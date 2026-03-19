Champions al día

Será una batalla para el mundo: Real Madrid con Bayern Munich

La jornada de ayer en la Champions League confirmó la clasificación de los últimos favoritos, destacando la contundencia de algunos históricos Desde EL PUEBLO, una manera de repasar. Partido a partido.



Barcelona 7 – Newcastle 2 (Global: 8-3): Una exhibición ofensiva en el Camp Nou para sentenciar la llave tras el empate en la ida.

Bayern Múnich 4 – Atalanta 0 (Global: 10-1): El equipo alemán no tuvo piedad y cerró una de las series más desiguales con un Harry Kane inspirado.

Liverpool 4 – Galatasaray 0 (Global: 4-1): Anfield volvió a ser una fortaleza; los «Reds» remontaron el 0-1 de la ida con autoridad.

Tottenham 3 – Atlético de Madrid 2 (Global: 5-7): A pesar de la victoria inglesa hoy, el equipo del «Cholo»

LOS CLASIFICADOS DEL MARTES

Real Madrid (eliminó al Manchester City 5-1 global).

PSG (eliminó al Chelsea 8-2 global).

Arsenal (eliminó al Bayer Leverkusen 3-1 global).

Sporting de Portugal (remontó ante el Bodø/Glimt con un 5-0 tras haber perdido 0-3 en la ida).



A LA HORA DE LOS CUARTOS DE FINAL

A diferencia de otros años, el sorteo realizado en febrero ya dejó predeterminados los cruces para el resto del torneo. Los enfrentamientos de la próxima fase serán:

Llave 1: París Saint-Germain vs. Liverpool

Llave 2: Real Madrid vs. Bayern Múnich

Llave 3 : Barcelona vs. Atlético de Madrid

Llave 4: Sporting CP vs. Arsenal

RUMBO A LA ACCIÓN

La Champions se toma un breve respiro para dar paso a las ligas locales y la fecha FIFA, regresando en abril:

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Partidos de Ida: 7 y 8 de abril de 2026.

Partidos de Vuelta: 14 y 15 de abril de 2026.

El tiempo Apertura: Con Racing de Sayago en la punta los jueces para la séptima ya están

Tres punteros en el Campeonato Apertura: Racing de Sayago, Deportivo Maldonado y Peñarol. Por diferencia de goles, surge Racing en la primera colocación, mientras que el Colegio de ÁRBITROS designó para la 7ª fecha del Torneo Apertura. Mañana viernes, con el primer partido. Duelo de equipos del Interior en la tierra arachana.

📝 A la hora del resumen

📊 Resultados

Partido Resultado Almagro vs Tigre 5 – 5 Barrio Artigas vs Barcelona 7 – 1 Universitario vs Rowing 11 – 3 Albión vs Fénix 10 – 6 Sub 21 vs Arsenal 5 – 3 CAAS vs Juventus 8 – 7 Ceibal vs Parque Solari 7 – 7 Palomar vs River Plate 14 – 10 Ferro Carril vs Sol de América 13 – 4 Huracán vs Paso del Bote 9 – 2

Al histórico Chaná se le vienen los 100 años

Será el próximo jueves 26 de marzo, cuando el Club Atlético Chaná llegue a los 100 años de vida social y deportiva.

Pero el hecho es que de acuerdo a lo que surge de la propia Comisión Directiva que lidera Sergio Sequeira, el encuentro de «la familia chanaense» se producirá en la noche del miércoles 25 en la sede social, a los efectos de «aguardar juntos el 26».

Es obvio que la convocatoria es abierta para todos quienes puedan asistir, siendo parte del ayer y de este hoy por el que transita Chaná. Tiempos de evolución en varios aspectos, mientras se van avistando las primeras etapas de lo que será el nuevo Parque Humberto Forti, tras la demolición de la histórica estructura.

Cuando rajan a los técnicos

Nelson Abeijón e Israel Damonte, los dos primeros entrenadores que cayeron en el Torneo Apertura. El primero, presentó renuncia en Cerro, el segundo fue cesado en Boston River. Las causas, los malos resultados cosechados: dos empates y cuatro derrotas, en ambos casos. Por Abeijón, el acceso de Alejandro Apudo, mientras Ignacio Ithurralde a Israel Damonte. No hay caso: los dirigentes cortan por el lado más fino. Mientras que Cerro Largo, mejores números de visitante. Ganó en Las Piedras, en la primera fecha y repitió en el Parque Palermo, en la sexta. El último duelo entre arachanes y palermitanos en la máxima categoría se había producido en 2013. Nacional alargó la racha positiva ante Wanderers, a nivel oficial, en el Gran Parque Central: siete triunfos consecutivos. La última caída la sufrió en 2019.

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