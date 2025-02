Avanzan las obras en la cancha de la Liga Salteña de Baby Fútbol

La Liga Salteña de Baby Fútbol (LSBF) tiene como objetivo mejorar su cancha ubicada en el barrio Dos Naciones, en un terreno cedido por la Intendencia hace muchos años, el cual requiere la renovación de su comodato.

El presidente de la Liga, Joselo Benítez, hizo referencia al tema el pasado martes 11 de febrero durante la primera reunión del año. Mencionó que se viene trabajando con el apoyo de la Intendencia, que ha puesto maquinaria y horas hombre para colaborar con el baby fútbol salteño.

Los materiales para la construcción de los baños y el cerramiento de la cancha serán proporcionados por la propia Liga. Las mejoras apuntan a la red lumínica, la construcción de una batería de baños en el sector Sur-Oeste, y a la renovación del piso de la cancha, para lo cual se retiró tierra y se aplanó el terreno. Además, se colocará tierra donada recientemente a la Liga.

- espacio publicitario -

Una vez culminada esta etapa, se procederá a sembrar la cancha. Por último, se instalará el nuevo cerramiento perimetral, por lo que, según lo mencionado por Benítez, este año, durante gran parte de la temporada, no se contará con el mismo.

Se vota como se juega el Salteño

La forma de disputa del Campeonato Salteño, que comenzará el 29 de marzo, se definirá el próximo lunes 17 de febrero mediante votación en la sesión de Liga. A grandes rasgos, será similar a años anteriores, salvo por el tema de las Copas. Desde el Cuerpo de Neutrales se propone jugar igual que el año pasado, posiblemente con algunos ajustes, es decir, que la clasificación a las Copas sea por el Acumulado de clubes, según la posición del club al final de la primera fase (fase en la que se juega todos contra todos, ida y vuelta). A partir de ahí, se determinará a qué copa accede cada club.

La propuesta de Universitario es que las Copas se jueguen por categorías, es decir, que solo se tomará en cuenta el puntaje de cada generación para determinar a qué copas se accede. A grandes rasgos, esta es la propuesta, y luego se tratarán otros aspectos organizacionales relacionados con la forma de jugar las copas por categorías.

Baby Femenino por dos: Sub 10 y Sub 13

En lo deportivo, en el ámbito femenino se jugarán dos categorías este año: Sub 10 y Sub 13, dejando sin efecto la Sub 16 que se venía jugando en los últimos años. Esto se debe a que, desde la Liga Salteña de Fútbol con su Consejo Femenino, se pretende contar con una nueva categoría, la Sub 17.