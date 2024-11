Bonos a mil pesos y venta de entradas vía internet.

River Plate-Ceibal; Nacional-Universitario y Nacional-Ferro Carril: ¡levanten el telón!

Universitario (3), River Plate (1), Nacional (6), Arsenal (4), Ceibal (2) y Ferro Carril (5). En ese orden de aparición de los seis equipos y cada uno en función del número que surge entre paréntesis, a los efectos de conformar el calendario de partidos de la liguilla en la Divisional «A», a iniciarse el próximo sábado 16 de noviembre.

Seis equipos, cinco fechas, todos contra todos. Cada uno sabe a qué atenerse tras el sorteo consumado ayer a la noche en la Liga Salteña de Fútbol, con Franco Matías Bentín en representación de Universitario, Agustín Acevedo (River Plate), Sebastián Menoni (Nacional), Leonardo Alvez (Arsenal), Edward de Freitas (Ceibal) y el delegado Juan Osvaldo González por Ferro Carril.

DE PIQUE: NACIONAL Y FERRO CARRIL

El primer partido de la liguilla en la «A» se jugará el sábado próximo a la hora 19 en el Parque Ernesto Dickinson, con Nacional vs Ferro Carril, surgiendo de fondo el duelo de Salto Nuevo vs El Tanque, para determinar quién de los dos permanece en el círculo mayor.

Se trata de la final por el descenso, teniendo en cuenta que los dos empataron con 33 puntos.

Los dos partidos restantes de la fecha en la «A», con destino al domingo:

Hora 18 – River Plate vs Ceibal.

Hora 20.15 – Arsenal vs Universitario.

En el caso de Universitario hubo solicitud expresa de cerrar el primer capítulo, teniendo en cuenta su condición de primero en el acumulado.

LA ENTRADA QUE NO VARÍA

Ya era cosa sabida que el valor de la entrada no iría a sufrir modificación alguna: 250 pesos. En tanto, los menores de 11 años ingresan gratuitamente, pero acompañados por una persona mayor. Como novedad-modalidad, para tenerse en cuenta, las entradas pueden adquirirse por red tickets, vía internet, con tarjeta de crédito o de débito. A su vez, se pondrán a la venta hasta el domingo inclusive, bonos para toda la liguilla, a excepción de partidos finales, a un valor de MIL PESOS, el que se puede pagar en tres cuotas, de acuerdo a lo remarcado ayer por el neutral José Luis Pertusatti, al desarrollarse la instancia de lanzamiento.

Aclaración: igualmente las boleterías estarán habilitadas para quienes pretendan hacerlo sobre la base de ese mecanismo tradicional. Dinero en mano para adquirir la entrada y entrar después. El telón para levantarse… y no falta tanto.

Paso a paso

Las cinco fechas de la liguilla en la Divisional «A»

Para tener en cuenta los 15 partidos que se vienen.

PRIMERA FECHA

River Plate vs Ceibal

Arsenal vs Universitario

Nacional vs Ferro Carril

SEGUNDA FECHA

Universitario vs River Plate

Ceibal vs Nacional

Arsenal vs Ferro Carril

TERCERA FECHA

River Plate vs Arsenal

Ferro Carril vs Ceibal

Nacional vs Universitario

CUARTA FECHA

Ferro Carril vs River Plate

Ceibal vs Universitario

Arsenal vs Nacional

QUINTA FECHA

River Plate vs Nacional

Ceibal vs Arsenal

Universitario vs Ferro Carril

Lo demolieron a Fénix: 6 a 0

Nacional, con una muestra de autoridad y efectividad muy importante, venció 6-0 a Fénix para quedar puntero del Clausura en solitario y a dos de Peñarol en la Anual. Nicolás López y Diego Herazo con sendos dobletes, Jeremía Recoba y Diego Zabala anotaron los goles albos que ganó con suma comodidad. Triunfo tricolor que llegó a 29 puntos para liderar en solitario el Clausura y quedó a dos en la Anual, a la espera de lo que pase con Peñarol ante Wanderers este jueves. Para Fénix, una derrota que cada vez lo hunde más en el descenso.



En los restantes partidos jugados en la víspera: