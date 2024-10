Básquetbol de primera X2 hoy!!!

Dos partidos lindos para ir a despuntar el vicio del básquetbol para los hinchas de cada equipo, Ferro Carril por trayectoria y por conformación de plantel aparece sin dudas como claro favorito ante Círculo Sportivo, pero sin dudas que el equipo del Seba Gonzalez no va a dar nunca por perdido un partido, podrán perder si pero dejarán todo en la cancha. En el otro encuentro Salto Uruguay recibe la visita del tricolor de Cerro, encuentro que el Decano tiene mas chances de llevarse el triunfo pero que no le va a ser fácil sin dudas, los juveniles del club tricolor dejan todo tambien y querrán exigirle al máximo a su rival, rival que aún no contará con su extranjero.

Detalles para HOY:

FERRO CARRIL vs CÍRCULO SPORTIVO

ESCUELITA

HORA:18:15

MINI

HORA:19:30

PRIMERA DIVISION

HORA:21:15

SALTO URUGUAY VS NACIONAL

ESCUELITA

HORA:18:15

MINI

HORA:19:30

PRIMERA DIVISION

HORA:21:15