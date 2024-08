Bruno Cetraro: “no hubo más nafta en el tanque”

Bruno Cetraro habló tras la semifinal del remo individual de París 2024, instancia en la que terminó quinto y no pudo lograr la clasificación a la final por medallas. “Fuimos a buscarla y luchamos hasta que no hubo más nafta en el tanque. Después de los 1.500 metros, cuando vi que no podía, solté esta regata y ahora a pensar en la final B del sábado”, contó. “No se dio el sueño de la medalla, pero acá no se termina nada y hay que ir a buscar ese diploma. Vinimos con el sueño de dejar a Uruguay lo más arriba posible y seguimos en carrera”, agregó el remero de 26 años, quien tiene que terminar primero o segundo en la final B del sábado a las 5:06 horas de Uruguay para lograr otro diploma olímpico.

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram