Candidatos a la Intendencia por el Frente Amplio

Fonticiella, Lima y Chiriff presentan propuestas para impulsar la economía, mejorar la infraestructura y fomentar el desarrollo social en Salto.

El exintendente Ramón Fonticiella fue proclamado como uno de los tres candidatos a Intendente de Salto por el Frente Amplio. Destaca la importancia de la diversidad dentro de la fuerza política y plantea prioridades como fomentar el espíritu emprendedor local, reducir el desempleo estructural y promover empleos genuinos. Subraya la necesidad de trabajar con todos los sectores de la sociedad y mantener una relación armoniosa con el gobierno nacional.

Álvaro Lima, proclamado candidato a Intendente por el Frente Amplio, destaca la necesidad de reactivar la economía, mejorar la infraestructura y apostar al desarrollo sostenible en Salto. Busca revertir desigualdades regionales y fomentar el turismo y la educación.

Gustavo Chiriff, candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Salto, subrayó la necesidad de una planificación urbana actualizada, mejoras en la vialidad y mayor colaboración con políticas nacionales. También propuso fomentar la participación ciudadana y buscar beneficios fiscales para atraer inversiones al Norte del río Negro.

Ramón Fonticiella, candidato a Intendente por el Frente Amplio

Mtro. Ramón Fonticiella

Este miércoles a la noche sesionó el Plenario Departamental del Frente Amplio donde eligió por unanimidad las tres personas que representarán a dicha fuerza política que se encuentra en el gobierno departamental como candidatos a Intendente de Salto. EL PUEBLO conversó con el Diputado Álvaro Lima, con el Secretario General de la comuna Gustavo Chiriff, comenzando el diálogo con el exintendente Ramón Fonticiella, quien destacó algunos de los temas que le interesaría encarar en caso de resultar electo.

– ¿Cuál es la primera reflexión que puede realizar una vez proclamado por el Frente Amplio como uno de los tres candidatos a Intendente de Salto?

– Que el Frente Amplio sigue siendo una fuerza muy diversa en su interior pero muy proclive a acordar dentro de esa misma diversidad que no se abandona, en procura de contactos que permitan seguir construyendo sobre bases comunes aunque haya algunos materiales que no son los mismos. La actitud que tuvo sobre el final de la votación el Presidente del PDC (Partido Demócrata Cristiano) Carlos Beasley, que pidió la palabra para solicitar que no se pusiera a votación la segunda moción, que era precisamente presentada por ellos y que se permitiera rectificar la votación, así todo el Plenario votaba por unanimidad y aclamación. Eso es un signo que se da, supongo, entre quienes tienen trayecto recorrido y sobre todo, trayecto a recorrer en conjunto. Eso me dejó una reflexión muy sana.

– Usted ya ha ocupado el cargo de Intendente de Salto (2005-2010), ¿qué tan distinto puede ser un posible gobierno suyo pasados 20 años?

– Primero que nada, subidos todos a la locomotora del programa del Frente Amplio, cualquiera de los tres compañeros que llegue a obtener la Intendencia de Salto no tendrá ningún problema en gobernar acorde a los principios frenteamplistas. El programa nacional del Frente Amplio no digo que sea una obra perfecta pero es muy abarcativa y profunda; es decir, prevé todo lo que se debe hacer, en términos genéricos, para que el país en su conjunto sin discriminación de estos son los míos, aquellos son los ajenos, vos venís conmigo porque me votaste, vos andá para el otro lado porque no me votaste, con cumplir con lo que el programa del Frente Amplio está mandando adecuado a la realidad de Salto, es muy sencillo armar todo. Y en eso seguramente van a estar los compañeros que van a armar el programa general departamental, y después nuestros compañeros de Raíces, que ya han hecho un aporte muy grande al programa del Frente Amplio, estarán trabajando en lo que sería el programa ejecutivo de nuestra fracción.

Está claro que acá hay tres líneas, dos más parecidas entre sí de gente que está trabajando en la línea del gobierno del Intendente (Andrés) Lima, allí está Álvaro Lima y el otro que es el Secretario General de la Intendencia, Gustavo Chiriff, y nosotros que vendríamos a representar una mirada distinta de cómo hay que hacer las cosas, pero creo que todos arriba del programa del Frente Amplio no nos vamos a equivocar.

– ¿Pero qué diferencias observa pueden existir de cuándo asumió la Intendencia en 2005 de lo que puede encontrar de ganar las elecciones en 2025?

– He pedido a unos técnicos que hagan una valoración de la última Rendición de Cuentas porque uno no puede hablar en el aire. Decir que falta plata, que se gastó de más, que se gastó de menos, es toda fantasía. Eso quizás no podrán decirlo los compañeros Lima y Chiriff que están en la interna, pero quienes no conocemos y quienes además tenemos que analizar una Rendición de Cuentas que está en un formato diferente a los formatos que ha venido históricamente presentando el departamento de Salto, nos cuesta un poco, y acá no se puede decir esto es bueno, esto es malo, esto es regular, hasta que no se tengan documentos. Eso sí, me voy a poner el lunes próximo a trabajar duramente en eso apoyado en gente que de números sabe más que yo, ahí será cuando termine mi asueto político.

– Tenemos entendido que el programa único de gobierno del Frente Amplio de Salto comenzará a elaborarse en el mes de febrero, pero hoy, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tiene usted como candidato a Intendente?

– Hay personas que nunca votaron al Frente Amplio pero que me han hecho llegar algunas ideas básicas que creo que hay que tenerlas en cuenta, como la generación del espíritu emprendedor que este departamento tuvo en su momento. Me dirán, este viejo ya empezó con cosas viejas. Sí, pero en el lugar que hubo, por ejemplo, un puente que se cayó y hoy lo pasas en bote, quiere decir que se puede hacer un puente de nuevo. Vengo a que acá hubo empresas de muy buen desarrollo de capital local que después emigró hacia otros lugares. De acuerdo a lo que dicen los números históricos, es tratar de rebatir el desempleo estructural endémico que tiene este departamento, y esto se empieza a dar fundamentalmente cuando empieza a caer el empresariado local que fabricaba cosas que se vendían en todo el país. No digo que se pueda volver a eso porque los tiempos no se repiten, pero entiendo que hay que convocar a quienes en algún momento se llamaron fuerzas vivas, y creo que a las fuerzas productivas, las intelectuales, la academia, los trabajadores, los empresarios, el pueblo común, hay que convocarlos para generar un análisis lo más profundo que se pueda. Elementos hay para tirar líneas y construir una plataforma de desarrollo. Que podemos, podemos.

Tenemos dos universidades trabajando a full. Sin ir más lejos, hoy (jueves) hay una presentación en la Universidad Católica motivada entre otros por quienes estamos en esta idea de renovar el espíritu emprendedor salteño, que va a volver a analizar la Agenda Salto 2030, que es muy importante y donde trabajó mucha gente de muchos partidos políticos. Creo que por ahí viene la cosa. Como dijera el Presidente Electo, hay que crecer, si no crecemos, no podemos repartir. No digo que haya que volcar el vaso, hay que crecer para poder repartir en forma de empleos genuinos, no de colocaciones a dedo, donde la gente tenga derecho a labrar su presente y su futuro.

– En caso de resultar electo Intendente de Salto, ¿cómo piensa que será el relacionamiento con el gobierno nacional?

– Supongo que será la misma relación que va a tener Yamandú con los Intendentes sean del partido que sean. Nunca olvidaré el día que Tabaré nos dijo a todos los Intendentes frenteamplistas que fuimos a proponerle que hubiera una asistencia financiera para las Intendencias, y nos dijo, compañeros, estamos hablando de las 18 Intendencias del interior, si no, no seguimos hablando. Eso es seguramente lo que hará el compañero Yamandú Orsi. Hay una diferencia, nosotros comulgamos en la misma iglesia que Yamandú en cuanto a que estamos de acuerdo con el programa del desarrollo que va a poner en marcha. Los demás Intendentes que no sean frenteamplistas, tendrán que aggiornarse a eso, porque no le va a hacer daño a nadie, le va a hacer bien a muchos. Yo me voy a sentir muy conforme porque con Yamandú mantenemos una relación fraternal desde que él era el Secretario del Intendente Carámbula y yo era el Intendente de Salto. Es un hombre, que como dijo alguien, como lo ves en la televisión, es así.

– En el marco de las tradicionales fiestas y el nuevo año que se avecinan, y que en breve se viene el último mojón de este largo proceso electoral, ¿cuál sería su mensaje a los salteños?

– A todos los salteños y salteñas, porque dicen que hoy día hay que hablar así, a todos un fraternal saludo deseándoles feliz navidad, en la que se conmemora el nacimiento de un hombre que marcó a occidente de una manera absolutamente imborrable, Jesucristo, y no estoy hablando de religión, estoy hablando de la filosofía fraternal y solidaria que puso Cristo en marcha. Y además desearles un gran año lleno de esperanza.

Álvaro Lima, candidato a Intendente por el Frente Amplio

Diputado Álvaro Lima

El Diputado Álvaro Lima también conversó con EL PUEBLO sobre los temas que le preocupan y que encararía en caso de resultar electo Intendente de Salto por el Frente Amplio.

– ¿Cuál es la primera reflexión que puede realizar una vez proclamado por el Frente Amplio como uno de los tres candidatos a Intendente de Salto?

– Con sensaciones encontradas. Mucha emoción, mucha evocación pensando en todo el trayecto político, en todo el recorrido que se fue construyendo. También alivio por haberle dado la respuesta que la población en Salto estaba de alguna manera esperando, una candidatura que se fue construyendo en el tiempo. Había cierto interés y preocupación de nuestras recorridas por saber cuál iba a ser nuestra postura, y siempre dijimos lo mismo, que anteponíamos los objetivos electorales y las instancias orgánicas, en este caso el Plenario Departamental del Frente Amplio como órgano soberano que era el que tenía que tomar la decisión. Evidentemente que todo este recorrido, especialmente el de 2024, año netamente electoral, fue de alguna manera preparando el terreno y el camino para lo que anoche (miércoles) resolvió el Plenario en forma unánime y coincidente con lo que siempre manifestamos, que la unidad se afianza con la mayor cantidad de candidaturas posible, y creo que en ese sentido el Plenario fue receptivo, terminando el año habiendo resuelto una instancia tan importante.

– Con la experiencia de cinco años como Diputado, ¿cómo encara la posibilidad de alcanzar ahora el cargo de Intendente de Salto?

– En lo personal, nos sentimos preparados para el desafío que se viene. Indudablemente que todo este tiempo en el parlamento nacional y la característica que le imprimimos al trabajo que fue de mucho diálogo y vinculación con los organismos de la administración pública, una faceta que creemos fue la que destacó en este quinquenio, de alguna manera nos fue preparando para esta etapa que va a venir, que tiene que ver con lo ejecutivo y con el conocimiento del funcionamiento de la administración central y de cómo y de qué manera se pueden plantear determinadas iniciativas. Hay algunas características que son importantes a la hora de ser candidato a Intendente, que pasan por ese conocimiento de cómo funciona la administración pública habida cuenta que un gobierno departamental necesita vincularse con la administración nacional porque son socios en todas las políticas públicas, y estamos en condiciones de poder volcar toda esa experiencia acumulada a nivel departamental. Al mismo tiempo, hemos podido desarrollar una muy buena capacidad de diálogo tanto con la propia fuerza política a la que pertenecemos como con representantes parlamentarios de otras tiendas políticas o ejecutores desde la propia administración pública que representaban a otros partidos políticos en ejercicio de la función pública, lo que es importante a la hora de buscar acuerdos y consensos anteponiendo los intereses de la comunidad a los propios particulares. Así que nos encontramos con mucha motivación y entusiasmo preparándonos para una campaña que va a ser muy difícil y dura pero que el Frente Amplio está en condiciones de poder llegar a ese segundo domingo de mayo con toda la chance.

– Tenemos entendido que el programa único de gobierno del Frente Amplio de Salto comenzará a elaborarse en el mes de febrero, pero hoy, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tiene usted como candidato a Intendente?

– Ese programa que empezó a aprobarse en el Plenario y que seguramente va a continuar a partir de febrero, será una guía durante la campaña para que cada candidato pueda incorporarle el valor agregado de su propia iniciativa. En ese sentido, destacar que tanto Ramón (Fonticiella) como Gustavo (Chiriff) y quien habla, vamos a tener la libertad para proponer iniciativas y propuestas a partir de esa guía del programa. Creemos que hay que seguir avanzando en el desarrollo de las obras de infraestructura importantes, siempre tomando en cuenta el ordenamiento y la planificación territorial. La línea de gestión medioambiental es fundamental para el desarrollo sostenible que el departamento necesita. La producción de alimentos a partir de una región que desde la hortifruticultura necesita explotar, y ahí está toda la expectativa de hacer funcionar la Central Hortícola del Norte.

El conocimiento, la investigación, el fortalecimiento de Salto como lugar geopolítico estratégico del desarrollo universitario. La posibilidad de incorporar todo ese conocimiento a la generación de fuentes de trabajo, que es la gran preocupación que tiene el departamento en la falta de oportunidades laborales. Cada vez más el mercado actual exige prepararse para el trabajo con conocimiento, con habilidades digitales, con formación. Entonces, aprovechando la enorme potencialidad que tiene nuestro departamento desde la oferta educativa tan variada como diversa, también ahí hay que ponerle valor agregado. Además, estamos convencidos que la educación y el conocimiento son las herramientas básicas para poder salir de algunas situaciones de emergencia, que evidentemente pasan por la afectación de sectores muy vulnerables como en la primera infancia y la adolescencia.

También entendemos que la posibilidad de facilitar y de atraer inversiones al departamento es importante, por eso decía que en todo este tiempo legislativo la posibilidad de vincularnos a algunas embajadas estaba directamente relacionada con esta posibilidad de ser candidato a Intendente, y de alguna manera también, permitir a esos países fijarse en Salto para empezar a revertir lentamente ese contexto de país donde al norte del río Negro se vive una realidad bastante postergada, mientras que las oportunidades están todas hacia el sur del río Negro. Queremos empezar a cambiar eso. Salto tiene las condiciones para salir adelante.

Por supuesto que la vivienda es una demanda fundamental. El gran desarrollo del sistema cooperativo, la presencia fuerte de FUCVAM, los emprendimientos de los empresarios privados también han sido importantes. Desde el gobierno departamental hay que apuntalar y fortalecer el desarrollo y las posibilidades de acceso a la vivienda.

Hay que mantener la austeridad en la economía departamental, algo fundamental porque vamos a enfrentar el próximo período de gobierno con la posibilidad de refinanciar el fideicomiso, lo que va a permitir mayor viabilidad en términos económicos y financieros para poder proyectar más inversión en los servicios básicos de toda Intendencia. Hay mucha expectativa en ello. El primer año es fundamental en poder participar de esa discusión desde el parlamento con el presupuesto nacional, ver cuántos recursos pueden llegar a Salto y a la región norte, y por supuesto, darle otra confianza económica y financiera a la gestión. Y esto va más allá de quien resulte electo Intendente, habría que tener un compromiso antes de mayo que garantice, por ejemplo, que ese fideicomiso se refinancie. Tendría que ponerse todo el sistema político de acuerdo, porque eso le daría la tranquilidad al próximo administrador del departamento de poder invertir mucho más en servicios esenciales, como calles, infraestructura barrial donde hay un desarrollo muy importante, seguir con la línea ecológica ambiental de suprimir la maquinaria vial a combustible por las líneas de coches eléctricos, que son amigables con el ambiente.

Además, el desarrollo turístico es fundamental. Hay que profesionalizar al Departamento de Turismo de la Intendencia de Salto, poder vender los servicios turísticos de otra manera y que la industria turística en nuestro departamento permita el desarrollo que hoy está faltando.

– En el marco de las tradicionales fiestas y el nuevo año que se avecinan, y que en breve se viene el último mojón de este largo proceso electoral, ¿cuál sería su mensaje a los salteños?

– Después de un año tan intenso y agobiante para la población salteña en términos políticos y electorales, el deseo de que en estos días que van a transcurrir hasta las fiestas tradicionales pueda la familia salteña vivirlo en armonía y con tranquilidad, que se pueda encontrar en el seno familiar la renovación de las energías necesarias. Que la población pueda reflexionar que aún en las diferencias podemos seguir pensando y estar esperanzados en la búsqueda de acuerdos y de la unidad, que son importantes en cualquier ámbito de la vida, más allá de la actividad política pública. Son días para refugiarnos en nuestras familias, vivir y reflexionar sobre la importancia que tiene el estar ligados a los afectos y que el 2025 nos depare un futuro diferente, con más oportunidades, con mucha salud para toda la población, y prepararnos para los grandes desafíos que va a traer el nuevo año.

Gustavo Chiriff, candidato a Intendente por el Frente Amplio

Impulsaremos las políticas públicas para que Salto siga avanzando Tec. Univ. Gustavo Chiriff

Tec. Univ. Gustavo Chiriff

Gustavo Chiriff fue proclamado también por el Plenario Departamental como candidato a Intendente por el Frente Amplio, quien fue consultado por EL PUEBLO sobre cuáles son los principales desafíos que piensa afrontar en caso de resultar electo Intendente de Salto.

– ¿Cuál es la primera reflexión que puede realizar una vez proclamado por el Frente Amplio como uno de los tres candidatos a Intendente de Salto?

– Primero, un orgullo y un reconocimiento también al trabajo que venimos haciendo. Cuando nuestra candidatura fue planteada por nuestro espacio político, la 1001, no era solo a raíz de que nosotros mismos estamos convencidos sino que había una serie de compañeros y compañeras de otros sectores y también independientes, que entendían que la experiencia que uno había tomado en estos casi diez años en el gobierno departamental, todo lo aprendido y el trabajo político que habíamos hecho, tenía que seguir madurando, y que un paso más para eso sería la candidatura a Intendente, y poder ser Intendente. Y el Plenario entendió también eso, pero ante todo, las tres candidaturas reflejaban el sentir de distintas líneas adentro del Frente Amplio, para decirlo de alguna manera, porque en verdad hay distintas expresiones políticas adentro del Frente Amplio, y que estas tres candidaturas reunían los consensos mayoritarios para llevar adelante el programa del Frente Amplio. Así que por un lado, la enorme responsabilidad que nos confiere el Frente Amplio en estos meses que quedan de aquí al 11 de mayo, pelear en la contienda política para poder retener el gobierno en manos del Frente Amplio acá en Salto.

– ¿No fue problema el que no se aprobara una candidatura paritaria?

– No, porque en realidad el Frente Amplio lo que tiene como mandato es tener paridad en las fórmulas y en la lista, en definitiva, respetar la cuota de género. Nosotros vamos un paso más y decimos y paridad también, pero no así en las propuestas. En ese sentido, no estamos contraviniendo absolutamente nada dentro de lo que son las normativas del Frente Amplio. Las candidaturas se dan. Tocó que en la construcción de estas candidaturas hubieran tres varones, en otras oportunidades han estado presentes mujeres, pero no es una cosa que se tenga que hacer por la fuerza, entendemos nosotros, sino que tiene que darse en forma natural.

– Tenemos entendido que el programa único de gobierno del Frente Amplio de Salto comenzará a elaborarse en el mes de febrero, pero hoy, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tiene usted como candidato a Intendente?

– Ayer (miércoles) se votaron las grandes líneas o dimensiones que va a tener nuestro programa, con mucho énfasis en lo que tiene que ver con la participación de la gente en el gobierno. Participación desde el punto de vista de que los vecinos y vecinas de Salto sepan lo que se está haciendo pero también propongan cuestiones como puede ser la reparación de una calle, iluminación, adecuamiento de un espacio público. En definitiva, todas las inquietudes que puedan tener. Uno de los puntos altos que tiene este programa es justamente darle mayor participación ciudadana a los efectos de un gobierno en conjunto con el pueblo de Salto.

Las grandes preocupaciones que tenemos pasan primero por el ordenamiento de la ciudad. Tenemos un plan de ordenamiento territorial que ya tiene más de doce años y que las directivas que tiene no fueron acompasadas por la demanda del mercado inmobiliario. Es decir que el mercado inmobiliario tuvo ofertas en otro sentido que la que planteaba el plan, por lo que hay que hacer una revisión del plan para empezar a ordenar, porque estamos teniendo un crecimiento bastante exponencial en algunos puntos de la ciudad que no estaban contemplados en el plan, y otros que están potencialmente como puntos de crecimiento urbanístico. Esa es una de las cuestiones, porque en realidad tiene que ver con la organización de los servicios, tiene que ver con calles, con alumbrado, con la recolección de residuos, con el transporte urbano de pasajeros. En fin, eso necesita de una planificación.

En segundo lugar, Salto también necesita una fuerte intervención en lo que tiene que ver con vialidad. Para eso es necesario contar con el presupuesto necesario para eso. Y ahí está en el horizonte lo que tiene que ver con la reestructura del fideicomiso. Nosotros entendemos que deberíamos buscar algún instrumento que permita reestructurar el fideicomiso de tal forma que la cuota que pagamos anualmente, que son 39 millones de UI (Unidades Indexadas), no pese tanto sobre el presupuesto de la Intendencia. Hoy es prácticamente un mes de presupuesto de la Intendencia, lo que tiene un peso muy grande.

Y en tercer lugar, algo que tiene que ver el relacionamiento entre el gobierno nacional y el departamental, es el aterrizaje de las políticas nacionales en el territorio. Y cuando hablamos de políticas nacionales mencionamos sobre todo las políticas sociales, estamos hablando de empleo y generación de oportunidades para el ingreso a una vivienda o darle solución con vivienda social a miles de salteños y salteñas que hoy están sufriendo eso. Tiene que ver con el tema de la educación, de la salud, poder estacionar en Salto esas políticas nacionales y que la Intendencia sea un socio más en poder llevar adelante eso. Y algo que para nosotros es fundamental, una mirada distinta hacia, no digo solo Salto sino al norte del río Negro, en lo que tiene que ver con beneficios y oportunidades para las empresas e inversores de tener alguna diferenciación con respecto a lo que es la Ley de Inversión Pública, que permita que puedan instalar empresas acá al norte del río Negro, con beneficios fiscales distintos a los que ya se tienen. Eso sería para nosotros inyectar a la región oportunidades de inversión que hoy no tiene.

– En caso de resultar electo Intendente de Salto, ¿cómo piensa que será el relacionamiento con el gobierno nacional?

– En primer lugar, con Yamandú nos conocemos del Congreso de Intendentes, donde hemos interactuado muchas veces en algunas negociaciones y sabemos que es un hombre de mucho diálogo y negociación, de mucho acuerdo por tener quizás las mismas características que tenemos nosotros desde el gobierno, mucho diálogo y acuerdos, buscando consensos. Entonces, creemos que va a ser un buen relacionamiento, sobre todo porque el programa de gobierno del Frente Amplio a nivel nacional tiene estas cosas que estoy nombrando de poder tener una mirada distinta sobre los territorios que hay en Uruguay, que no sea una mirada centralista sino que se vean las realidades de cada uno de los departamentos para poder adaptar así las políticas en dichos lugares.

– En el marco de las tradicionales fiestas y el nuevo año que se avecinan, y que en breve se viene el último mojón de este largo proceso electoral, ¿cuál sería su mensaje a los salteños?

– En primer lugar, desear que terminen el año en familia de la mejor forma posible, para nosotros no fue un año bueno en lo familiar pero sí en lo político. Terminamos un año con un gobierno en transición, un gobierno hacia el Frente Amplio. Y que el 2025 les dé a todos lo mejor desde el punto de vista de sus aspiraciones personales pero también de las aspiraciones colectivas que tenemos todos de que tengamos un mejor Uruguay y un mejor departamento. De seguir trabajando para impulsar sobre todo las políticas públicas necesarias para que Salto siga avanzando.