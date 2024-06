Colectivo de mujeres arquitectas uruguayas realizaron actividades en Udelar Salto

“Atlas Arquitectas del Uruguay” es un colectivo que busca recuperar la memoria de las mujeres vinculadas a la arquitectura en nuestro país, reconstruyendo la historia a través de la revisión histórica de quienes se recibieron en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República.



“Visibilizar y promover a las mujeres arquitectas en todos los campos y experiencias de la profesión es el motivo por el cual esta comunidad se afianza como colectivo. Nos basamos en el apoyo de familias, colegas, allegados, estudiantes, egresadas y egresados; una red en todo el país para reconstruir esta historia” comienza narrando para radio La Regional, Alma Varela, integrante del colectivo y de visita a la sede Salto.



A través de la docente de la Licenciatura en Diseño Integrado Arq. Paula Durán, también integrante de la Asociación de Arquitectos del Uruguay; es posible la llegada del colectivo a Salto con dos actividades: una muestra y un conversatorio y recorrida por la ciudad.



El Atlas surgió hace unos años a través de la realización de un curso de Educación Permanente en FADU (Udelar) donde se dieron cuenta de que las arquitectas mujeres no tenían la misma visibilidad que sus colegas mujeres. “Nos encontramos con investigaciones en otros países donde el tema sí era recurrente, y a través de ese curso del 2022 empezamos a acercarnos a bibliografía nacional sobre arquitectas cuya trayectoria no había sido tan visibilizada: sus quehaceres, experiencias de vida, etc. A partir de ese curso el equipo inicial de 7 docentes se fue ampliando, hoy somos alrededor de 25 y estamos trabajando en todo el país” agregó Varela.



La docente Paula Durán integra ese equipo de redactores de Atlas donde confluyen estudiantes, egresadas y docentes trabajando desde diferentes puntos del país. La muestra que llegó a la sede Salto de la Udelar, el conversatorio/encuentro entre colegas, y la recorrida urbana, tuvieron su antecedente con actividades de similares características en Piriápolis, Maldonado.



“Alama me convocó para acercarme al grupo y hablar sobre una colega como fue la arquitecta Cecilia ponte. Ella fue docente viajera en los inicios del dictado de nuestra carrera acá, en la ex Regional Norte. Tuve el privilegio de trabajar con ella en Montevideo, y sin lugar a dudas que es una referente para quienes nos formamos en la Udelar acá en Salto. Es muy movilizador escribir sobre alguien que fue tan importante en la formación de una, con quien además tuve un vínculo. Darle reconocimiento a lo que fue y dio, es muy emocionante. Y ese es el espíritu de Atlas no?. Reconocer lo que hicieron estas mujeres, poner en valor, que se conozca y se difunda; lo que aportó esa vida y esa mujer profesional” comentó Durán.



Ese acercamiento al colectivo, y en su rol como integrante de la Asociación de Arquitectos del Uruguay, llevó a la docente local a querer saber e investigar sobre las mujeres arquitectas de Salto. Eso fue el germen para conectar con Atlas y comenzar a hurgar sobre la rica historia de la arquitectura salteña con aroma de mujer. “Ví que teníamos poca información ,que no conocíamos mucho sobre nosotras mismas acá en Salto; y este tipo de proyectos como el que trae Atlas, nos permiten recuperar lo que habíamos olvidado y ver cómo es tan variado el ejercicio de nuestra profesión”, agregó.



Las actividades del pasado viernes y sábado en Salto, con un enfoque femenino; se explican porque es necesario y sigue siendo un debe conocer y difundir lo que hay en nuestro acerbo sobre las mujeres arquitectas. “ No ha sido fácil para la mujer introducirse en una disciplina muy masculina. En la Guía de Sato, por ejemplo, no aparecen colegas mujeres. Y eso no es porque esté mal, sino porque así era a comienzos del siglo XX: una profesión mayormente de varones. Y a nuestras generaciones, más recientes, también nos ha costado insertarnos en el ejercicio libre de la profesión” expresó Paula Durán.



Finalmente, Varela indicó que este es un colectivo muy nuevo y con ansias de crecimiento. “Por eso es bueno decirles que todo material, fotos, cartas, planos, trabajos, recuerdos de mujeres arquitectas que conozcan, nos los pueden hacer llegar para continuar construyendo esta rica historia. Este es un momento clave, esta confluencia en diferentes ciudades no es casual. Es una forma de acercarnos a nuestra disciplina desde la mirada femenina, poder reflexionar cómo estamos enseñando, quiénes fueron las mujeres de la arquitectura del país, cómo eso se debe reflejar en nuestros planes de estudio en las diferentes formaciones; qué referentes debemos incluir en nuestra bibliografía, etc. Este es un proyecto para reflexionar en colectivo al tiempo que vamos investigando y descubriendo sobre la amplitud de espacios donde trabajamos. En este momento coyuntural, es oportuno encontrarnos, reflexionar, y seguir generando contenido para escribir la historia de las mujeres en la arquitectura uruguaya”, concluyó en su paso por radio La Regional en la sede Salto de la Udelar



