Atrévase a soñar…

Los 9 puntos de Salto Nuevo. Ahí nomás respecto a la punta. Tiene a mano la posibilidad de soñar lo posible: zafar de cualquier duda en el descenso y entonarse respecto a mandarse entre los seis primeros. Le ganó con autoridad a Salto Uruguay.

Conjugó fútbol de superior criterio y supo de la eficacia justa. Salto Uruguay no le encontró la vuelta al partido y otra vez, la ausencia de luces ofensivas, en un trámite donde los desniveles de producción no faltaron. Salto Nuevo no encandila por ahora, pero está aprendiendo a sumar. Y suma bien.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Dickinson.

Partido válido por la quinta fecha. Primera rueda.

Campeonato Salteño. Divisional “A”.

Árbitro central: Marcelo Izaguirre (Correcto).

SALTO NUEVO (2)- Luciano Almirón; Wiminton Araújo, Alexis Rodríguez, Facundo González, Facundo Tesis, Braian Almeida; Fernando Scarrone, Lautaro Fedorchuk, Juan Espinosa; Agustin Pintorelli, José Cabrera.

Director Técnico: Ruben Bidondo.

SALTO URUGUAY (0)- Alejo Muzzetti, Ignacio Bueno, Santiago Reyes, Matías Batista, Walter Campos, Maycol Martínez, Rafael Cereijo, Joaquín Aguirre, Giovanni Santana, César Silveira, Joaquín Da Costa. Director Técnico: Rony Guzmán Costa.

GOLES:

PrimerTiempo- Agustín Pintorelli (Salto Nuevo).

Segundo tiempo: 34′ Lautaro Fedorchuk (Salto Nuevo).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Lautaro Fedorchuk.

EL MEJOR DE SALTO URUGUAY: Rafael Cereijo.