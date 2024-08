Blardoni lanza su candidatura

“Recuperar la Diputación para el Partido Nacional y volver a posicionar a Salto” Francisco “Pancho” Blardoni

En la jornada de ayer, en horas de la mañana, se hizo el lanzamiento de la candidatura a la Diputación de Francisco Blardoni dentro del Partido Nacional.

En la oportunidad se contó con la presencia de una figura nacional como el senador Sergio Botana. Fue precisamente Botana quien comenzó haciendo uso de la palabra y elogió tanto la designación como a la figura de Francisco “Pancho” Blardoni, manifestando la enorme alegría de estar el día del lanzamiento de la candidatura: “Que desde nuestro punto de vista, Salto necesita. Hay momentos que son, para gente, con la madurez y la experiencia necesarias para encarar la conducción de un departamento. Y, en ese sentido, Pancho Blardoni, a lo largo de su vida, ha demostrado, como trabajador, como empresario, como hombre de visión que ve largo para adelante, y ha demostrado ese equilibrio imprescindible para conducir un departamento que lo tiene todo”.

El senador Botana no se detuvo en sus elogios, agregando que: (Blardoni) “tiene una gente emprendedora, y gente que va para adelante, gente con una capacidad que se distingue en el campo que sea. Salto no puede estar mal. Salto no se puede dar el lujo de estar mal. El país necesita que Salto esté muy bien. Y Pancho es el hombre para representarlo, para conseguir lo que hay que hacer”

Botana dijo que había observado los apuntes de Blardoni, de su programa de gobierno, o de un programa de acción desde la Diputación.Manifestando del mismo que era: “Brillante. Le escribí, y le dije que a esto solo lo hace un hombre conocedor.

No se olvidó ni del trabajador que está desamparado y necesita trabajar, ni del emprendedor. El peón rural está presente. Las personas con discapacidad. La vida cultural y la vida social y deportiva del departamento. Está todo en 15 puntos elegidos por un baquiano. Por lo cual, creemos que el Partido Nacional hoy está poniendo a disposición de la ciudadanía de Salto un gran blanco, pero especialmente, un gran salteño.

LA META ES RECUPERAR LA DIPÙTACIÓN Francisco “Pancho” Blardoni

Con cierto grado de emoción, el aspirante a una banca en Diputado por el Partido Nacional, Francisco Blardoni expresó: “ Hoy iniciamos un camino, que sin dudas, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero hay una meta principal que es recuperar la Diputación para el Partido Nacional y volver a posicionar a Salto donde nunca debió dejar de estar. Hoy, por las circunstancias y por el resultado electoral de las internas, las listas que nos acompaña decidieron que podía dar una mano desde la Diputación. Y bueno, con gusto, después de analizarlo, siempre analizo todos los pros y los contras y creo que le podemos dar a Salto muchas cosas que necesita”.

Blardoni sostuvo que su propuesta se basa en 15 puntos que fueron detectados: “que los usaremos como plataforma principal, pero que hay muchos más. Queremos tener una Diputación de puertas abiertas. Hoy con los medios de comunicación vamos a apelar a una Secretaría muy eficiente, alguien que nos recomiende, tanto Sergio como Javier García en Montevideo, que conocen de eso y de la actividad parlamentaria. Y tendremos acá en Salto también una Diputación permanente con los compañeros para poder estar al tanto de los temas que se manejen, al tanto de las inquietudes que se planteen, para poder canalizarla y llevarla”.

Blardoni insistió en que hay que recuperar a Salto, desde todos los puntos, señalando que: “Tenemos un mapita acá que los datos estadísticos y económicos nos ubican en el lugar número 15, cuando generalmente estábamos entre el 3 y el 4, siempre andábamos acá. Y hoy, datos del 2022, estamos en el lugar número 15, estamos casi jugando el descenso”.

El candidato blanco reafirmó que: “Nosotros tenemos muchas propuestas que queremos impulsar, la generación de empleo, la actividad social. Sin ninguna duda, los temas de salud mental son importantísimos. Y queremos abarcarlo a todos, sin ninguna duda. Por ejemplo, ¿cómo podemos gestionar la generación de empleo y de trabajo desde un Parlamento? En primer lugar, ya lo habíamos dicho en el programa anterior (el de las pasadas Elecciones Departamentales donde fue candidato a Intendente), para poder traer inversores a Salto, tenemos que allanarle el camino. Hoy, indudablemente, cualquier industria dice, tenemos los beneficios de la Comap, nos dice el propio Poder Ejecutivo, tenemos los beneficios explícitos de la Comap, pero, ¿cuál es el problema? Que rigen para todos lados. Entonces, ¿quién va a poner una industria? ¿Va a elegir radicarse? en Canelones, Montevideo, San José, en la vuelta, porque ahí está el gran mercado.

Entre Montevideo, Canelones y Maldonado, nos absorben muchísimo más de la mitad del país. Entonces, la pregunta es, ¿cómo atraemos que vengan para acá? Bueno, nosotros vamos a gestionar y estimular que haya excepciones impositivas que hagan más atractivo instalarse, en primera instancia, hasta el Río Negro, y con mayor diferencia al norte del Río Negro.

En otra parte de la conferencia de prensa, Francisco Blardoni siguió enumerando puntos de su propuesta, como la de un trabajo regional con diputados de departamentos vecinos. También fue claro al mencionar que: “Hay otras cosas que son de estricta justicia social. Por ejemplo, los peones rurales para acceder a un seguro de paro tienen que tener 250 jornales. ¿Y por qué otras actividades? Por ejemplo, la construcción de donde vengo con 150 jornales accede a un seguro de paro.

Hay otros temas. La erosión del río Uruguay. Tenemos que enfrentarla, tenemos que estimular y tiene que salir de fondo de Salto Grande. Salto Grande nos provee energía a nosotros y a todo el país a un costo muy bajo, perfecto. Algo de ese costo tiene que volver a recuperación de la costa que se nos está afectando enormemente con la erosión.

Las Lista que encabeza Francisco Blardoni lleva el número 330 y el equipo se completa con: “Marcelo Alario por la lista 580, que es una lista del sector de Sergio (Botana). Luego viene Mabel Courdín que nos va a dar un excelente apoyo en las tareas sociales y por conocimiento rural. Pablo Bonet, de vastísima trayectoria con su lista 180. Le nombro los principales, después viene gente de mucho arraigo y mucho trabajo, Rossina Pozzi trabaja mucho en el tema de salud mental, Héctor Giacometti, Pablo William que tiene una experiencia muy vasta en la Junta Departamental”,concluyó diciendo Blardoni.