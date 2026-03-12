Cerro le reclamó los puntos a San Eugenio y Deportivo Artigas elevó nota contra El Tanque

Que la «B» inició caliente la temporada, de eso no hay dudas. Porque no solo se jugó la primera fecha con resultados para el apunte, venta de entradas a favor y recaudación generosa, más la agresión a un árbitro central, sino que otras derivaciones se plantearon. Tras la sesión del pasado martes a la noche, Cerro procedió en nota a reclamar los puntos frente a San Eugenio, desde el momento que el kinesiólogo del equipo «santo» habría hecho uso de la función al margen de lo que dicta el reglamento: no estaría habilitado. Pero la sorpresa no paró ahí, desde el momento que en la jornada de la víspera, desde la Comisión Directiva de Deportivo Artigas elevó una nota reclamando los puntos ante El Tanque como consecuencia del incidente que se produjo cuando fue agredido el árbitro central, Mauro Melo. Para tener en cuenta: el partido finalizó 1 a 1 y la agresión se produjo en lo posterior, por lo que en principio el reclamo no tendría andamiento. De todas maneras, el derecho esencial que tiene Deportivo Artigas, esgrimiendo argumentos que habrá que descubrir. Cabe interrogarse: qué pasa en la «B». Que el despegue es movido…es movido.

TODO PARA LA SEMANA QUE VIENE

Aspectos a tener en cuenta: la ausencia de Colegio de Jueces aún en la Liga Salteña de Fútbol, desde el momento que no se procedió a votar la nueva composición. Todo apunta a la continuidad de José Luis «Pipilo» de los Santos. Igualmente aún al margen de función la Comisión de Reglamento, que tendrá que definir pronunciamientos pendientes, expuestos en su momento por la delegación de Ceibal. Todo induce a pensar que la sesión del Consejo Superior del próximo será esencial para resolver cuestiones de futuro.

Más que nunca, memorablemente Valverde: El mago del mundo

Lo que se vivió en el Santiago Bernabéu no fue solo un partido de fútbol, sino una de esas noches que quedan grabadas en la mitología de la Champions League. El Real Madrid venció 3-0 al Manchester City en la ida de los octavos de final, pero la noticia que recorre el mundo tiene nombre y apellido: Federico Valverde.

El capitán uruguayo firmó un terno histórico en apenas 22 minutos de la primera parte, elevando su figura a un nivel de excepción que rozó lo poético.

LA TRILOGÍA DEL «HALCÓN»

Valverde no solo marcó tres goles, sino que exhibió todo el catálogo de sus virtudes en un primer tiempo arrollador:

– Minuto 20 (El despliegue): Tras un saque largo de Thibaut Courtois, Fede controló con la elegancia de quien tiene el tiempo a su favor, se escapó a pura velocidad, eludió a Donnarumma y definió con un toque preciso.

– Minuto 27 (La diagonal quirúrgica): En una conexión sudamericana con Vinícius Júnior, Valverde trazó una diagonal perfecta a la espalda de los centrales y sacó un remate cruzado de zurda, inalcanzable para el portero italiano.

-Minuto 42 (La obra de arte): El cierre del triplete fue un gol de antología. Tras recibir una habilitación de Brahim Díaz, el uruguayo mató el balón, dibujó un «sombrero» sobre el defensor Marc Guéhi y definió de aire para sentenciar el 3-0 definitivo.

NOTABLEMENTE….

La actuación de Valverde no solo fue estética, sino estadísticamente aplastante:

– Igualó a Messi: Se convirtió en el segundo jugador en la historia en marcarle un triplete en el primer tiempo a un equipo inglés en Champions (el anterior fue Lionel Messi al Arsenal en 2010).

– Liderazgo Total: Además de los goles, fue el líder del equipo en duelos ganados (11), regates completados (4) y chances creadas.

– Hito Histórico: Es el primer mediocampista del Real Madrid en lograr un terno en Copa de Europa desde los tiempos de Pirri.

El contexto de la gesta

Ante la ausencia de Kylian Mbappé por lesión, Valverde asumió los galones de mando. Bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, el Real Madrid neutralizó a un City que, pese a tener la posesión, se vio asfixiado por el despliegue físico y la contundencia del uruguayo. Incluso, el marcador pudo ser más abultado si Vinícius no hubiera fallado un penal en el segundo tiempo.

Esta victoria deja al Real Madrid con un pie en los cuartos de final, a la espera de sellar la serie el próximo martes 17 de marzo en el Etihad Stadium. Real quiere meterse otra vez en la historia grande y Federico Valverde. Un toque mágico del mago del mundo.

Si Irán no va, ¿quién es el que va?

El fútbol ha quedado hoy en un segundo plano. El Ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, confirmó este miércoles que el «Team Melli» no viajará a suelo estadounidense para la cita mundialista de este verano. La decisión llega tras los recientes ataques militares que resultaron en la muerte del líder supremo iraní, lo que ha llevado a Teherán a declarar que «bajo ninguna circunstancia» competirán en un evento organizado por su principal adversario político.

A pesar de que la FIFA y el propio gobierno de EE. UU. habían asegurado que la delegación iraní sería bienvenida y contaría con todas las garantías de seguridad, la federación iraní se ausentó de la cumbre de planificación en Atlanta, sellando un boicot que deja una vacante en el Grupo G, donde Irán debía enfrentar a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

¿Quién sustituiría a Irán?

Según el Artículo 6 del reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la sustitución de una federación retirada queda a «entera discreción» del organismo rector. Sin embargo, los criterios deportivos y los precedentes apuntan a dos candidatos principales de la Confederación Asiática (AFC):

-Irak: Es el candidato más lógico por mérito deportivo. Actualmente, Irak se encuentra en la repesca intercontinental (debe enfrentar al ganador de Bolivia vs. Surinam el 31 de marzo). Si Irán es retirado antes de esa fecha, la FIFA podría otorgar el cupo directo a Irak, permitiendo que otro equipo asiático tome su lugar en la repesca.

-Emiratos Árabes Unidos (EAU): En caso de que Irak logre su clasificación por la vía normal del repechaje, la vacante de Irán pasaría probablemente a los Emiratos Árabes Unidos, que fue el siguiente equipo mejor clasificado en las rondas previas de Asia que no obtuvo boleto directo.

