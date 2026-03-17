Centro Médico inauguró consultorio comunitario en Salto

El Centro Médico inauguró un consultorio de medicina familiar y comunitaria en Cervantes 2234. El servicio atenderá a varios barrios y refuerza la atención primaria.

Foto: Martín Cabrera /Prensa LA24

Centro Médico inauguró consultorio de medicina familiar y comunitaria en Cervantes

El Centro Médico de Salto inauguró un nuevo consultorio de medicina familiar y comunitaria ubicado en Cervantes 2234, en una iniciativa orientada a acercar la atención sanitaria a los barrios y fortalecer el primer nivel de atención.

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El acto contó con la participación de autoridades de la institución, vecinos y representantes de cooperativas de vivienda del complejo donde funciona el nuevo servicio. También estuvo presente el director departamental de Salud, Dr. Miguel Rodríguez.

Durante la actividad, la presidenta del Centro Médico, Dra. Gabriela Álvarez, destacó que la apertura del consultorio forma parte de una estrategia institucional de descentralización de los servicios de salud, con el objetivo de acercar la atención médica a la comunidad.

“Es volver a darle importancia al primer nivel de atención, al médico de familia y al equipo de salud de la medicina familiar y comunitaria, que apuesta a ver al paciente, a la persona, en su casa, en su comunidad y en su familia”, señaló.

La jerarca explicó además que el enfoque de la medicina familiar busca recuperar el vínculo directo entre el profesional de la salud y las familias, priorizando la prevención y el seguimiento integral de las personas a lo largo de su vida.

“No tenemos que esperar a que el individuo esté enfermo, porque ahí estamos llegando tarde. Hay mucho para hacer antes de que la persona se enferme”, afirmó.

Atención para varios barrios de la zona

El nuevo consultorio atenderá principalmente a vecinos de los barrios Malvasio, Progreso, Mi Tío, Los Ingleses, Federico Moreira, Luján, Ceibal, Jardines y Umpierrre, que conforman el área de influencia del servicio.

Durante el acto también se valoró el trabajo de los vecinos y de las cooperativas COVIFOED y COVISUNCA, que impulsaron el proyecto y colaboraron en su concreción.

Desde la organización del complejo destacaron que contar con un servicio de salud cercano representa un avance importante para la comunidad.

“Teniendo una política familiar es un pasito más cerca en el día a día para el paciente”, se expresó durante la inauguración.

Servicios y funcionamiento

El consultorio ofrecerá atención médica y de enfermería para socios del Centro Médico residentes en los barrios comprendidos en el área de influencia.

Entre los servicios previstos se incluyen controles de salud para niños, adolescentes, embarazadas y adultos, medición de presión arterial y glicemia capilar, aplicación de inyectables y curaciones.

También se realizarán visitas domiciliarias, estudios de Papanicolau, toma de muestras de laboratorio —servicio que funcionará el tercer miércoles de cada mes— y actividades comunitarias de educación para la salud.

Además, se contará con interconsultas con otros médicos especialistas y un servicio de mensajería para el traslado de órdenes, exámenes y medicamentos.

El equipo de salud estará integrado por el Dr. Roberto Varela, médico responsable del consultorio, y la Lic. en Enfermería Emilia Leguisamo.

El servicio funcionará de lunes a viernes entre las 13:00 y las 19:00 horas, mientras que los sábados atenderá de 7:00 a 13:00 horas.

Desde el Centro Médico señalaron que la iniciativa busca fortalecer la atención primaria, promover la prevención y avanzar hacia una medicina más cercana y humanizada, con presencia directa en los barrios de la ciudad.

Fotos: Martín Cabrera /Prensa LA24

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