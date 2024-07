Casa de Desarrollo de la Niñez de Salto ha atendido 500 niños desde abril a la fecha y suma neuropediatra

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

Autoridades nacionales , regionales y departamentales de ASSE realizaron una evaluación y puesta a punto del funcionamiento del servicio del Casa de Desarrollo de la Niñez.

En la oportunidad se destacó la labor del equipo de profesionales a cargo de la atención en el espacio que funciona en Rivera y 18 de Julio.

Estuvieron presentes en la actividad el Director del Area de Niñez y Adolescencia de ASSE Dr. Ignacio Ascione, el Director Adjunto a la Región Norte Dr. Matías Rocha, Dra. Mercedes Pérez y Dra. Adriana de Gásperi , y el Dr. Roberto Baez Director de RAP Salto.

El centro cuenta con varias especialidades para atender a los niños con dificultades en el desarrollo según lo destacó Ascione.

“Al día de hoy en general, las casas cuentan con un pediatra con formación en desarrollo, que tiene una especialidad diferente al pediatra general, por más que los pediatras controlamos, y obviamente conocemos el desarrollo como los médicos de familia y médicos generales. Yo soy pediatra, y acá no estamos poniendo la especialidad por encima de nadie, sino que es el equipo de salud que es el que tiene que estar atento a detectar rápidamente los problemas del desarrollo. Tenemos psiquiatra e hicimos un llamado de cargos de alta dedicación de neuropediatría, y lamentablemente no se presentó ningún neuropediatra a Salto. Y son cargos que son altamente rentados, pero parecería que ahora en esta segunda etapa, a propósito de varias gestiones que hemos incentivado, se va a presentar una persona, así que vamos a tener un neuropediatra. Esa es una novedad que yo conté con los equipos.”

Por otra parte Ascione informó que los equipos cuentan también con trabajadora social.

“Las cuestiones del desarrollo no tienen una vinculación exclusivamente biológica. Sabemos que el componente más importante es el entorno y por eso se suma también psicólogos, fisioterapeuta, psicomotricista, psicopedagogos, o sea, se fortaleció el equipo en base a lo que ya había.”

SE VAN SUMANDO USUARIOS

El Director de Niñez y Adolescencia respondió a nuestra consulta sobre la demanda del servicio y si éste está cubierto.

“Hay una realidad en la gestión que no hay oferta, la demanda no la podemos medir. En este caso se está realizando una oferta específica donde los niños con alteraciones del desarrollo van a tener una respuesta y rápidamente ustedes lo van a ver como va creciendo esa demanda, y en eso es la adecuación de los recursos, nosotros tenemos posibilidades de aumentarlos en base a las necesidades que vaya a haber y en eso estamos tranquilos.”

El jerarca destacó la problemática de la falta de especialistas para el interior.

“El gran problema, que es un problema del país, es que las especialidades para el interior, lo hacía referencia con neuropediatría, en un departamento como Salto, uno de los más importantes del país, no estaba la especialidad. Entonces, hay dificultades que no están vinculadas a un presupuesto, ni a una planificación de la estrategia, sino a la realidad de los especialistas médicos y pediátricos en el país.”

6 MIL NIÑOS ATENDIDOS

Desde abril hasta ahora, en la modalidad Casas del Desarrollo, han ingresado ya más de 500 niños atendidos, informó Ascione.

“Suman más de 1.500 atenciones. Cuando hacemos referencia a las atenciones, implica el diagnóstico, el paso por las diferentes especialidades y diferentes situaciones que el niño transcurre en la atención, pero lo que creo que hay que destacar es que hay 500 niños en esta modalidad que ya empezaron desde abril a atenderse en esta casa.”

Por otra parte subrayó que la estrategia de los centros está dirigida para los niños con alteraciones del desarrollo que no tienen la posibilidad de usar las ayudas extraordinarias que el BPS otorga por ley, “porque la gran mayoría de nuestros niños, sus padres no tienen trabajo formal o no tienen trabajo.”

“Ya llevamos 3 años de esta estrategia y tenemos atendidos más de 6.000 niños que son los que al día de hoy tienen oportunidades de atención vinculadas a las alteraciones del desarrollo. Por lo tanto muchos niños que se van atendiendo y muchos niños que se van a sumar, y es imprescindible tener el apoyo de los integrantes del equipo para que podamos nosotros desencadenar una estrategia que sea útil para los niños y su familia”

Ascione valoró que la estrategia de atención se consolida.Por otra parte sostuvo que nunca se cerró el servicio y que los usuarios , desde que se inauguró el servicio, han venido destacando las comodidades locativa del del lugar , la accesibilidad para los usuarios y la atención de los profesionales.