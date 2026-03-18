China detecta Fluazurón en carne y suspende importaciones de San Jacinto

La autoridad sanitaria de la República Popular China detectó residuos de Fluazurón en un embarque de carne bovina proveniente de Uruguay y resolvió suspender preventivamente las importaciones de productos del frigorífico involucrado. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) confirmó que ya inició gestiones con su contraparte asiática y anunció el refuerzo de los controles para asegurar la inocuidad de las exportaciones.

Según informó la cartera, la detección se produjo en un lote exportado por el Frigorífico San Jacinto, donde se constató la presencia del medicamento veterinario Fluazurón. A partir de esta situación, las autoridades chinas dispusieron la suspensión de la aceptación de nuevas declaraciones de importación de carne bovina procedente de esa planta para embarques realizados desde la fecha.

La mercadería observada corresponde a animales faenados en setiembre de 2025. El embarque fue rechazado y devuelto por las autoridades sanitarias chinas para su posterior destrucción, de acuerdo a los protocolos vigentes.

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Desde el MGAP se subrayó que el lote involucrado es anterior a la Dirección General de Servicios Ganaderos y a la Resolución Nº 311/025 emitida el 24 de octubre de 2025, normativa que tipificó como falta grave la presencia de residuos de medicamentos veterinarios en bovinos enviados a faena y estableció un régimen de sanciones específicas.

La secretaría de Estado indicó además que mantiene contacto permanente con las autoridades sanitarias chinas en el marco de los acuerdos bilaterales y que continuará fortaleciendo los sistemas de control y supervisión de la cadena cárnica destinada a exportación, con el fin de evitar episodios similares y preservar el comercio entre ambos países.

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