ATAQUE SORPRESIVO EN LA MADRUGADA: JOVEN TERMINA HERIDO EN EL ROSTRO TRAS AGRESIÓN CON ARMA BLANCA

Un joven de 24 años fue atacado con arma blanca en la madrugada, sufriendo una herida en el rostro. La Policía investiga el violento hecho.

En horas de la mañana de este sábado, sobre las 06:30, personal policial de Seccional Tercera tomó conocimiento de un hecho de violencia ocurrido en la vía pública, luego de que un joven de 24 años se presentara con una herida provocada por un arma blanca.

De acuerdo a su testimonio, la víctima se desplazaba por la zona de Avenida Pascual Harriague, en compañía de una joven, cuando fueron interceptados por dos hombres. En circunstancias que aún se investigan, uno de los agresores, sin mediar palabra, lo atacó directamente con un objeto punzante, efectuando varios puntazos.

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Como consecuencia de la agresión, el joven sufrió una lesión en la zona del ojo, generando preocupación por la gravedad potencial de la herida.

A pesar de lo ocurrido, la víctima decidió no radicar denuncia en el momento y manifestó que se trasladaría por sus propios medios para recibir atención médica.

Las autoridades continúan trabajando en el esclarecimiento del hecho, intentando identificar a los responsables y determinar las circunstancias que rodearon este violento episodio.

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