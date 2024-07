Carlos Albisu, Germán Coutinho, Marcelo Malaquina

Tres figuras para la Intendencia de Salto, dos ya referentes de sus partidos y agrupaciones como lo son el actual Senador Germán Coutinho del partido colorado y el Dr.Carlos Albisu , y la nueva cara pero con un apellido histórico en Salto como Marcelo Malaquina , votaron en horas de la mañana y coincidieron en celebrar la jornada.

Carlos Albisu campaña argentinizada

“Una elección muy especial, con muchas listas, con la particularidad de tratar de introducir y de validar ese nuevo partido de coalición republicana, un trabajo que hemos estado haciendo durante todos estos meses nosotros y por segunda vez en mi vida votando otro partido que no es el mío. Esperando que Salto que tenga una buena elección el partido y comparando con lo que ha sido la elección interna del 2014, con ese Lacalle Larrañaga cabeza a cabeza que se ganó en el sprint final y era muy llamativo y muy fermental lo que fue el 2019 con la incursión de Sartori que aportó casi 100.000 votos a una elección interna y la hizo muy fermental. Esta va con otra particularidad, una elección interna más tranquila en ese sentido, nosotros a nivel local hemos tratado de darle el dinamismo dividiendo entre cuatro lo que es el sector nuestro de fresco para que puedan competir entre ellos para poner nuestro granito de arena y que el partido pueda votar mejor de lo previsto en ese sentido” decía EL PUEBLO Albisu.

“Vi una campaña argentinizada, no fue del Uruguay esta campaña y sobre todo cuando uno tampoco acá jugaba mucho en este sentido hemos dejado a otros actores de nuestra interna jugar su propio partido. Vamos a ver lo que se viene en octubre, hay que cuidar y cuidarnos todos en ese sentido porque es cuidar al Uruguay, es cuidar a nuestro departamento, tenemos que meter más campañas de propuestas que de agresiones, acá hay que tratar de subir la vara y tratar de ser mejor que el otro por la propuesta, porque acá cuando bajamos la vara el político sale golpeado, sale agredido pero el único que pierde es el ciudadano” , dijo al ser consultado por el tono de la campaña.

Sobre cómo se continuará trabajando de cara a las próximas elecciones dijo ” venimos haciendo un trabajo silencioso desde el punto de vista técnico con un coordinador que es Walter Teixeira Núñez, que viene trabajando con un equipo en ese sentido, con mucha gente de la política que viene de los diferentes rubros de nuestro departamento, que quiere aportar. Aire Fresco no se rearma como en otras elecciones que nosotros poníamos internas y después en función del resultado la interna se renovaban, acá vamos a ir separados, la 12 sigue por su lado, la 50 por su lado, la 400 por su lado, la 434 por su lado, porque el Partido Nacional en Salto hace dos elecciones no gana diputaciones, entre otras cosas porque había una hegemonía de una 404 que votaba como los dioses pero asfixiaba al resto del partido”

Germán Coutinho , el gracias al nuevo Vamos Salto

El Senador afirmó que si bien por los nervios no había podido descansar muy bien, estaba disfrutando la jornada.

“La verdad que disfrutando, porque también esto es muy disfrutable y hay mucho esfuerzo, muchísimas horas, muchísimos kilómetros, muchísimos esfuerzos de muchísima gente, de muchísimos militantes de todos los partidos. Esta es una instancia de elección interna de una reforma constitucional que nos hizo a todos los partidos políticos venir a elecciones internas para empezar a marcar los procesos electorales y de quiénes van a ser los protagonistas en lo que se va a venir después”

“Voy esperar el resultado en Salto, estuve hablando hasta tarde con Tabaré, hoy hablamos temprano, él va a Montevideo

Coutinho destacó la convivencia de los delegados. “Todos los delegados, la verdad que como siempre la información es positiva, es que esa convivencia que hacen los delegados que es espectacular. Delegados blancos, frentistas, colorados, cabildantes que pasan todo el día junto y que terminan teniendo hasta una relación, se ayudan, comparten las cosas. Así es Salto, así es el Uruguay, así es la democracia y yo creo que hoy va a ser un día más sin esa excepción.”

Coutinho respondió ante una pregunta, que tenía una cábala. “Tenía, pero como la última vez no me fue muy bien, hoy estoy con todas las cábalas cambiadas, hay un amigo que me espera para comer choripanes que no voy a ir, hay otro que me están esperando para tomar café que no voy a ir, y bueno, a partir de hoy haría las nuevas cábalas si me termina siendo una buena jornada y me va a ir muy bien, pero principalmente muchas gracias a todos los militantes, gracias a este nuevo Vamos Salto. Era un desafío importante, muchos actores que siempre nos acompañaron, que en esta no están y que nosotros teníamos un escenario nuevo y desarrollarlo y bueno, lo desarrollaron a la altura de los acontecimientos, con mucho trabajo, con mucho corazón y me conmueve, y un saludo muy especial a mis amigos de toda la vida y a mi familia que esta es una primera elección bastante especial para nosotros que siempre sí teníamos algunas, no cábalas, pero esperanza, expectativa, fe en varios aspectos y tenemos una esencia importante para ellos”.

Marcelo Malaquina hoy comienzan otros diálogos

“Compartiendo estos momentos con la familia, con amigos, es muy lindo este tipo de etapas, la democracia se demuestra viniendo a votar y es lo que estamos haciendo muchos de los salteños en este día. Uno de los días que me había acostado más temprano en todo este trayecto y a las 6 de la mañana ya estábamos con las actividades, recorriendo bastante los lugares donde está nuestra gente durante toda la tarde hasta las 7, 7 y media, que es donde vamos a anclarnos un ratito, una hora por lo menos con la familia y después esperar los resultados en Avenida Barriere 288”, decía Marcelo Malaquina dando cuenta de su agenda de internas.

“Dejé todas las cábalas cuando terminé de jugar al fútbol, ya no me queda más nada, un montón de tiempo, hice un montón de cosas y ganaba, perdía, empataba, era todo lo mismo, así que en este caso particular, no sé si la próxima vez que venga a votar y me vea bien, venga con la misma ropa, eso veremos, pero en este caso particular no, cábala ningún.”

La estructura del partido para la elección tiene que ser fundamental, sostuvo Malaquina.

“Yo andaba desde las 7, menos cuarta en la calle y no había nadie a las 8, nadie, que siempre, obviamente, las urnas abren a las 8, pero anteriormente siempre se ve algún movimiento, hasta las 9 y media vi poca movilización, pero esperamos que vote mucha gente gente porque es la oportunidad para que la gente demuestre qué es lo que piensa.”

“Mañana empezamos todos de cero de nuevo, evidentemente con el apoyo de la cantidad de votos que vaya a sacar cada una de las listas, sectores, lo que sea, se demostrará en qué lugar tendremos que estar de cara al mañana, pero empieza otra elección, otro tipo de diálogo, conversación con los distintos actores de toda la política, porque en definitiva lo que buscamos todos es lo mejor para Salto.