Chaná juega la Copa Nacional de Clubes de ONFI en Paysandú

La generación 2014 de Chaná representará a Salto en la Copa Nacional de Clubes de ONFI que se jugará este fin de semana en Paysandú con cuatro equipos campeones.

Baby Fútbol; Chaná jugará la Copa Nacional de Clubes.

La generación 2014 del ‘indio’ viaja a Paysandú.

El club Sportivo Independencia será sede de una nueva edición del Nacional de Clubes Campeones de la Organización Nacional de Fútbol Infantil, correspondiente a la Generación 2014, que se disputará este fin de semana en la ciudad de Paysandú.

- espacio publicitario -

El escenario será el Complejo Barrio Obrero, donde participarán cuatro instituciones campeonas de distintas ligas del país: el local Sportivo Independencia, Chaná de Salto, La Luz F.C. de Artigas y Guarapirú, equipo del interior de Paysandú. El torneo reunirá a jóvenes futbolistas que buscarán quedarse con el título nacional de su categoría en un certamen que promete emociones y buen fútbol infantil.

La actividad comenzará el sábado 14 de marzo con dos encuentros. A las 17:00 horas el anfitrión Sportivo Independencia enfrentará a Guarapirú, mientras que a las 18:30 será el turno del duelo entre Chaná y La Luz F.C..

La competencia continuará el domingo 15 de marzo con una intensa jornada de cuatro partidos. A las 9:00 jugarán La Luz F.C. frente a Guarapirú, y a las 10:30 se medirán Sportivo Independencia ante Chaná. Por la tarde la actividad continuará a las 17:00 con el choque entre Chaná y Guarapirú, cerrándose el torneo a las 18:30 con el partido entre Sportivo Independencia y La Luz F.C..

De esta manera, Paysandú volverá a ser punto de encuentro del fútbol infantil del país, con la participación de jóvenes promesas que darán vida a un torneo que destaca por el espíritu deportivo, la integración y el desarrollo del fútbol formativo.

Equipos participantes

Sportivo Independencia (Paysandú)

Guarapirú (interior de Paysandú)

Chaná (Salto)

La Luz F.C. (Artigas)

Sábado 14 de marzo

17:00 — Sportivo Independencia vs Guarapirú

18:30 — Chaná vs La Luz F.C.

Domingo 15 de marzo

09:00 — La Luz F.C. vs Guarapirú

10:30 — Sportivo Independencia vs Chaná

Por la tarde;

17:00 — Chaná vs Guarapirú

18:30 — Sportivo Independencia vs La Luz F.C.

Lugar: Complejo Barrio Obrero – Paysandú

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/nmcx