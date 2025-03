«La ratificación de firmas es crucial para que la ley quede firme y proteja a todos los uruguayos»

Carmen Pereira, dirigente de Cabildo Abierto, se refirió al proceso de ratificación de firmas para el plebiscito de «Por Una Deuda Justa», destacando la importancia de esta nueva instancia habilitada por la Corte Electoral.

El objetivo es corregir errores en las firmas que no fueron validadas debido a modificaciones naturales en la forma de firmar de los ciudadanos.

Pereira explicó cómo la Corte Electoral habilitó la posibilidad de que las personas que firmaron en su momento puedan ratificar su firma si estas fueron rechazadas.

“Nosotros recibimos el comunicado ya, la confirmación, de que la Corte Electoral habilita esta posibilidad, lo cual nos deja un poco asombrados, porque la verdad que yo nunca había visto esta situación en estos años de democracia, pero esta es una posibilidad de que la gente ratifique la firma, por justamente el hecho de que hay mucha población adulta que firmó y acompañó esta propuesta”, comentó la dirigente.

Pereira también explicó que la modificación de la firma es algo común, debido a que muchos ciudadanos no han renovado sus credenciales. En su caso personal, mencionó que la firma que realizó en su juventud era diferente a la que utiliza actualmente: “A mí me pasó, le pasa a todo el mundo, si no renovamos la credencial. Entonces, cuando hay cambios, cuando hay diferencias en la firma, la Corte Electoral, sin duda, manda esta posibilidad, tienen este instrumento para ratificar la firma.”

Dos días en la Oficina Electoral

Para facilitar el proceso, adelantó que el padrón con los nombres de las personas cuya firma necesita ser ratificada será publicado y estará disponible para su consulta en la página web de la Corte Electoral. Además, los lugares para realizar la ratificación también estarán confirmados, siendo la Oficina de la Corte Electoral en el Palacio, los días domingo 23 de marzo de 8:00 a 19:30 hs y lunes 24 de marzo de 2025 – de 10:00 a 18:00 hs.

“Lo importante es que logremos salvar esa diferencia, son más de 20.000 firmas, y que podamos, para la instancia de las elecciones departamentales, tener la posibilidad de hacer efectiva el propósito que es que esa ley quede firme y nos proteja a todos los uruguayos por igual”, expresó la dirigente, enfatizando la relevancia de garantizar la validez de la ley. A pesar de que el gobierno saliente ya brindó facilidades a algunas personas mediante un acuerdo, Pereira señaló que la ley anterior sigue vigente, y que tarde o temprano podría generar problemas para los ciudadanos. “La ley vieja sigue vigente y, tarde o temprano, va a volver a complicarnos la vida a todos los uruguayos”, advirtió.

Quienes deben ratificar la firma

En cuanto a los requisitos para la ratificación de la firma, la dirigente subrayó que es esencial presentar la credencial cívica. “Hay que llevar la credencial, ese es el elemento clave. Muchas personas firmaron de memoria, recordando sus datos, pero la firma no coincidió, porque no tenían la credencial enfrente al momento de firmar”, explicó.

Por otra parte también recomendó a la ciudadanía renovar la credencial en caso de dudas, ya que esto puede evitar situaciones similares en el futuro. “Es natural que la firma cambie con el tiempo, y esa es la consideración que ha tomado la Corte para rescatar esas firmas que se puedan ratificar”, agregó.

La dirigente también destacó la importancia de que los ciudadanos que consideran que la reestructura de deudas propuesta por la ley es beneficiosa para todos los uruguayos ratifiquen su firma. “Lo más importante es que ratifiquen la firma aquellos que están convencidos de que la reestructura de deudas de esta ley es favorable y que nos va a servir a todos los uruguayos. Eso es lo más importante”, dijo con firmeza.

Desafío para los uruguayos

Enfatizó que este proceso de ratificación no solo es una cuestión política, sino que es un desafío crucial para todos los uruguayos. “Es un desafío importante, porque si no hacemos algo ahora, es como que morimos en la orilla, sin llegar al puerto, a la costa. Hay que redoblar un poquito el esfuerzo y hacer esta movida para que eso quede firme”, expresó.

Pereira recordó también el arduo trabajo que se realizó en Cabildo Abierto para promover la iniciativa, asegurando que tanto el partido como sus integrantes han invertido horas y esfuerzo para lograr que el plebiscito sea un éxito. “Salto trabajó muchísimo en nuestro sector, hemos trabajado no solamente empleando horas, sino mucha voluntad y mucha inversión para que esto saliera positivo, porque sabemos que es bueno. Y la gente acompañó, por eso está bueno que la gente no quede con ese sin sabor”, aseguró.

Finalmente, la dirigente se mostró confiada en que los ciudadanos que vean sus nombres en el padrón y que deseen ratificar su firma lo hagan con el apoyo de Cabildo Abierto. “Estamos sin duda de que cualquiera que sepa que no fue validada su firma, va a querer ratificarla. Eso sin duda. Así que, bueno, tenemos expectativas de lograrlo”, concluyó.