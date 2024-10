Centenario del Servicio de Bomberos en Salto: Acto Conmemorativo y Desfile

Acto de Conmemoración del Centésimo Aniversario de la Instalación del Servicio de Bomberos en la Ciudad de Salto

Del pueblo, para el pueblo

A las 11 horas del día de hoy, se dio comienzo a la ceremonia conmemorativa por los primeros 100 años de la instalación del Servicio de Bomberos en nuestra ciudad. El lugar elegido fue frente al Destacamento General de Bomberos, ubicado en calle Florencio Sánchez entre Artigas y Rivera.

Con un amplio marco de público de la ciudad, al evento también asistieron delegaciones de la vecina orilla y de otros departamentos del país. Previamente, se realizó la formación de efectivos, la entrada de los pabellones patrios y banderas, y la recepción de autoridades locales y nacionales.

El Sr. Juan Vicente Román actuó como maestro de ceremonias, quien solicitó autorización para el inicio del acto al jefe de Parada, Oficial Principal Facundo Correa. A continuación, se entonó el Himno Nacional.

- espacio publicitario -

Entre los presentes en el palco oficial se encontraban el representante nacional Sr. Rodrigo Albernaz (diputado), el jefe de Policía de Salto Crio. Gral. (Retirado) Carlos Ayuto, el director nacional de Bomberos Crio. Gral. Richard Barboza, el ex director nacional de Bomberos Crio. Gral. (Retirado) Ricardo Riaño, el secretario general de la Intendencia de Salto Sr. Gustavo Chirif, el sub jefe de Policía de Salto Crio. Gral. Silver Matoso, el sub director nacional de Bomberos Crio. Mayor Martín Bogao, el comandante de Bomberos del Interior Crio. Mayor Richard Da Silva, el jefe de la Base de la Guardia Republicana Crio. Mayor José Lima, el jefe de Región de Policía Caminera Crio. Mayor Pedro Guaraglia, la jueza civil de 5to turno Dra. Ma. Virginia Bajac, el juez penal de 4to turno Dr. Paulo Aguirre, el comandante mayor jefe del Cuerpo de Bomberos de Concordia Cristian Bravo, el jefe de Brigada de Infantería N°3 Cnel. Alejandro Castillo, el comandante del Batallón de Infantería N°7 Tte. Cnel. Alberto González, el prefecto del Puerto de Salto Tte. de Navío Cristian Fagian, el presidente de la Junta Departamental Sr. Pablo Ales Menoni, así como otras autoridades nacionales y departamentales. También estuvieron presentes oficiales superiores, oficiales jefes y subalternos de la Policía Nacional, tanto en actividad como retirados, personal de la escala básica de los diferentes subescalafones, y autoridades de los Bomberos Voluntarios de Concordia, Argentina, además de vecinos, estudiantes de escuelas públicas, alumnos de UTU y diferentes medios de prensa.

Reconocimientos

Durante el acto se realizaron varios reconocimientos:

Al Sr. Hugo D’Ángelo por su continuo apoyo al destacamento de Bomberos, reparando desinteresadamente vehículos fuera de servicio, dejándolos nuevamente operativos.

Al Sr. Miguel Romero por su apoyo permanente.

Al Sr. Enrique Rossi, quien durante años ha realizado trabajos de electricidad automotriz de manera honoraria.

Al Sr. Pedro Farías por su apoyo constante en la mecánica automotriz de la flota del destacamento de Salto.

Al Sr. José Eloy Mello, quien diariamente aporta productos de panadería al destacamento.

Al sub oficial mayor (retirado) Julio César Acota por su reciente pase a retiro, habiendo estado al mando del destacamento de Bomberos de Bella Unión y desempeñado funciones en el destacamento de Salto durante casi 30 años.

Por parte de la Intendencia de Paysandú y la Junta Departamental, la Sra. Carmencita Martínez entregó un presente al jefe y encargado del Destacamento de Salto, sub oficial mayor Matías Alsúa. También se recibió un presente de los Bomberos de Concordia.

Placas Conmemorativas

Luego de los reconocimientos, se procedió al descubrimiento de placas conmemorativas. La primera fue realizada por el director nacional de Bomberos, Crio. Gral. Richard Barboza; otra, por el Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS) con la presencia de su presidente, Sr. Guillermo Luzardo, la Sra. Aline Bisio y el Sr. Héctor Venturini; y la última, por la Junta Departamental de Salto, representada por su presidente, Sr. Pablo Alves Menoni.

Seguidamente, se presentó una escultura realizada por el Sr. Paul Menoni, técnico en mantenimiento industrial, en representación de la Unidad de Bomberos Voluntarios 243.

Desfile

El jefe de Parada, Oficial Principal Facundo Correa, solicitó autorización para dar por finalizado el acto y dar inicio al desfile, que rindió honores a las autoridades presentes. El desfile se realizó frente al palco de autoridades, comenzando con el personal pie a tierra, seguido por los pabellones y escoltas de la Dirección Nacional de Bomberos y de la Jefatura de Policía de Salto.

A continuación, desfilaron los grupos de Bomberos de incendio de estructuras, Bomberos de combate a incendios forestales con sus herramientas de trabajo, el grupo de Bomberos Aeroportuarios recientemente instalado en el Aeropuerto Internacional de Salto, y el grupo de Bomberos Voluntarios de la Unidad 243.

El desfile concluyó con la presentación de la flota del Destacamento de Salto.

Brindis

Finalizado el acto protocolar, se invitó a los presentes a un brindis en las instalaciones del Destacamento de Bomberos.

Nota: Llama la atención la ausencia del intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, y que no se haya realizado ninguna placa o presente por parte de la Intendencia, en una conmemoración tan importante para la ciudad.

Fotografías de MMFotos / Miguel Moreira