Ceibal se rearma con lo que tiene y apuesta al ingreso entre los ocho mejores

El equipo dirigido por Martín Barreto se reconstruye con nombres conocidos, espera refuerzos desde Salto FC y mantiene el objetivo de clasificar entre los ocho.

Ceibal se arma como puede, pero con ambición

Ceibal trabaja en la construcción de su plantel para la temporada 2025, con el objetivo de meterse en el grupo de los ocho equipos que avanzarán a los playoffs del campeonato. A pesar de que el club atraviesa un proceso de renovación, la meta sigue siendo clara: competir con dignidad y llegar a instancias definitorias.

El entrenador Martín Barreto, quien asumió este año, lo expresa con claridad:«Importa ser parte de ese lote y ya en el mano a mano, ver cómo se responde. No tanto trasciende la ubicación, sino avanzar a esa instancia. Es lo que cuenta como ambición.»

Nuevas caras y nombres conocidos

Ceibal ya tiene asegurada la incorporación del delantero Javier «Toti» Vargas, quien llegará este lunes. El floridense, con pasajes por Ferro Carril, Universitario y Arsenal, retornará tras su experiencia reciente en el fútbol del interior y del sur.

Además, se espera el regreso del histórico Nicolás «Zurdo» Fagúndez, una vez que finalice la participación de Salto FC en la Divisional C de la AUF. No será el único: cuatro jugadores más del equipo «naranjero» podrían sumarse, todos con el aval del cuerpo técnico.

Otro objetivo de la dirigencia es repatriar a Marcelo «Cunfi» Menoni, actualmente en Progreso, equipo de la Divisional B. Con su retorno, el club sumaría experiencia en una plantilla que se está formando desde cero.

Apoyo dirigencial y amistosos en camino

Con Fernando Araújo al frente de la Comisión Directiva y Álvaro «Toquera» Martínez como figura activa, Ceibal busca reafirmar su identidad. La camiseta de este año luce múltiples sponsors, señal del respaldo que el club todavía conserva.

La planificación deportiva contempla una base de 15 a 16 jugadores, sumando juveniles del club para completar el plantel. Con una temporada que se extenderá poco más de cuatro meses, la apuesta es rendir desde el arranque.

Como parte de su preparación, Ceibal enfrentará el domingo a Salto Nuevo en un amistoso, buscando ritmo de juego y empezar a consolidar el equipo.

Una reconstrucción con propósito

El club sabe que ya no cuenta con los futbolistas que le dieron su último título en 2022, pero apuesta a formar un equipo competitivo. No hay lujos, pero sí compromiso. En ese marco, la frase que resume la idea de fondo es clara: Ceibal se arma como puede, pero no renuncia a tener respuesta.

Los números te ponen de rodilla

La dirigencia de Ceibal redobla esfuerzos para enfrentar las dificultades económicas. Apelan a la hinchada, exsocios y vecinos para concretar mejoras en el Parque Rufino Araújo.

El peso de la economía en los clubes: Ceibal no es la excepción

No se trata de establecer comparaciones entre clubes en función de su localización. Las dificultades económicas atraviesan por igual a instituciones deportivas, sin importar su barrio o historia. Pero sí hay un hecho inocultable: se ha generado una grieta evidente entre tres o cuatro clubes con cierta holgura y la mayoría que apenas logra sostenerse.

Ceibal, uno de los emblemas del fútbol salteño, no escapa a esa realidad. La dirigencia del club lo tiene claro y por eso persiste en su llamado a la colaboración. «Apelamos a nuestra gente, a quienes sienten la causa», señalan desde la comisión directiva. El mensaje apunta al vecino, al hincha, al socio que por diversas razones se alejó, pero que puede volver a colaborar.

Entre los objetivos inmediatos está el mejoramiento del Parque Rufino Araújo. “No nos faltan planes. Ya tenemos pozo semisurgente y eso no es cosa menor”, aseguran. La voluntad está, pero se necesitan recursos.

Conocedores de que lo deportivo es siempre un gran motor de convocatoria, desde el club buscan que el aliento sea colectivo. “El hincha de Ceibal siempre responde”, confían.

Y mientras las cifras no dan respiro, una frase del dirigente Álvaro Martínez resume el momento con crudeza y verdad:

“Porque de lo que no hay dudas, es que los números te ponen de rodilla”.

OFI: el domingo de las decisiones

Cuatro equipos salteños enfrentan hoy partidos decisivos en la Copa Nacional de Clubes de OFI, con la clasificación o la permanencia en juego.

El domingo que decide

Luego del partido que Universitario disputó en la víspera ante Nacional de Nueva Helvecia, este domingo es turno de los otros cuatro representantes salteños en la Copa Nacional de Clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI). En todos los casos, el panorama es decisivo: avanzar o quedar eliminados, sostenerse o descender. No hay espacio para medias tintas.

Nacional rumbo a Flores

El tricolor salteño viaja a Trinidad para medirse con Porongos, el actual Campeón del Interior. El objetivo es claro: mantenerse en la Divisional “A”. Porongos, que también necesita sumar, será un rival exigente con su operativa puesta en la permanencia.

Arsenal, obligado a remontar

En el Parque Juan José Vispo Mari, desde las 14:30 horas, Arsenal buscará una hazaña: dar vuelta el 0-3 sufrido ante Libertad de San Carlos. El equipo salteño necesita un partido perfecto para revertir la serie y seguir en carrera.

River y Gladiador, a soñar con cuartos de final

Más tarde, en el Parque Carlos Ambrosoni a las 18:15 horas, River Plate y Gladiador protagonizan un duelo salteño que promete emociones fuertes. El ganador se asegurará un lugar en los Cuartos de Final de la Divisional “B”, un paso más hacia el ascenso y la gloria.