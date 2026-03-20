Azambuja, legado y futuro

Tres hermanos salteños, Nicolás, Benjamín y Bautista Azambuja, destacan en Danubio y protagonizan un fenómeno poco común en el fútbol uruguayo, consolidando el talento del interior.

Dinastía de Salto en la Curva de Maroñas: El fenómeno de los Azambuja; Los «naranjeros» de la adolescente misión

El fútbol uruguayo, históricamente forjado por el talento que brota del interior, asiste hoy a un fenómeno sin precedentes en las canteras de la capital. No es extraño que un apellido resuene con fuerza, pero que tres hermanos de una misma familia, llegados desde Salto, coincidan en el tiempo y el espacio con tal nivel de proyección, es un hecho que rompe cualquier molde estadístico. La «Franja» de Danubio se ha convertido en el búnker de una dinastía que promete escribir páginas doradas: los Azambuja.



NICOLÁS: EL FARO DE LOS 17

El camino lo abrió Nicolás. Con 17 años, su presente en Danubio ya no es una promesa, sino una realidad que acapara miradas. Su irrupción en el fútbol profesional ha sido el motor que puso el apellido en boca de todos, demostrando que la adaptación de los campos salteños al rigor de Montevideo fue, para él, un ciclo natural de maduración competitiva.

- espacio publicitario -



BENJAMÍN QUEMA EN EL ÁREA

Siguiendo la estela del mayor, Benjamín (15) surje como un «9» de los que escasean. Su registro el año pasado con la Sub-15 no admite discusiones: 34 goles. Un goleador de raza, con un porte físico dominante para su categoría y una frialdad ante el arco que ya lo llevó a vestir y convertir con la Celeste juvenil.

BAUTISTA: EL POLIFUNCIONAL DE LA FAMILIA

La historia de Bautista (13) añade el toque de versatilidad a esta saga. Tras un paso destacado por Peñarol —donde fue elegido el mejor lateral izquierdo en la Newell’s Cup—, el llamado de la sangre y los colores lo depositó en Danubio. A diferencia de sus hermanos, Bautista es un «todoterreno»: ha brillado como lateral, volante y extremo, compitiendo incluso en la Sub-14 contra jugadores de mayor edad.

UN HITO PARA EL DEPORTE SALTEÑO

Lo que están logrando estos tres adolescentes es, sencillamente, una situación nunca antes vista con esta intensidad. Que tres hermanos de una misma ciudad del interior se asienten con tal autoridad en uno de los clubes más formadores del país es un testimonio de la inagotable cantera de Salto.

Los Azambuja no solo comparten el ADN; comparten un sueño que hoy camina por las canchas de Maroñas. Nicolás, Benjamín y Bautista: tres nombres para anotar, una misma raíz y un destino que parece estar escrito en las redes del fútbol uruguayo.

Cuestión de ellos

A sus 17 años, Nicolás ha dejado de ser una promesa de divisiones juveniles para convertirse en una pieza activa del primer equipo de Danubio. El pasado martes 17 de marzo de 2026, Nicolás anotó su primer gol en Primera División al minuto 24, abriendo el marcador en la goleada 4-1 frente a Juventud de Las Piedras. En lo que va del Torneo Apertura 2026, ya suma 6 presencias con el equipo principal, acumulando 486 minutos en cancha. Su titularidad en partidos clave (como contra Peñarol y Nacional) confirma la confianza ciega del cuerpo técnico en su capacidad de desequilibrio.

Si los números de Nicolás son de consolidación, los de Benjamín en formativas son de absoluta voracidad.

Su registro de 34 goles en la Sub-15 durante 2025 no solo lo posicionó como el máximo artillero de su categoría, sino que lo puso en el radar de la Selección Uruguaya.

A Bautista su paso por Peñarol le dejó el galardón de Mejor Lateral Izquierdo de la Newell’s Cup 2024, un torneo internacional de alto prestigio donde compiten canteras de toda Sudamérica

Actualmente en la Sub-14 de Danubio, destaca por jugar «dando ventaja», enfrentándose a futbolistas físicamente más desarrollados sin que eso merme su rendimiento. No se necesita apelar a la colección de EL PUEBLO o a la memoria popular: tres salteños en un mismo club de Montevideo, nunca antes. Al fin de cuentas el fenómeno de «los Azambuja» es cosa real.

La Divisional «B» en el fútbol de OFI: Para que Nacional y Gladiador lo sepan

El torneo de la Divisional «B» a nivel de la Organización del Fútbol del Interior, se fragmentará inicialmente para equilibrar el número de participantes que llegarán a la instancia central. La Divisional que incluirá a Nacional y Gladiador de la Liga Salteña, más Barrio Albisu de la Liga de las Colonias Agrarias.

– Fase 0 (Eliminatoria Directa): Un total de 28 equipos iniciarán su camino en esta etapa. Se medirán en cruces de ida y vuelta (local y visitante), donde solo los 14 ganadores obtendrán el boleto a la siguiente ronda.

-Clasificación Directa: Por otro lado, 22 equipos ya tienen su lugar asegurado en la Fase de Grupos, esperando por los vencedores de la Fase 0.



LA FASE DE GRUPOS: ELCORAZÓN DEL TORNEO

Una vez definidos los 36 equipos finales (22 directos + 14 clasificados), la competición se organizará de la siguiente manera:

-9 Series de 4 equipos cada una.

-Sistema de disputa: Todos contra todos, en régimen de ida y vuelta.

Clasificarán a la siguiente etapa los 9 ganadores de serie y los 7 mejores segundos.

Resulta llamativo el panorama geográfico de esta edición, marcada por la ausencia de representantes de varios sectores salientes del interior del país. No tendrán acción en este nivel los sectores de:

Artigas Capital Cerro Largo (Capital e Interior) Rocha Capital Paysandú Capital Durazno Capital Rivera (Capital e Interior) Tacuarembó Capital

La nota destacada la dio Río Negro Capital. Pese a que el club 18 de Julio de Fray Bentos había manifestado inicialmente que no formaría parte de la cita, su inscripción sobre la hora evitó que su sector también quedara fuera del radar en esta Divisional B. En la edición 2024, Nacional de Salto fue el Campeón para ascender a la «A». En el 2025 resignó esa condición cuando fue eliminado por Arsenal. Cuatro equipos «naranjeros» este año en la «A»: Universitario, Ferro Carril, Gladiador y Atlético Arsenal.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/9wth