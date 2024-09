Así en la marcha

DESDE ELLOS- Universitario 17, Nacional 14, Salto Uruguay 12, Libertad 11, River Plate 10, Salto Nuevo 9, Ferro Carril, Arsenal y Ceibal 7, Gladiador 5, Saladero 4, El Tanque 2. El miércoles a la hora 20 en el Parque Carlos Ambrosoni, complementan Salto Nuevo vs Ferro Carril.

EN LA PRÓXIMA- Octava de la primera rueda, incluye los partidos entre Ferro Carril vs Libertad, El Tanque vs Salto Uruguay, Saladero vs Gladiador, River Plate vs Arsenal, Nacional vs Salto Nuevo y Ceibal vs Universitario.

DIVISIONAL “B”- Partido final por el segundo ascenso a la “A”. Sábado 21 de septiembre. Parque Dickinson: Hindú vs Chaná. En caso de empate al cabo de los 90′, tiempo suplementario de 30′ y de persistir la igualdad, ejecución de tiros desde el punto penal.