«Caminando Salto» fue presentado en el Museo de Bellas Artes

En el marco de las actividades conmemorativas por el Mes de la Mujer, el Gobierno de Salto realizó el lanzamiento del proyecto turístico «Caminando Salto». El evento tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes y Artes Decorativas “María Irene Olarreaga Gallino” donde informaron que los recorridos comenzarán en el mes de abril.

El evento contó con la participación del secretario general de la Intendencia, Cr. Walter Texeira Núñez, el coordinador de Cultura, Pablo Bonet, y la coordinadora de Género y Generaciones, Adriana Miraballes. Esta iniciativa surge como una respuesta estratégica para diversificar la oferta turística del departamento, enfocándose en la puesta en valor de la historia, la cultura y la identidad salteña a través de circuitos temáticos diseñados para ser recorridos a pie.

«Caminando Salto» es impulsado por un equipo interdisciplinario conformado por Fátima Campos, licenciada en Turismo y Tecnóloga en Diseño de Itinerarios Turísticos Sostenibles, y Rocío Sánchez, guía turística y estudiante de la misma especialidad. El proyecto cuenta además con la colaboración de Alicia Olivera.

- espacio publicitario -

La misión central de esta propuesta es el desarrollo de experiencias sostenibles que funcionen como herramienta de aprendizaje y fortalezcan el tejido cultural de la comunidad. Con una visión orientada a consolidar a Salto como un referente del turismo regional, los circuitos pretenden ser accesibles y educativos, promoviendo un intercambio constante con el entorno urbano y rural.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ha0h