tesorería para saber con qué dinero cuenta el Partido Colorado de Salto.

Otro tema que se resolvió por unanimidad fue el régimen de reuniones del CED, las que recaerán los segundos y cuartos lunes de cada mes, dando inicio los trabajos en el mes de febrero, tomando en cuenta que en mayo serán las elecciones departamentales.

El saliente Secretario General, Manuel Barreiro, al término de la reunión, fue obsequiado con un diploma encuadrado donde se reconocía la labor realizada con ecuanimidad y transparencia, siendo entregado por Marcelo Malaquina en su condición de candidato a Intendente del Partido Colorado en la Coalición Republicana y por Waszczuk.

OBJETIVOS CUMPLIDOS

Previo al inicio de la reunión, los nuevos integrantes del CED fueron recibidos por Barreiro quien les dio la bienvenida a todos. “La casa del partido es la casa de todos, y que lindo es verla llena de gente, sobre todo de dirigentes, de personas que han sido electas por la ciudadanía partidaria para estos cargos de responsabilidad”

“Me pidieron los compañeros que dijera unas palabras, que no son de despedida, sino de bienvenida a la gente que va a continuar con este trabajo tan importante como es el funcionamiento orgánico del partido”.

“Nos trazamos dos objetivos fundamentales que eran mantener el funcionamiento orgánico del partido en todos sus términos, la participación de todos sus sectores, y mantener la unidad del partido. Creo que esos objetivos los hemos cumplido. Hemos pasado por etapas en donde han habido discusiones, divergencias pero eso es natural, es sano y es bueno que ocurren en todos los partidos, sobre todo en un partido como el nuestro, que es el partido de la libertad, de la tolerancia, del respeto y en donde todo se decide por la voluntad de la mayoría. Así atravesamos algunos momentos difíciles que los sorteamos con éxito”.

“Le deseo a todos ustedes que asumen hoy como integrantes del Comité Ejecutivo, independientemente de los sectores a los que pertenezcan, el mayor de los éxitos”, que “para eso solo basta con trabajar con honestidad, con muchas ganas y siempre manteniendo como norte el funcionamiento y la unidad del partido. Si se trabaja con sabiduría y con prudencia, como lo exige nuestro destino, el Partido Colorado va a seguir siendo un actor principalísimo de la historia del departamento. Así que adelante, bienvenidos, la casa es de ustedes, como de todos nosotros”, concluyó Barreiro.

QUE ME AYUDEN

Inmediatamente culminada la reunión del CED, Waszczuk atendió a EL PUEBLO, a quien brindó sus primeras reflexiones.

– ¿Cuáles son sus primeras impresiones de esta votación por unanimidad del Comité Ejecutivo Departamental?

– Esto es fruto del trabajo, porque esto no es de hoy, no fue que se eligió el Secretario de un día para el otro, vinimos de trabajar charlando mucho con los integrantes de los otros sectores, tuvimos reuniones, intercambios, porque se viene un trabajo muy importante ahora con todo el tema de la coalición. Siempre se pensó que el Secretario General iba a ser Horacio de Brum, pero que por sus tareas parlamentarias no iba a poder estar la mayor parte del tiempo en Salto, entonces prefirió dar un paso al costado y la persona que se manejó fue mi nombre, lo que acepté con mucho orgullo. Es un orgullo ser el Secretario General del partido, así que de aquí en adelante lo que resta es mucho trabajo, ver los temas que vienen para adelante que son muchos y que llegan todos juntos en muy corto plazo. Tenemos una elección departamental en poquitos meses, hay que tratar de unir al partido y trabajar todos juntos, como dije en la reunión.

– ¿El desafío entonces es tratar de mantener al Partido Colorado en unidad en medio de una campaña electoral?

– Por supuesto, eso como primero. Hoy paso a ser el representante del partido, no de un sector, y así de esa forma voy a tratar de unir el partido y trabajar. En lo que a mí respecta, tratando de charlar con todo el mundo.

-¿Cuál es su primer mensaje dirigido los colorados de Salto?

– Que me ayuden, que vamos a tratar de hacer lo mejor posible por Salto y por el Partido Colorado.