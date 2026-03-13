Chaná juega la Copa Nacional de Clubes de ONFI en Paysandú

La generación 2014 de Chaná representará a Salto en la Copa Nacional de Clubes de ONFI que se jugará este fin de semana en Paysandú con cuatro equipos campeones.
Baby Fútbol; Chaná jugará la Copa Nacional de Clubes.
La generación 2014 del ‘indio’ viaja a Paysandú.
El club Sportivo Independencia será sede de una nueva edición del Nacional de Clubes Campeones de la Organización Nacional de Fútbol Infantil, correspondiente a la Generación 2014, que se disputará este fin de semana en la ciudad de Paysandú.
El escenario será el Complejo Barrio Obrero, donde participarán cuatro instituciones campeonas de distintas ligas del país: el local Sportivo Independencia, Chaná de Salto, La Luz F.C. de Artigas y Guarapirú, equipo del interior de Paysandú. El torneo reunirá a jóvenes futbolistas que buscarán quedarse con el título nacional de su categoría en un certamen que promete emociones y buen fútbol infantil.
La actividad comenzará el sábado 14 de marzo con dos encuentros. A las 17:00 horas el anfitrión Sportivo Independencia enfrentará a Guarapirú, mientras que a las 18:30 será el turno del duelo entre Chaná y La Luz F.C..
La competencia continuará el domingo 15 de marzo con una intensa jornada de cuatro partidos. A las 9:00 jugarán La Luz F.C. frente a Guarapirú, y a las 10:30 se medirán Sportivo Independencia ante Chaná. Por la tarde la actividad continuará a las 17:00 con el choque entre Chaná y Guarapirú, cerrándose el torneo a las 18:30 con el partido entre Sportivo Independencia y La Luz F.C..
De esta manera, Paysandú volverá a ser punto de encuentro del fútbol infantil del país, con la participación de jóvenes promesas que darán vida a un torneo que destaca por el espíritu deportivo, la integración y el desarrollo del fútbol formativo.
Equipos participantes
Sportivo Independencia (Paysandú)
Guarapirú (interior de Paysandú)
Chaná (Salto)
La Luz F.C. (Artigas)
Sábado 14 de marzo
17:00 — Sportivo Independencia vs Guarapirú
18:30 — Chaná vs La Luz F.C.
Domingo 15 de marzo
09:00 — La Luz F.C. vs Guarapirú
10:30 — Sportivo Independencia vs Chaná
Por la tarde;
17:00 — Chaná vs Guarapirú
18:30 — Sportivo Independencia vs La Luz F.C.
Lugar: Complejo Barrio Obrero – Paysandú