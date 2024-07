Bancos y administradoras de crédito presentaron un programa voluntario de reestructuración de deudas

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

Las instituciones bancarias y administradoras de crédito presentaron el “Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas”, una herramienta que busca facilitar la regularización de la situación crediticia de los deudores que al 30 de abril de 2022 estaban en la Categoría 5 en la Central de Riesgos Crediticios administrada por el Banco Central del Uruguay y se mantienen en la misma situación a mayo de 2024.

Ante diferentes consultas, ¿qué responde la Oficina de Defensa al Consumidor?

Sobre todo hace algún tiempo, era muy común que se hablara de la Oficina de Defensa al Consumidor. En ese momento, en Salto funcionaba en calle Zorrilla casi Brasil. Lo cierto es que ahora ya no cuenta con una oficina física, aunque sigue en funcionamiento: todo trámite se realiza on line, mediante autogestión. Allí, quien crea que, como consumidor de un producto o servicio ha sido afectado, puede plantear su inquietud y obtendrá una respuesta o se le indicará qué camino seguir. Y las cuestiones financieras, como por ejemplo la adquisición de un crédito y lo que el cliente debe pagar (o al menos se le pretende cobrar), viene siendo desde hace años uno de los temas de mayor consulta. Ahora bien, ¿cómo se accede a este sitio? Se debe ingresar a “Unidad Defensa de Consumidor MEF gub.uy”, sitio del Ministerio de Economía y Finanzas, y allí seguir diferentes pasos. Pero veamos hoy cuáles son las preguntas más frecuentes que se formulan en esta página y cuáles las respuestas dadas:

-¿Una deuda se cancela con el fallecimiento del titular?, ¿pueden reclamar a los familiares su pago ? No se cancela con la muerte del titular. No necesariamente van a reclamar a los familiares herederos. En caso de existencia de un seguro vinculado al préstamo el acreedor se cobrará de dicho seguro. Es importante determinar las condiciones en que fue realizada la operación. De encontrarse ante dicha situación, se sugiere la consulta con un profesional.

-Si me atraso en un crédito ¿me pueden retener de mi sueldo o de mi jubilación? Sí, existe esa posibilidad. Pueden retener la cuota de sus haberes si realizó la operación en una empresa con autorización legal para retener (cooperativas, asociaciones), o que usted lo haya autorizado al momento de la operación.

-¿Es cierto que pasados 10 años sin pagar las deudas prescriben? No; 10 años es el plazo máximo que un registro permanece en el Clearing de Informes.

-Cuando me desafilio de una cooperativa ¿me corresponde devolución de dinero? Siempre debe remitirse al estatuto y reglamentación vigente de la cooperativa para conocer sus derechos.

-Quedé debiendo un préstamo y hace tres años que no pago, ¿pueden cobrarme casi el doble del saldo original? Cuando el compromiso asumido no se abona en tiempo y forma se generan intereses moratorios. Estos intereses son capitalizables, es decir que el interés genera interés. Es por ese motivo que dependiendo del tiempo de atraso y de la tasa de mora cobrada por el acreedor, los saldos adeudados pueden distanciarse mucho del monto original.

-¿Puedo solicitar la baja de la tarjeta en cualquier momento? Contractualmente ambas partes de la relación de consumo pueden solicitar la desvinculación. En el caso del titular de la tarjeta debe tener en cuenta no mantener deuda con la institución financiera como requisito para acceder a la baja de la tarjeta de crédito.

-¿Qué pasa si pago sólo el mínimo de mi tarjeta de crédito? Generará intereses de financiación por el saldo impago. Se recomienda no tomarlo práctica habitual de pago.

-Cuando cancelo una operación ¿qué debo solicitar? Se recomienda solicitar la devolución de la documentación original firmada.

-¿Qué significa ingresar en el Clearing de Informes? El “Clearing” es una base de datos privada cuyo funcionamiento se encuentra regulado por la Ley No. 18.331. En ella se registran los antecedentes crediticios de los consumidores así como las consultas por solicitudes de préstamos. Es importante tener en cuenta que la referida base de datos no actualiza la información, los saldos adeudados figuran por el importe que fueron ingresados.

-¿El acreedor tiene obligación de avisar de la existencia de una deuda? No es obligación del acreedor informar ante un atraso salvo que la operación cuente con un garante o fiador, en ese caso estos últimos deben ser avisados antes de que el acreedor comience a aplicar la mora.

-Quiero cancelar mi obligación por adelantado, ¿qué intereses me deben descontar? No existe obligación por parte del acreedor de aceptar la cancelación anticipada. De encontrarse ante esta posibilidad, se sugiere realizar planteo ante la institución financiera.

-Ante un extravío o hurto de mi tarjeta, ¿debo realizar el pago de las compras que no realicé? De acuerdo a la normativa del Banco Central del Uruguay el usuario de un instrumento electrónico será responsable de las operaciones no autorizadas por él, efectuadas con su instrumento electrónico, hasta el momento de la notificación al emisor, siempre que dichas operaciones no le hayan sido imputadas por una falla del sistema de seguridad del producto o servicio contratado.

-Si me reclaman una deuda de un banco, ¿cómo debo proceder? Conforme a la Circular 2171 del BCU, existe un procedimiento establecido para el relacionamiento entre el cliente y el banco. Consiste en presentar la solicitud de información en dos vías para que el banco entregue acuse de recibo. El plazo de respuesta de la institución financiera es de 15 días corridos con una única prórroga de igual plazo previo aviso al cliente.

-Me llaman por la deuda de un vecino, ¿qué debo hacer? Si usted no autorizó a ser contactado por dicha obligación, puede presentar el reclamo ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), organismo gubernamental cuya competencia es custodiar el cumplimiento de la legislación de protección de datos personales y asegurar el respeto de sus principios.

-Me llaman reclamando una deuda desde una empresa que no conozco, ¿qué puedo hacer? Considere que el acreedor original puede entregar la deuda a otra empresa a los efectos de gestionar su cobranza, pero también puede vender la misma a otro acreedor (cartera cedida). En ambos casos se recomienda consultar con el acreedor actual el estado de su situación.

-¿Los comercios están obligados a aceptar tarjetas de crédito, débito y prepagas? Si bien es objeto del programa de gobierno sumar adhesión a las prácticas de comercialización electrónica, no es obligatorio que los comercios acepten tarjetas de débito, crédito o prepagas.

Bárbara Mainzer, Asociación de Bancos Privados del Uruguay

Bárbara Mainzer, Directora Ejecutiva de ABPU

EL PUEBLO dialogó telefónicamente con la economista Bárbara Mainzer, Directora Ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), de donde surgió esta propuesta de refinanciación de la deuda de personas físicas categoría 5 para el Banco Central del Uruguay.

“En solo ocho días 41 mil deudas fueron reestructuradas, eso muestra la vocación y la voluntad de los uruguayos de pagar. Esta es una oportunidad única”

– ¿Cómo se analiza desde la banca privada el endeudamiento que tienen los uruguayos y cómo encajaría esta propuesta de reestructuración de la deuda?

– El endeudamiento de los uruguayos es un tema que preocupa, pero veamos un paso previo. En la economía en su conjunto, no hay un problema de sobreendeudamiento, los ratio de deuda en relación al producto son bajos, y a nivel internacional muy bajos, también muy bajos en relación al resto de los países de América Latina. Solo tienen ratio menores de deuda privada Argentina y Venezuela porque no hay crédito disponible básicamente. Pero igualmente, a pesar que a nivel agregado no hay un problema de sobreendeudamiento, sí hay un problema de sobreendeudamiento en algunas personas y en algunas familias. Es algo que lleva mucho tiempo y que preocupa. Desde los bancos privados hemos liderado esta iniciativa focalizada en las personas más vulnerables que son deudores.

– ¿Cuáles son las causas de esta morosidad desde su punto de vista?

– A eso incorporemos también las causas de las altas tasas, porque convengamos que en Uruguay las tasas al crédito al consumo son altas, capaz que no a nivel bancario. Pero respondiendo a su pregunta, primero que nada, el empleo, donde muchos salarios son bajos y muchas personas tienen empleo inestable. Así que entre salarios bajos y empleo inestable, que genera tiempos de desempleo, llevan a este problema de la morosidad y que deriva en un tema de altas tasas. Pero además, sumemos a esta problemática la educación financiera. Todo lo que tiene que ver con deuda, qué deuda tomar, cuánto cuesta el crédito, cómo organizarme para pagarlo en tiempo y forma, las consecuencias que tengo si no cumplo en tiempo y forma. Después hay también un tema de información, que también tiene una pata de publicidad, esas tres patas son las que explican este problema.

¿Por qué digo información? Porque si tengo a dos personas enfrente, una que es buena pagadora y la otra que lo más probable es que incumpla y no puedo diferenciarlas, les voy a cobrar más tasa a las dos. Ahora, si puedo diferenciar a quien no me va a pagar de quien si me va a pagar, al que no me va a pagar seguramente no le preste y al que sí me va a pagar le voy a prestar a mejores tasas. Entonces, todo lo que lleve mayor información y muestre quién es mejor pagador, va a contribuir.

¿Cómo se gestó esto? El año pasado me llamó Alejandro Grasso, que fue cuando asumí la Dirección de la Asociación de Bancos, y me cuenta esto. La primera reunión la tuvimos con el Presidente del Banco Central, y a partir de ahí fuimos trabajando en ello, fue una iniciativa privada pero con un apoyo fundamental del Banco Central y del Ministerio de Economía, y se fueron sumando otros actores para llegar a esto, que es una tarea de coordinación con los actores más importantes del sistema financiero, lográndose una solución focalizada en la población más vulnerable, de ahí el monto de los créditos y todas las condiciones. Pero que además, respeta el orden jurídico y no genera un problema en el mercado de crédito. Es una solución que llevó un año. En agosto del año pasado comenzamos a planificar el lanzamiento, y se fue posponiendo porque lo fuimos mejorando al sumarse más actores.

– ¿Esta iniciativa no surge a raíz de la propuesta plebiscitaria de Cabildo Abierto?

– Claramente es un tema de preocupación para la industria, para el gobierno y para el sector político. En el parlamento hay varias iniciativas relacionadas con tasas de interés y reestructura de deuda, pero también la hubo a lo que llevó la ley de 2007-2008 con la ley de usura. O sea, hace muchos años que esto es una preocupación, y lo va a seguir siendo porque afecta a muchas personas.

– ¿Esta iniciativa refiere a personas físicas con categoría 5, es decir, catalogadas como incobrables?

– Es para personas que tienen créditos más que categoría 5, son básicamente créditos anteriores a 2022. En la jerga tenían que estar en categoría 5 a mayo de este año y abril de 2022 cuando terminó la pandemia. La central de riesgo del Banco Central tiene cinco calificaciones de deudores, siendo 1 la mejor y 5 la peor. Acá se dice deudores irrecuperables porque son deudores que están echados a pérdida por las instituciones, o sea, la institución asumió el 100% de pérdida de ese crédito. Por eso es irrecuperable para la institución, se presume que ese crédito no se recupera más, pero de ninguna manera los deudores pueden ser irrecuperables, de hecho acá, estamos recuperando a miles y miles de personas al mercado de crédito.

Y no solo deudores que están en la central de riesgo, que es donde reportan todos los bancos y gran parte de las compañías de crédito al consumo. Pero luego también está el clearing, al que otras compañías de crédito al consumo reportan. Entonces, tenemos personas que no estando siendo reportadas a la central de riesgo, igual entran acá porque todas estas 786 mil no está reportadas a la central de riesgo, hay bastante menos allí, igual son muchas, pero se incluye también a personas que están solamente reportadas en el clearing con incumplimientos como estos, que son otorgados por estas instituciones y que están en incumplimiento de pago desde hace mucho tiempo, ya desde abril de 2022.

– ¿Tienen plazo hasta el mes de noviembre para que los deudores se presenten?

– Exactamente. Hoy la única vía es la página “soluciondeuda.com.uy”, el 9 de agosto se abren dos adicionales, un teléfono y una línea de whatsaap. La persona entra con su cédula, su número de teléfono, y con eso ve todas las deudas que tiene disponible para ser reestructurada con este esquema, que vence el 15 de noviembre. ¿Por qué? Porque es muy importante acotarlo temporalmente y que se entienda que esta es una solución por única vez, porque si no estamos trayendo soluciones a cada rato. Fíjese que en este caso, se eliminan todos los intereses, multas, recargos. Usted tiene un crédito de hace 14 años de $ 10 mil, y se paga hoy con multas, recargos e intereses, todo eso se le quita y quedan solo los $ 10 mil originales que ni siquiera se ajustan por inflación. O sea, en términos reales termina pagando menos que lo que contrató de deuda, por lo que es extremadamente beneficioso. Y el tema es que si decimos que a cada rato vamos a estar haciendo esto, ¿cuál es el mensaje para la gente? Mejor no pagar porque igual va a venir una refinanciación, por lo que es muy importante ser también justos con los buenos pagadores. En solo ocho días 41 mil deudas fueron reestructuradas, y más de 300 mil personas entraron a la página, eso muestra la vocación y la voluntad de los uruguayos de pagar, y que se dan cuenta que esta es una oportunidad única.

Para el Senador Manini Ríos, lo anunciado por el Banco Central “es un paso en el sentido correcto”

Senador Guido Manini Ríos – Cabildo Abierto

Respecto al anuncio del Banco Central del Uruguay sobre el denominado Programa Voluntario de Reestructuración de Deuda (PVRD), por el que algunas instituciones financieras (entre las que se destaca el BROU), accede a dar solución al endeudamiento de miles uruguayos dentro de ciertos límites, el Senador Guido Manini Ríos sostuvo al ser consultado por EL PUEBLO que “de acuerdo a lo anunciado, esas instituciones financieras renuncian a cobrarle a aquellos deudores que al 30 de abril de 2022 debían menos de 5 mil pesos, y le reestructuran las deudas hasta en 36 cuotas sin multas ni recargos a aquellos que debían hasta 100 mil pesos, siempre que estén en la categoría 5 (deudores irrecuperables) que tipifica el BCU. Esta medida, que tiene vigencia hasta el 15 de noviembre, nos lleva a algunas reflexiones: es una excelente noticia que se busque solución aunque más no sea a una parte de los deudores del sistema financiero; es positivo que al fin se haya reconocido que existe un serio problema de endeudamiento en la sociedad uruguaya; las propias autoridades financieras han dicho que esto puede beneficiar a unas 786 mil personas, es decir reconocen que hay 786 mil deudores irrecuperables…”.

“Al fin admiten los números escandalosos que Cabildo viene denunciando”

El Estado es “el mayor usurero a la hora de cobrar deudas”

Minuciosa reflexión realizó luego Manini sobre las medidas en sí que se han anunciado: “Esto significa que al fin admiten los números escandalosos que Cabildo Abierto viene denunciando desde hace más de tres años. Las medidas anunciadas no incluyen deudas con el Estado, siendo éste el mayor usurero a la hora de cobrar deudas derivadas de algún tipo de incumplimiento. El anuncio del BCU nada dice de limitar las tasas de interés para cumplir con el artículo 52 de nuestra Constitución, que expresamente prohíbe la usura. Las medidas anunciadas demuestran que sí era posible “cambiar las reglas de juego”, algo que una y otra vez se nos dijo que era imposible. Siempre sostuvimos que cuando se llega a una situación de esta gravedad por reglas de juego equivocadas, además de violatorias de la Constitución, no solo se pueden cambiar las reglas de juego, sino que se deben cambiar las mismas”.

Las firmas de Cabildo

“Estas medidas se anuncian -prosiguió-, poco después que Cabildo informó que ya tiene las firmas para habilitar el plebiscito por una Deuda Justa y contra la Usura, que se propuso a la ciudadanía a fines de agosto del año pasado. El 23 de mayo hemos anunciado que tenemos 320 mil firmas y seguiremos juntando hasta llegar a 350 mil, las que presentaremos los primeros días de octubre. Queremos asegurarnos de que habrá plebiscito y prevenirnos de cualquier posible descarte que haga la Corte Electoral por firmas no coincidentes. Recordemos que para habilitar la consulta popular son necesarias poco más de 276 mil firmas. La Corte Electoral, una vez validadas las firmas, deberá convocar a plebiscito junto con las elecciones departamentales de mayo de 2025. Queremos pensar que sinceramente se quiso encontrar una solución a un problema a esta altura inocultable, y no que solo se buscó quitarle oxígeno a nuestra propuesta. Claramente esta “sensibilización” del sistema financiero obedece al planteo que viene haciendo Cabildo Abierto desde octubre de 2020, cuando presentó su proyecto de ley en el Senado de la República. Recordemos que después de 2 años de tratamiento en Comisión pasó al plenario donde el proyecto fue rechazado con los únicos votos favorables de los 3 senadores cabildantes. Nos preguntamos cuántos uruguayos tenían idea de la magnitud del problema, cuántos sabían que hay casi un millón de uruguayos en el Clearing de Informes, o más de 700 mil deudores irrecuperables? ¿Cuántos tenían claro el significado de la palabra usura? Es evidente que todo cambió a partir de octubre de 2020. Como dijimos, estas medidas no incluyen a todas las instituciones prestamistas ni al Estado, así como no impide que se siga aplicando usura a nuestros compatriotas. Además los límites considerados son mucho más bajos que los establecidos en la propuesta de Cabildo Abierto: 100 mil pesos en las medidas anunciadas y 200 mil Unidades Indexadas en la propuesta de Cabildo (aproximadamente 1 millón 200 mil pesos). Además en nuestra propuesta se establecen límites claros para terminar con la usura”.

Esto “no sustituye a la propuesta de plebiscito”

Finalmente recalcó que “por estas razones no hay dudas de que el PVRD no sustituye a la propuesta de plebiscito de Cabildo Abierto, por lo que la recolección de firmas continúa” y agregó que “seguiremos buscando soluciones a los problemas reales de la gente, muchas veces en solitario como en este tema de las deudas, o en el del impostergable cambio en las políticas antidrogas que lleva adelante el gobierno, o las medidas en materia de seguridad pública, o las de estímulo a los nacimientos, o propuestas que apunten a la cristalinidad en el manejo de los dineros públicos. Estas y muchas otras propuestas las venimos haciendo desde 2019, no surgen en pleno año electoral para pedirle el voto al ciudadano desprevenido. No hay otra razón de ser para el que está en la actividad política que la de buscar mejorarle la calidad de vida a sus compatriotas. En eso estamos…”.

Martín Ford, Secretario del Interior AEBU

Martin Ford, Secretario del Interior AEBU

“No es la solución a todo, pero de alguna forma es un afloje que a muchas personas les va a permitir volver al sistema financiero”

Martín Ford es el Secretario del Interior de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), con quien dialogó EL PUEBLO sobre la propuesta de reestructuración de la deuda lanzada por la Asociación de Bancos Privados del Uruguay en conjunto con el Banco Central.

– ¿Cuál es la visión de AEBU sobre el enorme endeudamiento que hay en los uruguayos?

– El tema del endeudamiento es preocupante para toda la sociedad donde hay unos 800 mil uruguayos en una situación precaria, complicada y que en general, toman crédito familia prácticamente para la subsistencia. Financian un crédito con otro crédito, hay muchas personas que tienen crédito en varias instituciones a la vez, eso evidentemente es preocupante como sociedad e incluso como sistema financiero. Por otro lado, nosotros veníamos advirtiendo esto con AEBU desde hace tiempo porque venimos monitoreando el sistema financiero porque nos parece un tema preocupante.

– ¿Qué opinan de este planteo que se hace ahora sobre la reestructuración de la deuda?

– Creemos que es una buena medida, donde se encuentran algunas deudas que son bastante antiguas, otras adquiridas durante la pandemia cuando nos ajustamos todos. De alguna forma, las autoridades de gobierno nos pidió que nos encerráramos, que nos ajustáramos, congelaron los salarios, o sea, varias medidas que complicaron a la sociedad en general. Vale aclarar que esto refiere a las deudas categoría 5 del Banco Central, esto no tiene que ver con el clearing de informes ni de otras deudas que no sean categoría 5 que no son afectadas por este acuerdo entre las instituciones para refinanciar. De todas formas, creemos que es una buena medida.

Las personas que tienen deudas con las instituciones firmantes, que son la gran mayoría, porque no todas están, muchas financieras chicas, cooperativas no adhirieron, pero sí las más grandes y conocidas, donde encontramos a todos los bancos privados, las financieras más grandes y otra serie de instituciones importantes del medio han adherido a esta medida que en algún punto, fue impulsada por la movida del plebiscito de la deuda justa que pone en jaque a muchas instituciones al tratarse de otro método, un perdona tutti más complicado.

No es la solución a todo, nosotros seguimos preocupados por las tasas de interés y demás, pero de alguna forma es un afloje que a muchas personas les va a permitir volver al sistema financiero que estaban en categoría 5 sin posibilidades de ingresar al menos al sistema financiero formal, porque esto también propicia a que la gente quede por fuera y que siga tomando crédito de algunos prestadores informales con todos los riesgos que eso conlleva.

– ¿Categoría 5 son los definidos como incobrables?

– Correcto, de hecho, creo que vale la aclaración, ya los bancos privados y las financieras de esos bancos los habían castigado y pasado a pérdida. O sea que, en sus balances esto ya era pérdida, ya no valía nada. En muchos casos los pasaban a estudios jurídicos y empresas de cobranza, ahí hay un detalle porque el acuerdo dice que las deudas de hasta $ 5 mil condonan el capital, pero si fueron pasadas a una agencia de cobranza o a un estudio jurídico, es hasta mil pesos, porque se condonan. Eso porque fueron castigadas, pasadas a pérdida, por lo tanto, no les cuesta nada a los bancos, que de hecho, lo que puedan recaudar a través de la refinanciación por este medio, es todo ganancia en sus balances por haber sido deudas a las que ya habían renunciado a cobrarlas, y ahora de hecho ha habido una cantidad de gente que ha refinanciado que adquirirán liquidez, van a adquirir parte de esos créditos sin los intereses moratorios y compensatorios que estaban estipulados, pero van a recuperar lo que era irrecuperable, castigados por ellos mismos y por el Banco Central.

Vale aclarar que es solo para personas físicas, esto no es para las PYMES u otras instituciones que sea persona jurídica, y de forma voluntaria ingresando al link que hay donde deben solicitar la reestructuración. En algunos casos ya le muestran la deuda y cómo puede ser la refinanciación solo con poner la cédula, y en otros casos, no sabría contestarle por qué, le dicen que lo van a llamar de la institución. También hay que decir que quien quiere refinanciar su deuda al ingresar a ese link está reconociendo nuevamente la deuda y hace caer todos los plazos de prescripción. Habrá algunos detalles, pero suponemos que si se trata de un acuerdo será de buena fe.

– Mencionó al comienzo que esta propuesta de reestructuración de la deuda es una respuesta al plebiscito impulsado por Cabildo Abierto, ¿cuál es la posición de AEBU sobre el plebiscito de deuda justa?

– Ahí tenemos una posición contraria, no porque no queramos que la gente regularice sino porque va a muchas financieras pequeñas donde hay muchos trabajadores, que además dan un servicio, un crédito a ciertas personas que necesitan de ese pequeño crédito o microcrédito, que se terminarán viendo con serias dificultades, especialmente las cooperativas de ahorro y crédito, de prosperar el plebiscito porque tiene algunas cuestiones que lo hacen bastante inviable para algunas instituciones, y nosotros queremos un sistema financiero justo, equilibrado donde haya competencia para que puedan participar todos los actores y que no quede el mercado solo para las grandes multinacionales financieras que son las que tienen espalda para bancar todas esas cosas, y de hecho, en todas estas refinanciaciones son los grandes ganadores, como siempre.

Centro Comercial e Industrial de Salto

“Creo que la reestructuración de deuda es una medida muy importante y valiosa”

Guillermo Luzardo, Pte. CCIS

Con Guillermo Luzardo, Presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, también conversó EL PUEBLO para este informe. Las deudas de los comercios, las deudas de los clientes a los comercios, el endeudamiento que se genera con las compras mediante tarjetas de crédito, fueron algunos de los puntos abordados en esta ocasión.

Luzardo afirma con mucha seguridad, que la pandemia fue clave para que se agravara la situación de endeudamiento en general, y que las nuevas medidas que se adoptarán en cuanto a reestructura de deudas son positivas.

UNA MEDIDA IMPORTANTE Y VALIOSA

“Creo que la reestructuración de deuda es una medida muy importante y valiosa -sostuvo al iniciar una reflexión general sobre el tema-; le permite a muchos deudores calificados como irrecuperables para el Banco Central del Uruguay, que puedan limpiar su deuda en créditos al consumo, en montos menores a $ 5.000 y los que superen ese monto, la posibilidad de refinanciar la deuda sin intereses. Este tipo de políticas públicas responden a una realidad del país, donde luego de la pandemia muchos consumidores no pudieron afrontar sus deudas y con el paso del tiempo esa deuda acumuló intereses y se hizo impagable en muchos casos. Me parece importante destacar que es un programa voluntario y se implementó la tecnología para que las personas a través de una web puedan tener acceso a su situación actual a nivel crediticio. Sin dudas, que con la correcta comunicación, este programa le va a permitir a muchas personas volver a acceder a un crédito, y lo hagan de manera responsable”.

MAYOR ENDEUDAMIENTO CON LA PANDEMIA

Respecto al impacto de la pandemia en el endeudamiento, explicó: “Si bien hubo un crecimiento muy grande de todo lo que es tarjetas de crédito y créditos al consumo por parte de empresas financieras, todavía hay comercios que mantienen lo que comúnmente llamamos crédito de la casa, que es una modalidad con la cual el comercio directamente financia las compras al consumidor. Ese tipo de comercio con esa modalidad, lógicamente en la pandemia vio muchas personas que no pudieron cumplir con esa deuda y han tenido que correr el riesgo de mantener esos créditos. También está la situación de los comercios más que nada pequeños, que durante la pandemia tuvieron cero ventas, como hotelería o restaurantes, que vivieron una situación muy difícil. Y para afrontar la pandemia tuvieron que recurrir a créditos para pagar los gastos esenciales, porque no estaban generando ventas pero sí seguían manteniendo costos fijos. Si bien eso no está catalogado como crédito al consumo, son más bien para capital de trabajo, la pandemia dejó una deuda grande en ese tipo de comercios. Algunos incluso tuvieron que cerrar sus puertas, y fue una situación muy complicada de la que muchos hasta ahora no han podido salir. Lo mismo pasa con los consumidores…Esos mismos trabajadores de las empresas que tuvieron que cerrar las puertas, fueron al seguro de desempleo y sabemos que el seguro de desempleo se paga un porcentaje del salario, no el cien por ciento, lo cual de alguna manera redujo el poder adquisitivo de ese trabajador, esto hizo que hayan tenido que endeudarse, que recurrir a préstamos al consumo para poder subsistir. Después, poco a poco cuando se fue retomando la actividad, no pudieron afrontar esa deuda y evidentemente se generó mucha deuda más”.

HAY RUBROS CON MÁS DEL 50% DE VENTAS CON TARJETAS DE CRÉDITO

“Hoy por hoy con esta ley, creo que se da una buena oportunidad para poder ponerse al día. Cambió muchísimo la ecuación de pago en los comercios. Cuando antes las tarjetas de crédito ocupaban solo un 5% o 10% de las ventas totales, hoy por hoy ya superan el 30% de las ventas, claro que depende el rubro. Te hablo principalmente del que tenemos nosotros, que es supermercado. Pero hay rubros que tienen hasta más de un 50% de las ventas con tarjeta de crédito, con lo que eso implica en cuanto a la pérdida de rentabilidad para el comercio, y así también con otras herramientas como las tarjetas de débito y otros. Pero sí, ha crecido muchísimo el consumo a través de la tarjeta de crédito, que en realidad para el comercio es un costo adicional que se tiene. Por eso una de las cosas en las que está trabajando el Centro Comercial es en tratar de reducir el arancel de lo que es la tarjeta de crédito debido al incremento de compras que tenemos con tarjetas de crédito”.

