Carniceros rechazan reglamentación sobre faena predial y aseguran que será un “golpe duro” para las carnicerías del interior

— En ese marco, anunciaron que continuarán apoyando a las carnicerías de todo el país realizando promociones para acercar los mejores cortes a la población. Este mes será en la colita de cuadril, uno de los cortes más consumidos, que estará a $369 el kilo y la paleta sin hueso a $ 249 el kilo.

La Unión Vendedores de Carne (UVC) se mostró contraria al decreto que habilita la faena y comercialización de lechones, conejos, corderos y pollos por parte de productores familiares.

Desde la UVC consideraron que esta medida es un “golpe duro” para los carniceros del interior.

Para amortiguar el impacto de esta decisión, las carnicerías tradicionales tendrán durante agosto nuevas ofertas en carnes.

En este caso, se destacará la colita de cuadril a $369 el kilo, “uno de los productos más nobles y ricos de la carne”, según expresó el vicepresidente de la UVC, Rafael Rodríguez; mientras que la paleta sin hueso estará a $ 249 el kilo. Ambos cortes estarán entre un 35 y 40% menos de lo habitual.

“La Unión Vendedora de Carne seguirá apoyando al pequeño carnicero y sacando promociones como lo hacemos todos los meses”, sostuvo Falero y contó que, el mes pasado, la promoción en el bife de vacío “fue un éxito y se agotó rápidamente”, mientras que en el caso de la lengua se vendió casi como en verano, la temporada de mayor consumo.

En cuanto a la medida, el presidente de la UVC, Hebert Falero, expresó: “Permitir la faena a todos los productores es un riesgo ya que es difícil que se controle y, si se hace dentro de un galpón y sin control alguno, pensamos que nunca va a contar con los requisitos sanitarios requeridos. Es difícil controlar a tantos productores y ver establecimiento por establecimiento cómo realizan la faena”.

Además, sostuvo que la reglamentación “es un disparate. Es injusto para los carniceros del interior que van a tener una competencia totalmente desleal. Esta carne va a salir sin pagar ningún impuesto, sin pagar nada, mientras que el carnicero tiene que pagar todos los impuestos”, expresó Falero.

Agregó que el decreto, que ya fue firmado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, va en contra de lo que ha intentado hacer el Instituto Nacional de Carnes (INAC) que es profesionalizar aún más las carnicerías mediante el requerimiento de mayores exigencias.

“Ahora resulta que tienen la competencia de que se va a poder faenar en cualquier lado y sin pagar nada y con condiciones higiénicas muchísimo menor y que dejan duda sobre la inocuidad del producto”, expresó y cuestionó cómo realizarán los productores familiares el traslado de mercadería.

“Que no haya una reglamentación sobre eso nos parece aberrante”, dijo el presidente de UVC y aseguró que el INAC tampoco está de acuerdo con la medida.

EL PUEBLO consultó la opinión a Daniel Galliazzi, empresario cárnico que viene de una familia con larga trayectoria en el rubro.

“Si lo que se acaba de legislar se cumple, al final del partido va a ser una mejora, aunque no deja de ser una competencia desleal” Daniel Galliazzi, empresario cárnico

– Desde su mirada como empresario de la carne, ¿cómo ha visto el reciente Decreto del Poder Ejecutivo que reglamenta la faena y comercialización de lechones, conejos, pollos y corderos por parte de productores familiares?

– Desde que nacimos como país se hace ese tipo de prácticas, la faena familiar de campo se realizó toda la vida en la estancia o en la chacra, se hizo siempre y se va a seguir haciendo. Lo que se quiere hacer con esto es ponerle un marco legal por el traslado, porque lo que no se podía o donde se complicaba era cuando se sacaba del predio y lo querías traer para tu casa en la ciudad. Entonces, como dije, lo que se hace con esto es ponerle un marco legal y también darle una cuota de ganancia al poder vender su lechón, su cordero, su pollo y su conejo, algo que es más para la gente del sur, acá no estamos tan acostumbrados, al pequeño y mediano productor, y eso es lo que me parece más importante. De todas maneras, ahí entramos en los primeros choques que están pasando, es por eso que hay algunas voces que están en desacuerdo porque evidentemente van a traer un producto que no va a pagar ningún tipo de impuesto. Lo van a faenar en su predio, lo van a traer para vender y no van a tener obligación de aportar al fisco.

Ahora, eso lo han venido haciendo toda la vida, ocurría antes, ocurre ahora y seguirá pasando. Solemos verlo en navidad y a fin de año cuando hay una comercialización paralela muy grande a nuestros comercios. Así que si lo legalizan, yo no lo veo tan mal, porque por lo menos la gente que compra ese producto ahora va a tener una pequeña garantía de saber dónde es faenado el animal que compra. Lo que en cambio exijo es que se cumpla lo que dice la ley, que estuve leyendo para poder entenderla. Ella habla que van a tener unas exigencias mínimas del lugar donde van a carnear como ser mesas de acero inoxidable, que no haya madera, que haya lugar donde colgar a los animales faenados, que haya mosquitero, en fin, cantidad de cosas y detalles que va a ser complicado de que las cumplan, ahí entramos al tema de preocuparnos por el tipo de controles que van a haber. Espero que los controles sean buenos, porque si están bien hechos, si se va a salir al campo lugar por lugar observando dónde se va a faenar y si van a haber controles en la ruta, que por el mismo permiso no se traiga diez veces la misma mercadería, no lo veo tan mal porque igual ya se viene haciendo.

– La opinión de la Unión de Vendedores de Carne tiene una visión crítica porque sostiene que esta medida será un duro golpe para los carniceros del interior. Veo que usted tiene una visión más optimista del tema.

– No sé de qué interior hablan, no lo veo tan así como lo ven ellos porque repito, esto se viene haciendo, y el que lo está haciendo, es el que lo va a seguir haciendo legalmente, ya lo estaban haciendo de manera ilegal y en malas condiciones, además de traerlos a la ciudad también en malas condiciones detrás de una camioneta tapado con unos nylon para venderlo en la ciudad y en algunas carnicerías también. Entonces, no me parece que esté mal el control y que le permitan a ese pequeño granjero que pueda hacer un peso más a través de la comercialización de lo que faene, siempre y cuando se aplique lo que dice la ley. Lo que no entendí bien es eso de los 200 lechones, me parece que ahí me perdí porque el que tiene 200 lechones ya no es tan pequeño, pero además hablan de 50 corderos, 400 gallinas. Es para un productor que vive allá en Colonia Rubio y que no puede traer diez lechones porque se le pone caro. Pero lo más importante y parece que algunos no entienden, esto ya estaba ocurriendo con ley o sin ley.

– ¿Ve bien entonces que esta reglamentación legal ponga mayores controles a la forma de faena y comercialización?

– Exactamente, para mí es al revés. Si se hacen mayores controles de lo que está pidiendo la ley, porque la ley pide que se vaya a mirar dónde y cómo se realiza la faena, la ley además pide que avises cuando salís con el producto a la calle, si todo lo que está previsto se cumple… pero bueno, no voy a llevarle la contra a la Unión de Vendedores de Carne porque evidentemente deben tener el tema mucho más pensado que yo, pero te diría que un mejor control es algo positivo, y en eso me animo a tener una visión distinta.

– Otro aspecto que se visualiza desde la Unión de Vendedores de Carne es que esta situación termina siendo una competencia desleal al carnicero formal ya que ahora la ley habilita una práctica por la que no se paga ningún impuesto, algo que me parece usted mencionó al principio de esta charla y estaría de acuerdo con lo que se plantea.

– Justamente, es lo que le decía, es el único problema grave que veo. Los que estamos legalmente instalados pagamos todos los impuestos, que no son pocos, evidentemente esta situación termina siendo una competencia desleal, pero acá en el interior, desconozco lo que ocurre al sur en la zona de Canelones, aunque presumo que debe ser igual, acá esto ya se viene haciendo de una manera clandestina, sucia porque se carnea debajo de un árbol o en el suelo, eso ha estado pasando desde siempre. Por eso insisto, que si lo que se acaba de legislar se cumple, al final del partido va a ser una mejora.