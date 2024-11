Cerro es hoy: de los conceptos, a esos números que no mienten…

«Cada partido que se gana es avanzar a lo que se quiere»

Este es el Cerro de José Matías Texo, el «Tito» de la Dirección Técnica, quien asumió este año y planteó una necesidad clave: la incorporación de jugadores a la medida de la demanda. Desde la plana directriz del club, se apuntó en la misma dirección que el entrenador. «Si queremos subir, hay que traer», una frase que se instaló incluso antes de iniciarse el Torneo de la Divisional «C».

Al observar la integración del plantel albiceleste, no faltan los nombres con historia. A modo de rescates, se destacan Rodrigo Izaguirre, Álvaro Aranguren, Luciano Díaz, Fernando Añasco, y Italo Machado.

«El aporte es el que cabe»

Desde «Tito» Texo, no faltará la valoración para todo el plantel: «Porque la C plantea exigencia y un equipo pretendiente no se puede limitar a once jugadores. Yo diría que en cada área de Cerro, el aporte es el que cabe. Estamos cerca de lo que buscamos. Pero también decimos que cada partido que se gana es avanzar a lo que se quiere».

La imposición en la pasada fecha frente a Club de Pesca y el empate de San Eugenio dejaron cuatro puntos de ventaja con dos fechas por jugar en la segunda rueda. La chance del equipo «villero» es inmejorable. Los conceptos no faltan, y los números… no mienten.

Cinco años después…

Ramón Walter Rivas fue recordado en la portada del suplemento deportivo de EL PUEBLO, al cumplirse el 18 de noviembre de 2019, fecha de su fallecimiento. En estas horas, afloró nuevamente el nombre de Ramón y todo lo que implicó su trayectoria en el fútbol salteño, tanto como jugador como Director Técnico.

Un campeón bien campeón

Fue campeón como jugador primero y como Director Técnico después, en equipos como Ferro Carril, Universitario, y en la selección. También recordado por su paso en Danubio de Montevideo en 1980, bajo la dirección de Sergio Markarián.

En la década de los 60, Ramón se destacó como delantero en la Cuarta División de Salto, donde fue una figura especial, y más tarde se asentó como arquero. En los 70, fue fundamental para los títulos de Ferro Carril y la selección salteña, destacándose en 1979 cuando Salto se consagró Campeón del Interior por primera vez en la historia.

Su último equipo como jugador fue San Lorenzo de la Liga de las Colonias Agrarias, para luego asumir la dirección técnica de Ferro Carril, consiguiendo títulos locales y nacionales. En 2014, llegó a Universitario, donde continuó con su legado de victorias y enseñó a los jugadores a «acostumbrarse a ganar».

18 de noviembre de 2019. 18 de noviembre de 2024.

Cinco años sin Ramón Walter Rivas.

Aunque ya no está físicamente, su grandeza campeona perdura en la historia del fútbol salteño. Fue un grande y sigue siendo un ícono del deporte en la región.