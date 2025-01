Campeonato Sudamericano Sub 20

Primera Fecha Progreso vs. Peñarol, MC Torque vs. Nacional, Wanderers vs. Racing, Danubio vs. Liverpool, Defensor Sporting vs. Boston River, Cerro vs. River Plate, Miramar Misiones vs. Plaza Colonia, Cerro Largo vs. Juventud.

Segunda Fecha Nacional vs. Peñarol, Cerro Largo vs. Progreso, Juventud vs. Danubio, Liverpool vs. Miramar Misiones, Plaza Colonia vs. Wanderers, Racing vs. Cerro, River Plate vs. Defensor Sporting, Boston River vs. MC Torque.

Tercera Fecha Progreso vs. Nacional, Peñarol vs. Boston River, MC Torque vs. River Plate, Defensor Sporting vs. Racing, Cerro vs. Plaza Colonia, Wanderers vs. Liverpool, Miramar Misiones vs. Juventud, Danubio vs. Cerro Largo.

Cuarta Fecha Danubio vs. Progreso, Cerro Largo vs. Miramar Misiones, Juventud vs. Wanderers, Liverpool vs. Cerro, Plaza Colonia vs. Defensor Sporting, Racing vs. MC Torque, River Plate vs. Peñarol, Boston River vs. Nacional.

Quinta Fecha Progreso vs. Boston River, Nacional vs. River Plate, Peñarol vs. Racing, MC Torque vs. Plaza Colonia, Defensor Sporting vs. Liverpool, Cerro vs. Juventud, Wanderers vs. Cerro Largo, Miramar Misiones vs. Danubio.

Sexta Fecha Miramar Misiones vs. Progreso, Danubio vs. Wanderers, Cerro Largo vs. Cerro, Juventud vs. Defensor Sporting, Liverpool vs. MC Torque, Plaza Colonia vs. Peñarol, Racing vs. Nacional, River Plate vs. Boston River.

Séptima Fecha Progreso vs. River Plate, Boston River vs. Racing, Nacional vs. Plaza Colonia, Peñarol vs. Liverpool, MC Torque vs. Juventud, Defensor Sporting vs. Cerro Largo, Cerro vs. Danubio, Wanderers vs. Miramar Misiones.

Octava Fecha Wanderers vs. Progreso, Miramar Misiones vs. Cerro, Danubio vs. Defensor Sporting, Cerro Largo vs. MC Torque, Juventud vs. Peñarol, Liverpool vs. Nacional, Plaza Colonia vs. Boston River, Racing vs. River Plate.

Novena Fecha Progreso vs. Racing, River Plate vs. Plaza Colonia, Boston River vs. Liverpool, Nacional vs. Juventud, Peñarol vs. Cerro Largo, MC Torque vs. Danubio, Defensor Sporting vs. Miramar Misiones, Cerro vs. Wanderers.

Décima Fecha Cerro vs. Progreso, Wanderers vs. Defensor Sporting, Miramar Misiones vs. MC Torque, Danubio vs. Peñarol, Cerro Largo vs. Nacional, Juventud vs. Boston River, Liverpool vs. River Plate, Plaza Colonia vs. Racing.

Undécima Fecha Progreso vs. Plaza Colonia, Racing vs. Liverpool, River Plate vs. Juventud, Boston River vs. Cerro Largo, Nacional vs. Danubio, Peñarol vs. Miramar Misiones, MC Torque vs. Wanderers, Defensor Sporting vs. Cerro.

Duodécima Fecha Defensor Sporting vs. Progreso, Cerro vs. MC Torque, Wanderers vs. Peñarol, Miramar Misiones vs. Nacional, Danubio vs. Boston River, Cerro Largo vs. River Plate, Juventud vs. Racing, Liverpool vs. Plaza Colonia.

Decimotercera Fecha Progreso vs. Liverpool, Plaza Colonia vs. Juventud, Racing vs. Cerro Largo, River Plate vs. Danubio, Boston River vs. Miramar Misiones, Nacional vs. Wanderers, Peñarol vs. Cerro, MC Torque vs. Defensor Sporting.

Decimocuarta Fecha MC Torque vs. Progreso, Defensor Sporting vs. Peñarol, Cerro vs. Nacional, Wanderers vs. Boston River, Miramar Misiones vs. River Plate, Danubio vs. Racing, Cerro Largo vs. Plaza Colonia, Juventud vs. Liverpool.