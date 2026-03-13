Campeonato de Interior Femenino Sub 16Salto sale a la cancha y Río Negro el primer rival

Será mañana sábado 14 de marzo, cuando despunte la segunda copa del Interior de selecciones a nivel del Femenino Sub 16. Del evento participarán 15 selecciones, que se distribuirán en cinco

Series de tres equipos cada una y a saber:

SERIE A: Salto, Río Negro y Young

SERIE B: Nueva Palmira, Durazno y Carmelo

SERIE C: Colonia, San José y Federación Colonia

SERIE D: Treinta y Tres, Rocha y Maldonado

SERIE E: Cerro Largo, San Gregorio de Polanco y Rivera

—————————————————————

- espacio publicitario -

UNA MANERA DE EMPEZAR

para Salto estará llegando también la hora del debut. Solo se trata de repasar la fecha inaugural y la condición de local para las nuestras.

Sábado 14 de marzo.

SERIE A:

Libre: YOUNG

SALTO – RÍO NEGRO

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson, hora 14:30

Árbitros de Paysandú: Miguel Pérez, Oscar Fagúndez y Christian Ramírez

SERIE B:

Libre: Durazno.

LIGA PALMIRENSE – LIGA CARMELITANA

Campo de juego: Parque Sebastián Montes de Oca de Nueva Palmira, hora 17:00

Árbitros de Soriano y Río Negro:

Nadia Pozzolo (Soriano), Milton Luna (Soriano) y Williams Oliver (Río Negro)

SERIE C:

Libre: San José

COLONIA – FEDERACIÓN DE COLONIA

Campo de juego: Parque Raúl Constantini de Tarariras, hora 19:00

Árbitros de San José:

Alexander Marquez, Valeria Adán y Rómulo Revetria.

SERIE E:

Libre: San Gregorio de Polanco.

CERRO LARGO – RIVERA

Campo de juego: Germán Baldassini de Melo, hora 19:00

Árbitros: Susy Daer (Vergara), Jhony Pereira (Lavalleja) y Álvaro Ramos (Zona Oeste)

————————————————————————————-

Domingo 15 de marzo.

SERIE D:

Libre: Treinta y Tres

ROCHA – MALDONADO

Campo de juego: Estadio Campeones del 54 de Rocha, hora 15:00

Árbitros de Casupá: Omar Pérez, Donovan Denis y Christian Rodríguez.

El Torneo Competencia en la Segunda profesional: Paysandú debuta en casa y Colón FC es el que viene

Hoy viernes, para el inicio del Campeonato Competencia a nivel de la Segunda División Profesional.

Viernes de estreno para el Paysandú ahora en manos de Emiliano Alfaro.

Colón será el visitante para el equipo sanducero y el sábado igualmente se suman impartidos en el calendario.

————————————————————

Torneo Competencia

Primera Fecha

📅 Viernes 13 de marzo

Partido Serie Estadio Hora Árbitro Paysandú FC vs Colón FC Serie B Estadio Artigas (Paysandú) 18:00 Marcelo García

📅 Sábado 14 de marzo

Partido Serie Estadio Hora Árbitro River Plate vs Oriental Serie B Parque Saroldi 09:45 Ruben Umpiérrez Rentistas vs Plaza Colonia Serie B Estadio Tróccoli 17:00 Esteban Guerra

El Apertura hace despuntar la sexta

Hoy viernes, para el inicio de la sexta fecha del Campeonato. Los primeros partidos a la hora misma de la palpitación.

VIERNES 13 DE MARZO

Nacional-Wanderers

Gran Parque Central. Hora: 20:00.

Juez: Leandro Lasso. Asistentes: Martín Soppi y Marcos Rosamen.

Cuarto árbitro: Felipe Vikonis. VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández.

SÁBADO 14 DE MARZO

Cerro-Progreso

Estadio Tróccoli. Hora: 10:00.

Juez: Javier Burgos. Asistentes: Nicolás Tarán y Ernesto Hartwig.

Cuarto árbitro: Kevin Fontes. VAR: Yimmy Álvarez y Javier Irazoqui.

Boston River-Racing

Estadio Campeones Olímpicos de Florida. Hora: 17:00.

Juez: Andrés Martínez. Asistentes: Andrés Nievas y Pablo Álvez.

Cuarto árbitro: Lucas Andrade. VAR: Diego Riveiro y Jonathan Fuentes.

El martes de la segunda decisión: Después de la locura Valverde….

Para proyectar la revancha del próximo martes 17 de marzo en el Etihad Stadium, hay que partir de una premisa táctica ineludible: el Manchester City de Pep Guardiola, herido en su orgullo, obligará al Real Madrid a un ejercicio de resistencia y gestión emocional radicalmente distinto al del Bernabéu. Jugando de local y por los octavos de la Champions League, Real Madrid fue letal con el 3 a 0 y Federico Valverde, un hacedor galáctico. Pero restan los 90′. Y esos 90′, serán decisivos.

—————-

1. El Tablero Táctico: Posesión vs. Transición

* El City en su «jaula»: Se espera que Guardiola ensanche el campo al máximo. La amplitud con extremos puros buscará estirar la línea de cuatro del Madrid para generar los pasillos interiores que Fede Valverde clausuró en la ida.

* El Madrid y el arte del repliegue: Con la ventaja de 3-0, el equipo de Arbeloa no necesita la pelota, sino el espacio. La clave será repetir el bloque medio-bajo, permitiendo que el City progrese hasta la zona de tres cuartos para luego activar el «latigazo» en transición.

2. El Factor Valverde: ¿Contención o Llegada?

Tras su terno a la hora del gol, el uruguayo será el hombre más vigilado. Su rol en Manchester podría mutar:

* Auxilio a Carvajal: Es probable que deba sacrificarse más en fase defensiva para doblar marcas contra las subidas de Gvardiol o las incursiones de Foden.

* El respiro del equipo: Su capacidad de conducir la pelota 40 o 50 metros será vital para darle oxígeno a la defensa y alejar al City del área de Courtois. Si Valverde logra romper la primera línea de presión tras recuperación, el Madrid liquidará la serie.

3. Ajustes Críticos

* La ausencia de Rodri: El City sufrió horrores las transiciones por el carril central. Si Guardiola no ajusta el equilibrio en la base de su mediocampo, el Madrid (con Brahim y Vinícius) encontrará las mismas facilidades que en la ida.

* La gestión de la frustración: Un 3-0 es un resultado pesado. Si el City no marca en los primeros 20 minutos, la ansiedad puede jugar a favor del oficio europeo del Madrid.

Escenario de Pronóstico

El City saldrá a «morder» desde el primer segundo, buscando un gol temprano que encienda el estadio. El Real Madrid, por su parte, tiene la jerarquía para administrar la ventaja, pero no puede caer en la pasividad extrema. Un solo gol del Madrid en Inglaterra obligaría al City a marcar cinco, una montaña demasiado alta incluso para el campeón inglés.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ypil