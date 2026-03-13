Arroceros reclaman medidas por pérdida de competitividad

El sector, que exporta el 95% de su producción y genera US$ 550 millones anuales, enfrenta una caída de 35% en los precios internacionales y reclama medidas urgentes

La producción arrocera inauguró oficialmente la zafra 2026 con un fuerte llamado de atención sobre la delicada situación económica que atraviesa el sector, marcada por la caída de los precios internacionales, el aumento de costos estructurales y la pérdida de competitividad frente a los países de la región.

El acto se realizó en la localidad de Cebollatí, en el departamento de Rocha, una de las zonas más representativas de la producción nacional, donde el arroz constituye el principal motor económico y social.

Durante su discurso, el presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), Guillermo O’Brien, trazó un panorama detallado del momento que atraviesa la actividad.

“El arroz ocupa apenas el 1% de la superficie del país, pero genera anualmente unos 550 millones de dólares y es un sector netamente exportador, por lo que dependemos directamente de los vaivenes del mercado internacional”, señaló.

Caída de precios y márgenes comprometidos

El principal factor de preocupación es la caída cercana al 35% en los valores internacionales del cereal, consecuencia de una sobreproducción global tras varios años de precios favorables.

“Hoy nos vemos afectados por una sobreoferta mundial que golpea directamente a toda la cadena. Los mercados comienzan a mostrar señales de recuperación, pero las cuentas de esta cosecha serán complejas y dejarán endeudamiento en el sector”, advirtió.

Ante este escenario, la gremial planteó la necesidad de herramientas financieras específicas para asegurar la continuidad productiva.

O’Brien solicitó la implementación de un crédito de emergencia arrocero que permita sostener la próxima siembra en primavera y mantener el área cultivada en niveles similares a la actual, estimada entre 150.000 y 160.000 hectáreas.

Costos internos y atraso cambiario

El dirigente subrayó que la coyuntura internacional deja al descubierto problemas estructurales de la economía uruguaya que afectan a todos los sectores exportadores.

“Somos productores de punta a nivel mundial, ubicados entre los tres primeros países en rendimiento por hectárea. Nuestra industria es reconocida internacionalmente por su calidad y cumplimiento. Pero si Uruguay no baja sus costos estructurales, no competimos”, enfatizó.

Uno de los puntos centrales es el peso de los costos en moneda nacional. Casi el 40% de la estructura de costos del arroz está nominada en pesos uruguayos, lo que, sumado al atraso cambiario, reduce significativamente la rentabilidad del negocio exportador.

Energía y logística, factores determinantes

La energía eléctrica constituye otro de los factores críticos. Más de 100.000 hectáreas de arroz dependen de sistemas de riego eléctricos cuyos costos superan ampliamente los de los países competidores.

“Necesitamos una política energética clara y eficiente. No puede ser que en un país que exporta energía tengamos tarifas que desalientan la producción”, sostuvo.

El transporte también aparece como un componente clave de pérdida de competitividad. Según explicó el titular de ACA, la habilitación de bitrenes y mejoras ferroviarias permitirían reducir entre 25% y 30% los costos de flete hacia puerto.

Sin embargo, señaló que no existen planes de obras específicos para los corredores arroceros en el actual período de gobierno.

“Seguimos siendo caros en logística y eso termina pesando en el precio final del producto”, afirmó.

Motor del interior productivo

O’Brien remarcó que el arroz cumple un rol estratégico en el desarrollo territorial, especialmente en zonas de frontera y regiones con menor dinamismo económico.

“El arroz ha sido locomotora del desarrollo de múltiples microeconomías. Genera empleo, impulsa la inversión, promueve el desarrollo tecnológico y sostiene comunidades enteras”, expresó.

En el este del país se concentra más del 65% de la producción nacional, y Rocha se ubica como el segundo departamento en superficie arrocera, con cerca de 40.000 hectáreas cultivadas.

Producción sostenible y apertura de mercados

El sector apuesta además a la diferenciación mediante estándares ambientales y de calidad. Actualmente, el 20% del arroz uruguayo cuenta con certificaciones exigidas por la Unión Europea bajo protocolos de producción sostenible.

“Debemos seguir ofreciendo un producto diferenciado y certificado, porque el mundo exige calidad y sostenibilidad”, afirmó.

Asimismo, valoró positivamente las oportunidades comerciales que pueden surgir del acuerdo entre Mercosur y el bloque europeo, así como de otros convenios internacionales que faciliten el acceso a nuevos destinos.

Diversificación y desarrollo tecnológico

Como estrategia para reducir riesgos ante los vaivenes del mercado internacional, el sector impulsa la diversificación de las empresas arroceras.

Entre las líneas de trabajo se destacan la integración con la ganadería, la incorporación de nuevos cultivos bajo riego, la expansión de servicios de maquinaria agrícola y el desarrollo de nuevos usos del grano.

En ese marco, se realizan investigaciones para la utilización del arroz cáscara como alimento animal y para la producción de biocombustibles, con apoyo de instituciones académicas y centros de investigación nacionales.

Infraestructura hídrica estratégica

El arroz depende de riego permanente durante aproximadamente 120 días, por lo que la disponibilidad de agua es determinante para la estabilidad productiva.

En ese sentido, el sector considera estratégicos los proyectos de represas multiprediales y obras hidráulicas que permitan sostener y ampliar el área cultivada.

“El agua es desarrollo”, resumió el dirigente.

El mensaje final estuvo dirigido a las autoridades nacionales, con énfasis en la necesidad del desarrollo de la economía a través del crecimiento de las producciones regionales .

“Queremos un país que crezca en su economía genuina en base a las producciones regionales. para esto, nuestro sector tiene mucho para dar, busquemos juntos hacer crecer las economías regionales a través del trabajo genuino de su gente”, concluyó.

