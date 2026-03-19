Camino al desquite

El Salto que ajusta piezas y el fin que no negocia: revertir la historia

Para la selección salteña son horas de definiciones y máxima concentración. Tras el amargo sabor que dejó la derrota mínima (0-1) en el partido de ida, el combinado naranja se prepara para dar vuelta la página y sellar su clasificación este sábado en el Estadio Ernesto Dickinson. Coincidamos: lo de amargo se asocia a la pérdida de la condición de invicto, aunque la diferencia no es un factor determinante.

Hoy jueves será el día de las confirmaciones en el campo de juego. El director técnico Rony Costa tiene previsto realizar la práctica formal de fútbol donde definirá los once que saltarán a la cancha desde el inicio.

La novedad más destacada es la vuelta de Nicolás Arbiza a la titularidad. Su ingreso busca aportar la cuota de generación y experiencia necesaria para romper el bloque defensivo de Zona Oeste, ocupando el lugar de Agustín Alvez Da Silva. Pero no sería la única variante. El martes a la noche, sesión de fútbol no faltó con Hindú como opositor.

AL MÍNIMO EL MARGEN DE ERROR

De lo que no hay dudas: Costa busca un equipo con mayor volumen de juego y contundencia, sabiendo que el margen de error es inexistente. Mientras una interrogante no tiene respuesta: qué hubiese pasado si el penal a favor de Salto se convertía en gol. Claro está, que ese pasado ya se incorpora al anecdotario.

El plantel de Zona Oeste (Maldonado) tiene previsto su arribo a Salto este viernes. Llega con la ventaja del gol conseguido en su casa, pero consciente de que el Dickinson es una fortaleza difícil de vulnerar.

El encuentro contará con la justicia deportiva de Néstor Coelho, encargado de impartir el arbitraje en una que promete ser de alta tensión. Después de todo a Zona Oeste le basta un empate para avanzar a semifinal del Campeonato del Interior. Mientras Salto sabe, que está obligado.

CON LA VENTA DE ENTRADAS

La Liga Salteña de Fútbol ha convocado a la parcialidad «naranjera» para que acompañe masivamente al equipo. Más que nunca el imperativo de amparo, para facilitar el acceso y evitar aglomeraciones, se ha dispuesto un cronograma de venta anticipada:

– Lugar: Local de la Liga Salteña de Fútbol.

-Días: Miércoles, jueves y viernes.

-Horario: de 17:00 a 21:00 horas.

-Precio Anticipadas: $250.

-En Boleterías (Día del partido): $300.

El sábado a las 19:00 horas, el Dickinson no será solo cemento y césped. Debería ser el corazón de un departamento que empuja por el sueño de la cuarta orejona. La primera en 1979, después en el 2015 y por último en el 2020. Es cierto: la cuarta corona es la que espera. Y para Salto ganarla: ¿Cosa factible o cosa utópica? Esa es la cuestión.

Copa de Clubes de OFI en la Divisional «B»: Nacional y Ceibal van directo a fase de grupos

Un total de 50 equipos se registraron para jugar en la Divisional «B» en la Copa de Clubes de OFI. De ellos 22 irán directamente a la FASE DE GRUPOS y 28 jugarán la “FASE 0”, la misma se disputará en cruces de dos partidos, en régimen de local y visitante, clasificando los 14 ganadores, estos se sumarán a los 22 que están clasificados directamente a FASE DE GRUPOS, y se conformarán nueve (9) Series de cuatro (4) equipos cada una, jugando todos contra todos en régimen de local y de visitante, clasificando los nueve (9) primeros y los siete (7) mejores segundos. Entre los que van directos a la fase de grupos, dos equipos de la Liga Salteña: Ceibal y Nacional. Desde EL PUEBLO, el repaso de la nómina es para tener en cuenta,

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A LA FASE DE GRUPOS

1) Tabaré del Norte de Baltasar Brum

2) Juanicó de Juanicó (Canelones)

3) Ferrocarrilero de Empalme Olmos (Soca)

4) Juvenil 16 de Pando

5) La Horqueta Wanderers de Colonia

6) Chacarita de Trinidad (Flores)

7) Quilmes de Florida

8) Fraternidad de Sarandí Grande (Florida)

9) Nacional de Minas (Lavalleja)

10) Atlético Fernandino de Maldonado

11) Piriápolis de Piriápolis (Zona Oeste de Maldonado)

12) Obreros Unidos de Guichón

13) 18 de Julio de Fray Bentos (Río Negro)

14) Nacional de Salto

15) Ceibal de Salto

16) Universal de San José

17) Juventud Unida de Libertad

18) Independiente de Mercedes (Soriano)

19) Libertad de Dolores (Soriano Interior)

20) Fraternidad de José E. Rodó (Soriano Interior)

21) Libertad de Paso de los Toros

22) Treinta y Tres de Treinta y Tres

Barrio Albisu de la Liga Agraria parte de «cero»

Un total de 29 equipos parten de «cero». Implica que antes del ingreso a zona de grupos, se enfrentan en partidos eliminatorios: de ida y vuelta. En esta lista que EL PUEBLO rescata, aparece Barrio Albisu, el Campeón de la Liga de las Colonias Agrarias. Será un año más de presencia, tal como sucedió por ejemplo en la edición 2025. Nótese que en la nómina, se incluyen equipos de larga data en los torneos de OFI. Entre ellos, Punta del Este de Punta del Este, San Lorenzo de Young y Central de San José. A Central no le faltan consagraciones.

UNO POR UNO

1) Cuareim de Bella Unión

2) Wanderers de Santa Lucía

3) Deportivo La Floresta de Est. La Floresta (Soca)

4) Deportivo Olmos de Villa Olmos (Soca)

5) Nacional de Tala

6) Vida Nueva Dep. San Jacinto de Tala

7) El General de Colonia

8) Huracán de Riachuelo de Colonia

9) Nacional de La Paz Nueva Helvecia

10) Independiente de Juan Lacaze

11) Larrañaga de Cardona

12) Nacional de Cardona

13) Colón de Cardona

14) Sportivo Yí de Durazno

15) Candil de Florida

16) Mendoza de Florida

17) La Kamorra de Sarandí Grande (Florida)

18) Unión Barrio Coya de José Pedro Varela (Lavalleja)

19) Colón de San Carlos (Maldonado)

20) Punta del Este de P. del Este (Maldonado)

21) La Cuchilla de Aiguá (Zona Oeste de Maldonado)

22) Tulipán de Fray Bentos (Río Negro)

23) San Lorenzo de Young (Río Negro Interior)

24) Deportivo la Coronilla de la Coronilla, Chuy

25) Barrio Albisu Colonias Agrarias de Salto

26) Central de San José

27) Oriental de Rodríguez

28) Uruguayo de Carmelo (Soriano Interior)

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